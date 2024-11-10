逢甲夜市美食_巷口炸雞逢甲店─台中西屯宵夜美食，20天開幕慶，天天都優惠！現點現炸噴香炸物，裝入巷口炸雞品牌提袋帶回家，炸雞控推薦熱騰騰出爐、淋上獨家特製醬汁「醬蒜炸雞」、外脆內嫩肉汁滿滿「哈啦雞翅」、嘎蹦脆不油膩「咔滋雞皮」、芋頭控大愛外酥香內綿密「蛋黃小芋丸」_附菜單，台中西屯下午茶外送推薦

目錄索引

1. 關於巷口炸雞逢甲店

2. 交通指引_巷口炸雞逢甲店

3. 巷口炸雞逢甲店環境開箱

3.1 巷口炸雞逢甲店_接待區

3.2 巷口炸雞逢甲店_製餐區

4. 巷口炸雞逢甲店餐點分享

√ 醬蒜炸雞小份

√ 哈啦雞翅三支

√ 咔滋雞皮

√ 蛋黃小芋丸三顆

√ 當季時蔬

5. 消費資訊

5.1 巷口炸雞逢甲店餐點評價

5.2 巷口炸雞逢甲店菜單

5.3 優惠資訊

6. 逢甲夜市美食相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於巷口炸雞逢甲店

「2024新開幕逢甲夜市美食」

「台中西屯宵夜美食_台中西屯下午茶外送推薦」

巷口炸雞逢甲店在哪裡

巷口炸雞逢甲店 位於台中市西屯區文華路12-8號，逢甲夜市美食之一，近逢甲大學、福星停車場、台中中央公園，附近有公車站、機車收費停車場、汽車收費停車場。

巷口炸雞逢甲店特色

「超人氣巷口雞排，秘式醃料配方、特調比例麵糊、黃金6分鐘」

「涮嘴級巷口炸雞超多汁，獨家特調醬汁、人氣醬蒜口味、現炸炸雞」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_福星停車場站，走路5分鐘。

機車：潮洋停車場，走路6分鐘。

汽車：福星停車場，走路5分鐘。

Ⅱ 交通指引_巷口炸雞逢甲店

慶和街文華路交叉口_福星停車場附近

炸雞愛店到逢甲夜市展店了！

台中中央公園、福星停車場附近；慶和街文華路交叉口，選址於 台中市西屯區慶和街的 巷口炸雞逢甲店，周邊有公車站、機車收費停車場、汽車收費停車場，免擔心找不到停車位或距離停車點太遠。

Ⅲ 巷口炸雞逢甲店環境開箱

炸雞店門口

■ 巷口炸雞逢甲店_接待區

接待區

排隊依序點餐，目前僅支援現金付款。

暢銷套餐參考

貼心設計5款巷口炸雞超人氣套餐，讓第一次走到巷口炸雞逢甲店的朋朋們，嚐嚐擁有高評價的好滋味。

>>>好康優惠報報

√ 2024/11/06(三)~11/10(日)，巷口雞排特價69元，每人限購4份。

√ 2024/11/11(一)~11/17(日)，台中區巷口雞排，大份炸雞不限口味，特價89元 (原價110元)。

√ 2024/11/20(三)~12/01(日)，哈啦雞翅4支100元 (原價單支35元)。

點餐確認

負責點餐的人員，會再次核對這次點的餐點內容 → 付款結帳。

■ 巷口炸雞逢甲店_製餐區

製餐區

剛開幕第一周，來買雞排嚐鮮的朋朋蠻多的，每個巷口炸雞夥伴各司其職地火速完成每一份點單內容 → 出餐，大約等候10分鐘左右就拿到餐點了~

獨家醃料配方、炸雞粉漿

將經過獨家醃料配方洗禮的超~大塊厚厚雞排 → 浸入特調炸雞粉漿中 → 裹好裹滿下鍋油炸。

起鍋

穿上美麗金黃色外衣的巷口炸雞排，看起來也太吸引人！！！

瀝油

起鍋後不是直接放到檯面上打包，是先放到炸物籃上將油盡量瀝掉，讓每一塊雞排都可以擁有最佳的好口感，減低多餘炸油附著的油膩感。

秤重

每一份炸雞備餐，都會在秤重台上放一個備餐容器 → 裝入炸雞 → 確認重量達標 → 調味 → 裝入紙袋 → 出餐，對每一個喜愛炸雞朋朋們的用心，看的見。

Ⅳ 巷口炸雞逢甲店餐點分享

這次點了：

√ 醬蒜炸雞小份

√ 哈啦雞翅三支

√ 咔滋雞皮

√ 蛋黃小芋丸三顆

√ 當季時蔬

√ 醬蒜炸雞小份 60元

真材實料的醬蒜炸雞就是它！

在起鍋之後淋上秘製蒜蓉醬後，再附上每天新鮮切好的蒜片，讓化入嘴裡的蒜香更加濃厚，一口咬下先感受到醬蒜炸雞的辛香，其後則是外酥內軟嫩、多汁，可以吃到肉甜味的雞肉。

酥香脆麵衣是完全沒有粉感的，可以吃到相當紮實多汁的厚實雞肉。

√ 哈啦雞翅三支 100元

個人推薦哈啦雞翅一次點三支，一人獨享或多人分享都可以~

巷口炸雞逢甲店的哈啦雞翅真的很強，第一次吃就愛上的吮指雞翅就是它，外皮真心酥、香、脆，吃掉外皮內層的滑嫩雞肉更是充滿驚喜，超多汁！

√ 咔滋雞皮 55元

這雞皮處理得好乾淨，完全沒有雞毛，必須給個讚！

炸到接近雞皮餅乾口感的咔滋雞皮，完全沒有油耗味，也沒有油膩感，一塊接一塊入口有夠涮嘴~

√ 蛋黃小芋丸三顆 單顆10元

芋頭控吃到這圓滾滾的蛋黃小芋丸，一口就愛上耶！

每一顆都可以吃到鬆軟綿密、芋頭香氣飽滿的芋泥，內層的鹹香蛋黃，堆疊風味層次。

√ 當季時蔬 40元

每周不定期更換當季時蔬內容，以四季豆、玉米筍為主。

裹上薄薄一層麵衣下鍋酥炸一番，穿上一層金黃色薄紗的四季豆看起來更加好吃，起鍋簡單灑點椒鹽提香，可以吃到酥炸過程中鎖住滿滿水分，在外酥裡嫩口感中的蔬菜自然甜。

Ⅴ 消費資訊

√ 購買日期：2024/11/07(四)

√ 付款方式：現金。

■ 巷口炸雞逢甲店餐點評價

台中西屯宵夜美食，到逢甲大學附近新開幕的逢甲夜市美食─巷口炸雞逢甲店，買了幾樣持續回購的人氣炸雞、炸物。

這次點的醬蒜炸雞、哈拉雞翅、咔滋雞皮、蛋黃小芋丸、當季時蔬，都跟之前在其他巷口炸雞分店吃到的美味分數同高，收入逛逢甲夜市必吃的美食名單。

■ 巷口炸雞逢甲店菜單

逢甲夜市美食_巷口炸雞逢甲店菜單，攝於2024_11月。

■ 優惠資訊

√ 2024/11/06(三)~11/10(日)，巷口雞排特價69元，每人限購4份。

√ 2024/11/11(一)~11/17(日)，台中區巷口雞排，大份炸雞不限口味，特價89元 (原價110元)。

√ 2024/11/20(三)~12/01(日)，哈啦雞翅4支100元 (原價單支35元)。

Ⅵ 逢甲夜市美食相關資訊

巷口炸雞逢甲店

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⏰ 營業時間

每天15：30~深夜00：30

📍 地址： 台中市西屯區文華路12-8號

📞 電話：0909 242 908



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■ 品牌資訊

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