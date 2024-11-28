奶茶控看過來！這次很開心搶先能體驗到全新翻新的晶宴桃園館，桃園館是晶宴最大的旗艦館，也是唯一獨棟式的婚宴會館，建築外觀以歐式建築的元素，內部以弧形與線條的現代美學風格，完美詮釋精緻典雅的高級感！







這座現代化的會館不僅僅是結合了現代設計與高端服務的完美之地，還融入了現代流行的精緻而溫暖的「奶茶色系」裝潢，將視覺與氛圍巧妙結合，為每一位來賓帶來舒適、愉悅的感官享受。無論是婚禮、家庭聚會還是商務會議，晶宴會館桃園館都以獨特的設計和貼心的服務，為每一個重要時刻賦予無限光彩。



這間「沐光」真的美翻！！很適合證婚或是嬰兒的週歲活動等等，古典與現代美學的融合，穿插木質的材質，超級溫暖浪漫！





在室內裝潢上特別選擇了奶茶色系為主題，並巧妙搭配金色、象牙白和柔和的木質元素，營造出一種既現代又溫馨的氛圍。奶茶色系的柔和牆面與大理石質感的地板交相輝映，使整個空間散發出典雅與穩重，給人一種愉悅而舒適的感受，淡雅的奶茶色牆面營造出一種清新脫俗的氛圍，無論是迎賓區還是宴會廳，都讓人彷彿置身於夢幻的婚禮或溫馨的聚會中，超浪漫有質感！





送客區也是美美的韓系風格，浪漫的佈景更營造出滿滿的幸福感氛圍



不同於常見的婚宴場地以金碧輝煌，大紅色為主色，大地色的溫暖氛圍帶有簡約輕奢感，除了色彩的選擇，晶宴會館桃園館對於設計細節的雕琢也無一不展示出其對完美的追求，進入館內的每一個區域，都能看到經過精心挑選的家具與裝飾品，尤其一走進去大廳會看到的超大水晶燈，非常氣派！舒適感的宴會廳從內部設計、座椅到燈光全都是細節滿滿！







特別是在宴會廳的設計中，館方注重創造出一種“空間層次感”，採用了流線型的圓形吊燈與不對稱的天花板設計，使每個角落都充滿了視覺上的驚喜。無論是舉辦婚禮、生日宴會或是公司年會，這種設計都能充分滿足各類型活動的需求，提供極具藝術感與實用性的空間。

晶宴會館桃園館的開幕，也帶來了許多關於婚禮策劃的創新與突破。以奶茶色系為主題的婚禮場地，不僅增添了一份浪漫與溫馨，更令每對新人在這裡許下的誓言，彷彿被這種柔和色調所護佑，顯得格外純粹與珍貴。婚禮中的每一處細節，從花藝布置到桌面擺設，從婚宴菜單的設計到音樂的選擇，晶宴會館桃園館都提供了精緻且量身定制客製化的服務，滿足新人的每一個夢想。



晶宴會館桃園館不僅注重場地設計，對餐飲的要求更是不馬虎，館內提供了豐富多樣的餐點選擇，無論是傳統中式宴席、創意西式自助餐，還是精緻的下午茶，都會根據不同活動的需求進行量身定制。



這天的餐點品項也超豐盛，有櫻桃鴨、焦糖烏魚子、燻鮭魚溫沙拉、和風鮮鮑魚、上湯芝士焗龍蝦、紅咖哩軟特蟹搭法式麵包、波本紅酒伊比利豬、砂鍋火烔扁尖雞、松露什錦澳洲蘆等等，食材新鮮調味好吃！















連甜點也都很有水準，有北海道的檸檬蛋糕和莫凡彼冰淇淋，我好喜歡這個檸檬蛋糕，口味偏酸我喜歡！冰淇淋也有兩種口味可以選擇！





也有許多能客製化的婚禮小物能選擇，這個擴香Bar讓我非常印象深刻，有多款造型可以自由選擇，還能選自己喜愛的精油香味滴在上面，帶回家不僅可以香香的，還能當小裝飾，非常有質感又有紀念價值！











晶宴會館桃園館的開幕，為桃園地區的婚宴、宴會和商務活動提供了全新選擇！從精緻的餐飲、溫馨的奶茶色系設計，到專業的宴會服務，每一個細節都展現了對品質的堅持與追求。無論是婚禮的浪漫、家庭聚會的溫馨，還是商務活動的高效，都非常推薦這邊～即日起到11/30還有桃園館的專屬開幕優惠，也有過年年菜預訂🧨快到官方Line詢問吧！

💛記得追蹤 @97_food 不漏掉更多美食分享

⁡

📍店名：晶宴會館桃園館 @ahwed.tw

▪️地址：桃園市桃園區南平路166號

▪️時間：10:00-21:00

▪️電話：03-3553555

▪️官網：https://www.amazinghall.com.tw/

▪️Facebook：https://www.facebook.com/amazinghallofficial

▪️Instagram：https://www.instagram.com/ahwed.tw?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

#晶宴會館 #晶宴桃園館 #婚宴場地 #全新裝修 #開幕式



┃ 如果您喜歡我的文章，歡迎私訊與我們洽談合作 ┃

IG：https://www.instagram.com/97_food/

臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=100084017665907

版權所有 (歡迎轉貼連結分享,非邀約合作店家,請勿使用圖文作為商業用途之使用,若有額外需求請來信取得授權同意,謝謝)





┃更多美食分享

就愛這一味！新竹也吃得到超讚小卷米粉湯！「葫蘆仔米粉湯」以新鮮豬肉精華熬成湯頭， 清爽鮮甜不油膩，香氣十足麻醬麵和黑白切小菜也是必點！



起司控會瘋狂！韓國人氣披薩 PIZZA MARU終於來台，超浮誇牽絲披薩，一吃就愛上的韓國道地美味！