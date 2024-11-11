新竹居然有燒肉399吃到飽！新竹市北區的「肉鮮生新竹橋下店」，位於振興路橋下，就是原本橋下餐廳的原址，重新打造後帶來全新用餐體驗。餐廳以韓式鍋蓋文化為特色，搭配時尚感十足的裝潢設計，讓燒肉不僅是一頓美味，更是一場視覺與味覺的雙重享受。



這裡的燒肉吃到飽價格超親民，平日中午最低只要399元起，晚餐419元，假日439元。用餐時間為90分鐘，讓你輕鬆享受一場燒肉派對。不僅燒肉種類豐富，還提供新鮮海鮮、熟食以及韓式小菜，讓每一位食客都能找到心中所愛，徹底感受到「CP值爆表」的魅力。

📍 肉鮮生新竹橋下店

地址：新竹市東區四維路8號（振興橋下）

營業時間： 平日中午：11:30~15:30

平日晚上：17:30~22:00

假日：11:00~22:30（每週二固定休息） 電話：03-5252521（建議於營業時間來電訂位）

肉鮮生新竹橋下店 位置與停車

餐廳地處新竹市振興路橋下，交通便利。門前即有振興橋公有停車場，對面還有四維停車場，甚至可選擇鄰近的國泰地下停車場，讓用餐者無需擔心停車問題。如此便捷的設置，讓大家都能專心品味燒肉大餐。

官方粉專名片也有提供許多的停車場。

肉鮮生新竹橋下店 空間與設計 進入餐廳，首先映入眼簾的是玫瑰金色的抽風管，在燈光照耀下閃閃發亮，呈現出一種低調奢華的氛圍。餐廳採用韓國傳統鍋蓋文化的烤盤，並以烤紙代替傳統鐵網，既減少烤肉時的油煙，又讓整體用餐體驗更加輕鬆舒適。

餐廳內部分為用餐區與自助區，用餐區寬敞舒適，適合朋友聚會或家庭聚餐；自助區則提供生菜、熟食、調味料、湯品和肉品，取用方便，讓你自己動手搭配，創造屬於自己的燒肉盛宴。

肉鮮生新竹橋下店 菜單介紹



這裡的燒肉選擇多樣，包括經典的原味豬五花、韓式豬小排、銅板燒牛、原味豬肉片、肯瓊雞丁、雞腿排、銅板燒豬等，每一款都經過嚴選，保證新鮮與品質。海鮮部分則提供魷魚、魷魚翅、魚下巴等選項，讓燒肉搭配更多層次的口感。

原味豬五花是韓式燒肉的經典代表，厚切的五花肉在鍋蓋烤盤上滋滋作響，油脂慢慢滲出，香氣四溢。這裡的五花肉切片均勻，烤至金黃酥脆，外焦內嫩，無需過多調味，就能品味到最純粹的肉香。

喜歡料理的話也可以像我一樣，簡單搭配生菜和洋蔥拌炒，自己當一回小當家，這樣一邊烤肉一邊遊戲的吃法也還蠻有趣的呢。

雞腿排的份量十足，這麼一大片適合大口享用，外皮烤得金黃酥脆，內裡卻保持著多汁的肉質。搭配生菜、青蔥等配料，剪成一口的小塊變成炒雞，肯瓊雞丁和銅板燒豬也各有特色，前者肉質嫩滑，後者則充滿了濃郁的豬肉香味，每一款都值得細細品味。

今天的四種海鮮有魷魚、魷魚翅、鯛魚下巴、多利魚。魷魚的大片切圈，光是視覺就已經滿足，口感柔韌適中，每一口都能咬出海鮮的鮮甜。那麼大片的魷魚翅軟中帶韌，搭配燒烤時獨特的焦香味道，一口接一口。鯛魚下巴也是大家所喜歡的，表皮酥脆內裡嫩滑，油脂豐富且細膩，簡單地撒上少許海鹽就能品味出原始的鮮甜。

餐廳的小菜與熱食更是不可錯過！酸爽解膩的黃金泡菜，搭配美生菜和白玉蘿蔔，讓人一口接一口。

熱食區還有辣炒年糕、起司馬鈴薯、小熱狗和炒泡麵等經典韓式風味，香氣十足，每一道都令人垂涎欲滴。

這個麻辣蛋真的好吃~

湯品則有麻辣豬肉、泡菜牛肉、韓式人蔘雞和蕈菇奶油濃湯，無論你喜歡濃郁的湯頭還是清爽的口感，都能在這裡找到心頭好。

店長還貼心地教學，濃湯可淋在白飯上一起享用，成為一道美味的湯泡飯，特別受學生族群喜愛。

用餐結束後，不妨來一份清爽的仙草蜜或小美冰淇淋，為整餐畫下甜美句點。飲料區提供多款碳酸飲品，搭配燒肉和小菜，再合適不過。

肉鮮生新竹橋下店，以399元起的高CP值燒肉吃到飽成為新竹用餐的好選擇。無論是燒肉、海鮮還是韓式小菜，種類豐富，品質有保證，再加上便利的地理位置和充足的停車設施，讓人輕鬆享受一場無與倫比的燒肉盛宴。如果你和朋友或家人正計畫一頓美味聚餐，肉鮮生新竹橋下店絕對值得列入清單！











HI！我是京少，我是22萬人 新竹愛美食 與65萬人 新竹大小事 社團管理員；

與我一同漫步新竹吃美食、體會竹塹生活，希望在我的文字與鏡頭的轉動中，讓新竹的風於耳邊緩緩流動。

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