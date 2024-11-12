大家來深坑的必吃美食想必就是各式各樣的豆腐料理，總是令人垂涎不已。

還有一個不可錯過的美食，就是【芭樂嬌七里香】

就位在集順廟廟口的小攤，每一串烤雞屁股都能讓人垂涎欲滴，

不僅成為深坑的招牌小吃，更是無數食客的最愛。

Ruby來深坑必買的美食，吃了好幾年都沒有漲價價格依舊維持在一串40元，

這麼多年來，價格從未漲過，實在難得。

也可以加入FB、IG和官方LINE，可以預先點餐。

除了前面料理台烤著香噴噴的雞屁股之外，

而後方的備料區則堆滿了滿滿的雞屁股，

這一景象真的是相當壯觀。

先在備料區將雞屁股本身的多餘油脂逼出來，

能確保外皮更酥脆，避免過於油膩。

如果你足夠幸運，還能遇上隱藏版的烏骨雞雞屁股。不僅肉質更加細緻，

口感更為豐富，隱藏版商品真的是很難得可以買到，

一旦嘗過，便能體會到那難得的美味。

每一顆雞屁股都大顆且飽滿，烤到外皮金黃酥脆，咬上一口，滿滿的肉汁。

特別的是，這裡的雞屁股不太有腥味，

處理滿乾淨，加點辣椒粉，讓味覺體驗更加豐富。

來到深坑老街，除了要品嚐豆腐之外，這烤雞屁股絕對是讓美味的選擇，

無論是與朋友分享，還是自己獨享，

都能感受到深坑老街獨特的小吃魅力，感受到這小吃的魅力。



【店家資訊】

👉芭樂嬌七里香

🍽 FB官方粉絲團請點此 / IG官方粉絲團請點此

🏠新北市深坑區深坑街135號

☎️0918884035優先打這支， 0918406171

⏰ 平日AM10:30~PM18:00 (公休請看粉專)

假日AM09:00~PM19:00（賣完為止）

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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