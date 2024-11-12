↑蚵仔麵線是小青愛的台灣美味小吃之一

看到這麼大顆碩美的蚵仔~讓人心情大好~

↑113年10月26日週六~歡樂四人幫聚會

今日午餐於板橋蔡家牛排莊敬店小聚~記錄文點我聯結

用完餐不到一點~我們就到大遠百~逛逛消食囉~

↑接近可愛可怕的Halloween~每層樓都有不同的主題

逛到九樓主題餐廳~金色三麥更是年輕人的天地

不但店面很萬聖節~連服務員的裝容也很接地氣~

↑逛了將近2小時~消食的差不多~想找地方坐坐

無奈~大遠百的2間星巴客一位難求

我們就到板車附近的路易莎找運氣了~

↑板車附近這家路易莎場地好大~但也幾乎客滿

一向運氣不錯的四人幫~原先分開坐~之後有人離席

我們就這樣慢慢的靠隴~

↑接近5點~菁說這附近的油庫口蚵仔麵線很好吃

當然又是菁夫婦經常光顧的好味道~go~

↑看這一字排開的工作人員~可想而知生意之好

營業時間早上9點30分開賣~分為內用及外帶區

外帶請排左邊~內用排右邊~點了餐可順利進入店內~

↑看來本店不僅麵線熱銷~連帶烤香場也熱賣之一

幾乎每位進場的食客~一碗麵線+一根烤香腸~

↑價格透明化~綜合及大腸麵線每碗55元

蚵仔及料多口味麵線每碗65元~清麵線45元

烤香腸40元~還有一些小菜可點~

↑瞧~生意真的好~排隊人潮絡繹不絕~

↑本店全年僅休除夕到年初四~也就是365天

僅休5天~讓喜愛麵線的食客~不會撲空吃不到

太厲害也太辛苦了~

↑店內坐位算多~翻桌率挺快~小青進來不到10分鐘

前後拍照~就又換了一批客人~

↑本店資源回收也做的徹底~碗~筷子~廚餘~湯匙

分類的很清楚~當然這是服務人員會協助分類喔~

↑本店參加中華民國第一屆觀光旅遊企業選拔

就得到金牌獎的殊榮~

↑油庫口小吃店也有法律顧問證書~若有任何爭議

法律顧問團會出面協助~

↑菁夫婦點的綜合麵線~加了蚵仔+大腸

菁說每回都吃這個~美味不解釋~

↑爸爸點的大腸麵線~軟嫩有咬勁~很不錯~

↑小青吃麵線~僅喜歡清麵線~或是加了蚵仔的麵線

油庫口的蚵仔肥碩飽滿~沒有腥味也沒有裹很多的粉漿

吃的到蚵仔的口感~超美味~

↑店家超貼心~烤香腸配送大蒜~真是大絕配

烤香腸+大蒜吃起來非常的對味及美味

且大蒜裡特殊的含硫植化素~具有阻斷香腸中的成分

形成致癌物質~所以吃烤香腸要多配點大蒜片~

↑板橋在地美味小吃~歡樂四人幫~開心留影~

↑店家資訊

店名~油庫口蚵仔麵線

地址~新北巿板橋區 文化路一段188巷44號

電話~02-22576445

營業時間~09:30-19:00