為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 新北板橋油庫口蚵仔麵線~蚵仔~大腸~綜合~料多味美~更有烤香腸配大蒜選項~

新北板橋油庫口蚵仔麵線~蚵仔~大腸~綜合~料多味美~更有烤香腸配大蒜選項~

2024-11-12 12:06:00 文字：小青姐姐
share
小青姐姐

小青姐姐
close

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~

  ↑蚵仔麵線是小青愛的台灣美味小吃之一

    看到這麼大顆碩美的蚵仔~讓人心情大好~新北板橋油庫口蚵仔麵線~蚵仔~大腸~綜合~料多味美~更有烤香

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~

  ↑113年10月26日週六~歡樂四人幫聚會

    今日午餐於板橋蔡家牛排莊敬店小聚~記錄文點我聯結

    用完餐不到一點~我們就到大遠百~逛逛消食囉~新北板橋油庫口蚵仔麵線~蚵仔~大腸~綜合~料多味美~更有烤香

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~

  ↑接近可愛可怕的Halloween~每層樓都有不同的主題

    逛到九樓主題餐廳~金色三麥更是年輕人的天地

    不但店面很萬聖節~連服務員的裝容也很接地氣~新北板橋油庫口蚵仔麵線~蚵仔~大腸~綜合~料多味美~更有烤香

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~

  ↑逛了將近2小時~消食的差不多~想找地方坐坐  

    無奈~大遠百的2間星巴客一位難求

    我們就到板車附近的路易莎找運氣了~新北板橋油庫口蚵仔麵線~蚵仔~大腸~綜合~料多味美~更有烤香

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~

  ↑板車附近這家路易莎場地好大~但也幾乎客滿

    一向運氣不錯的四人幫~原先分開坐~之後有人離席

    我們就這樣慢慢的靠隴~新北板橋油庫口蚵仔麵線~蚵仔~大腸~綜合~料多味美~更有烤香

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~

  ↑接近5點~菁說這附近的油庫口蚵仔麵線很好吃

    當然又是菁夫婦經常光顧的好味道~go~新北板橋油庫口蚵仔麵線~蚵仔~大腸~綜合~料多味美~更有烤香    

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~ 

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~

  ↑看這一字排開的工作人員~可想而知生意之好

    營業時間早上9點30分開賣~分為內用及外帶區

    外帶請排左邊~內用排右邊~點了餐可順利進入店內~新北板橋油庫口蚵仔麵線~蚵仔~大腸~綜合~料多味美~更有烤香

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~ 

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~

  ↑看來本店不僅麵線熱銷~連帶烤香場也熱賣之一

    幾乎每位進場的食客~一碗麵線+一根烤香腸~新北板橋油庫口蚵仔麵線~蚵仔~大腸~綜合~料多味美~更有烤香

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~

  ↑價格透明化~綜合及大腸麵線每碗55元

    蚵仔及料多口味麵線每碗65元~清麵線45元

    烤香腸40元~還有一些小菜可點~新北板橋油庫口蚵仔麵線~蚵仔~大腸~綜合~料多味美~更有烤香

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~

  ↑瞧~生意真的好~排隊人潮絡繹不絕~新北板橋油庫口蚵仔麵線~蚵仔~大腸~綜合~料多味美~更有烤香

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~

  ↑本店全年僅休除夕到年初四~也就是365天

    僅休5天~讓喜愛麵線的食客~不會撲空吃不到

    太厲害也太辛苦了~新北板橋油庫口蚵仔麵線~蚵仔~大腸~綜合~料多味美~更有烤香

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~

  ↑店內坐位算多~翻桌率挺快~小青進來不到10分鐘

    前後拍照~就又換了一批客人~新北板橋油庫口蚵仔麵線~蚵仔~大腸~綜合~料多味美~更有烤香

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~

  ↑本店資源回收也做的徹底~碗~筷子~廚餘~湯匙

    分類的很清楚~當然這是服務人員會協助分類喔~新北板橋油庫口蚵仔麵線~蚵仔~大腸~綜合~料多味美~更有烤香

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~

  ↑本店參加中華民國第一屆觀光旅遊企業選拔

    就得到金牌獎的殊榮~新北板橋油庫口蚵仔麵線~蚵仔~大腸~綜合~料多味美~更有烤香

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~

  ↑油庫口小吃店也有法律顧問證書~若有任何爭議

    法律顧問團會出面協助~新北板橋油庫口蚵仔麵線~蚵仔~大腸~綜合~料多味美~更有烤香

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~

  ↑菁夫婦點的綜合麵線~加了蚵仔+大腸

    菁說每回都吃這個~美味不解釋~新北板橋油庫口蚵仔麵線~

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~

  ↑爸爸點的大腸麵線~軟嫩有咬勁~很不錯~新北板橋油庫口蚵仔麵線~

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~

  ↑小青吃麵線~僅喜歡清麵線~或是加了蚵仔的麵線

    油庫口的蚵仔肥碩飽滿~沒有腥味也沒有裹很多的粉漿

    吃的到蚵仔的口感~超美味~新北板橋油庫口蚵仔麵線~

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~  

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~

  ↑店家超貼心~烤香腸配送大蒜~真是大絕配

    烤香腸+大蒜吃起來非常的對味及美味

    且大蒜裡特殊的含硫植化素~具有阻斷香腸中的成分

    形成致癌物質~所以吃烤香腸要多配點大蒜片~新北板橋油庫口蚵仔麵線~

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~

  ↑板橋在地美味小吃~歡樂四人幫~開心留影~新北板橋油庫口蚵仔麵線~

   新北板橋油庫口蚵仔麵線~

  ↑店家資訊

    店名~油庫口蚵仔麵線

    地址~新北巿板橋區 文化路一段188巷44號

     電話~02-22576445

    營業時間~09:30-19:00

文章標籤
板橋油庫口蚵仔麵線 油庫口蚵仔麵線 蚵仔麵線 大腸麵線 綜合麵線 料多口味麵線 烤香腸
創作者介紹
創作者 鯨與小孩 的頭像
鯨與小孩

莫言&莫語的部落格

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

【深坑老街】芭樂嬌七里香，深坑老街必買美食之一絕無其他分店，幸運的話還有隱藏版的雞屁股-集順廟廟口前｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)
相關商家

油庫口蚵仔麵線

phone02-2257-6445
place新北市板橋區文化路一段188巷44號
3.98 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.06
服務品質
3.85
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.06
share place
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up