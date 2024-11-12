七月與妹妹在宜蘭市玩，逛完宜蘭文學館與新月廣場，我們往宜蘭火車站走。

路上經過一個公園，看起來整理得還不錯。

經過公園入口看到藝術裝置與牌坊，才知道是中山公園。

再往前走一小段路，就來到了火車站前的丟丟噹森林公園。

從後方進入，先看到紅磚階梯與溜滑梯，旁邊有間紅磚屋。

往前走沒想到還有到防空洞耶，不過不能進入，上面竟然長著大樹。

一旁就是幾米作品《森林裡的祕密》中的毛毛兔，

正吹著小號歡送飛天小火車，車上的熊列車長也舉起帽子致意。

走到另一頭才是飛天火車的正面，

《微笑的魚》裡那位捧著魚缸的男人也在這兒。

這飛天火車最早是在2014年公開，據說每次遇到颱風就要拿下來。

去年(2023)做了新的，有加強懸吊更穩固，遇到颱風就不用拿下來了。

舊的目前放到烏石港驛站去囉。

車頭的小男孩看起來很活潑。

小女孩看起來很溫柔，

後面車廂裡還有好些動物，有綠頭鴨、白鴨子、貓咪、小豬等。

旁邊的紅磚屋引起我的注意，是BiG18紅磚屋，

後來看到旁邊有個宜蘭縣政府文化局的歷史建物公告，

這裡是舊米穀檢查所宜蘭出張所，建於1930(日昭和5)年，

負責檢驗、評定本地所產稻米品級，然後分別銷售。

終戰後被台灣省糧食局及鐵路局使用。

走到光復路上，正門在這邊，看起來像餐廳，門口招牌貼著宏智黃金書屋。

搜尋網路，才知道不只是餐廳，也是個休閒、文化生活空間。

原本是作家黃春明在經營，

2021年宜蘭縣政府將這《舊糧食局宜蘭辦公廳》委託宏智國際文創公司經營管理，

能夠活化舊建築真是件好事。

面向火車站這面，有地下鐵的眼盲女孩與行李箱，

還有一隻可愛的翻肚小狗，陪大家等車。

對面是宜蘭旅遊服務中心，只開到下午六點，外觀像民國五十年代的房子，

正好有人騎腳踏車經過，感覺真的好像在五十年代啊。

服務中心往南是宜蘭工務段舊木工房歷史建築，

旅遊服務中心後方似乎還有1919年建的辦公室歷史建築。

天色漸黑，當時就沒打算過去，後來才知道錯過了旁邊的幾米公園和幾米廣場。

一方面是我沒做好功課，一方面是想往北邊走去找吃的。

雖然沒過去幾米廣場，但孩是特地過馬路來拍宜蘭火車站，真是充滿童趣。

往北走發現像是倉庫的宜蘭行口。

這建築建於1919年，曾供多家運送業者存放貨物至西元1970年止。

之前宜蘭現政府向台鐵承租宜蘭行口，今年初未能順利招商，

四月合約到期，就將這宜蘭行口交還台鐵了。

難怪一片空蕩蕩的，要是能活用多好。

但前提是要有遊客想來囉。

再往北走看到幾家蠻有規模的餐廳，接著我們就在新民路左轉囉。

晚餐吃什麼呢？下一篇再告訴你囉！