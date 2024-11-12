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宜蘭市丟丟噹森林公園2.0版飛天火車與宜蘭火車站兩側歷史建築

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2024-11-12 21:02:00 文字：Big Fish
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宜蘭丟丟噹森林公園

七月與妹妹在宜蘭市玩，逛完宜蘭文學館與新月廣場，我們往宜蘭火車站走。

路上經過一個公園，看起來整理得還不錯。

 

宜蘭丟丟噹森林公園

經過公園入口看到藝術裝置與牌坊，才知道是中山公園。

 

宜蘭丟丟噹森林公園

再往前走一小段路，就來到了火車站前的丟丟噹森林公園。

從後方進入，先看到紅磚階梯與溜滑梯，旁邊有間紅磚屋。

 

宜蘭丟丟噹森林公園

往前走沒想到還有到防空洞耶，不過不能進入，上面竟然長著大樹。

一旁就是幾米作品《森林裡的祕密》中的毛毛兔，

正吹著小號歡送飛天小火車，車上的熊列車長也舉起帽子致意。

 

宜蘭丟丟噹森林公園

走到另一頭才是飛天火車的正面，

《微笑的魚》裡那位捧著魚缸的男人也在這兒。

 

宜蘭丟丟噹森林公園

這飛天火車最早是在2014年公開，據說每次遇到颱風就要拿下來。

去年(2023)做了新的，有加強懸吊更穩固，遇到颱風就不用拿下來了。

舊的目前放到烏石港驛站去囉。

車頭的小男孩看起來很活潑。

 

宜蘭市丟丟噹森林公園2.0版飛天火車與宜蘭火車站兩側歷史建築

小女孩看起來很溫柔，

後面車廂裡還有好些動物，有綠頭鴨、白鴨子、貓咪、小豬等。

 

宜蘭丟丟噹森林公園

旁邊的紅磚屋引起我的注意，是BiG18紅磚屋，

後來看到旁邊有個宜蘭縣政府文化局的歷史建物公告，

這裡是舊米穀檢查所宜蘭出張所，建於1930(日昭和5)年，

負責檢驗、評定本地所產稻米品級，然後分別銷售。

終戰後被台灣省糧食局及鐵路局使用。

 

宜蘭丟丟噹森林公園

走到光復路上，正門在這邊，看起來像餐廳，門口招牌貼著宏智黃金書屋。

搜尋網路，才知道不只是餐廳，也是個休閒、文化生活空間。

原本是作家黃春明在經營，

2021年宜蘭縣政府將這《舊糧食局宜蘭辦公廳》委託宏智國際文創公司經營管理，

能夠活化舊建築真是件好事。

 

宜蘭丟丟噹森林公園

面向火車站這面，有地下鐵的眼盲女孩與行李箱，

還有一隻可愛的翻肚小狗，陪大家等車。

 

宜蘭丟丟噹森林公園

對面是宜蘭旅遊服務中心，只開到下午六點，外觀像民國五十年代的房子，

正好有人騎腳踏車經過，感覺真的好像在五十年代啊。

 

宜蘭丟丟噹森林公園

服務中心往南是宜蘭工務段舊木工房歷史建築，

旅遊服務中心後方似乎還有1919年建的辦公室歷史建築。

天色漸黑，當時就沒打算過去，後來才知道錯過了旁邊的幾米公園和幾米廣場。

一方面是我沒做好功課，一方面是想往北邊走去找吃的。

 

宜蘭丟丟噹森林公園

雖然沒過去幾米廣場，但孩是特地過馬路來拍宜蘭火車站，真是充滿童趣。

 

宜蘭丟丟噹森林公園

往北走發現像是倉庫的宜蘭行口。

這建築建於1919年，曾供多家運送業者存放貨物至西元1970年止。

之前宜蘭現政府向台鐵承租宜蘭行口，今年初未能順利招商，

四月合約到期，就將這宜蘭行口交還台鐵了。

 

宜蘭丟丟噹森林公園

難怪一片空蕩蕩的，要是能活用多好。

 

宜蘭丟丟噹森林公園

但前提是要有遊客想來囉。

再往北走看到幾家蠻有規模的餐廳，接著我們就在新民路左轉囉。

晚餐吃什麼呢？下一篇再告訴你囉！

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