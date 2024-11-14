某年受邀入住渴望園區，不僅體驗多樣化的硬體設施，房間環境也相當舒適。記得園區裡有餐廳，想必餐點應該夠水準，趁著這回父親節安排家人們來到 饗渴望 慶祝這個特別的節日，在美味佳餚與悠揚音樂聲過後，決定紀錄當下，並且不藏私地與大家分享。

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渴望園區裡的 Capriccio 饗渴望

饗渴望位於園區一樓，各有一處地上及地下停車場，無論哪一個都很容易快速抵達進入餐廳。幾顆球與各國國旗的主題感濃厚，不難看出饗渴望想傳達的無國界設計理念。

甫走進饗渴望，環境頗具質感，窗外綠草如茵，某些個角度看著看著如同一幅幅畫作，美極了。

左拍拍右拍拍，發現饗渴望沒有過度誇飾的裝潢，卻有許多浪漫的角度與美麗的氛圍感。

仔細看幾乎是兩兩一組的桌子，方便合併或分開，從2人到10幾個人都是適合的。

饗渴望的吧台提供酒品與酒精飲料，並配備左右二邊電視螢幕供顧客觀看，想必是為了體育賽事轉播專用。

饗渴望有一間12人VIP包廂，提供預訂，空間寬敞明亮，好美啊~

獨立包廂可以隔開外面熱鬧的聲音，挺適合聚會或是會議餐敘。

Capriccio 饗渴望 菜單＆餐點介紹

饗渴望菜色豐富多樣，由一位資歷超過30年的餐飲總監領軍，每日遴選新鮮食材，重現經典的無國界料理，感受一場味蕾與視覺的雙重饗宴。

雙人歡聚套餐

菜單品項眾多，一時之間不知如何做選擇，索性點了一套雙人餐，份量剛好足夠我們一家三口。

二種「餐前麵包」熱呼呼上桌，口感各有巧思，本身略有鹹味，即便不抹上奶油也很好吃，甚至愈嚼愈香，差點想問能否再來一份。

「日式牛肉筑前煮」是一道相當驚人且特別的開胃菜，不僅份量驚人，更有營養豐富的白蘿蔔、山藥、牛五花、玉米筍、生鮮菇、魚板、秋葵、馬鈴薯等十餘種食材一同熬煮，連湯汁也非常鮮甜順口，三人分食剛剛好。

套餐包含二碗湯，決定二種口味各來一份。「松露野菇濃湯」又濃又香，是明太子的最愛；而清爽的「地中海豆香蔬菜湯」則獲得我們夫妻倆的大姆指。

特選料理三選一「培根蛋黃卡邦尼義式直麵」，濃稠的醬料巴附著麵條，每一口都能嚐到蛋黃與起司的完美結合！唯一的缺點是隨著溫度下降，會改變其口感，建議別在拍照上費太多時間，影響了麵條的風味。

家人也有一份跟我們相同的套餐，特選料理三選一選擇了「瑪格莉特披薩」，厚薄度適中，上層口感軟綿，手推餅皮略有嚼勁，長長的造型更容易分食，也能讓披薩的配料更為平均，以整塊原木入窯燻烤出木質調的香氣，令人大塊朵頤。

經典主餐三選二「窯烤德國豬腳」，這道是全家最為滿意的主餐，不僅僅是因為我們都喜愛豬腳料理，而是那皮脆肉綿密的滋味，實在是回味無窮啊！

經典主餐三選二「窯烤鱸魚配印式辣茄醬」，厚切魚肉新鮮綿密，簡單搭配少許蔬菜，彷彿畫作一般端上桌，其豐盛度與豬腳不相上下，一魚一豬無從比較，各有其所好。此道有辣，長輩孩童請慎用。

單點「炭烤美國精選菲力」

厚實的原塊以炭烤方式進行料理，也是一道值得品嚐的佳餚。

飲品「咖啡與柳橙汁」，依套餐人數供應份數。

單點「炸物拼盤」

正餐以外的小點，適合多人分享。

（父親節當日三位男主角）

提供無國界料理的 Capriccio 饗渴望，無論是環境亦或是餐點，皆在水準之上，是聚會的首選場所，吃飽喝足了還能順便在園區繞繞，感受大家相聚的美好時光。

店家資訊

‣ 早餐 7:00~10:00 (非房客採用電話預約制)

‣ 午餐 11:30~14:00

‣ 午茶 14:00~17:30 (僅供應飲料)

‣ 晚餐 17:30~21:00

＊依房型提供早餐客數(視人數調整為自助式或西式套餐)

＊早餐成人每客NT$420、兒童每客NT$250

(兒童7歲至12歲未加床者或身高110~140公分費用另計，需出示證明文件。無法出示證明者，則依身高做為標準。)

(03)407-2358

桃園市龍潭區渴望路428號1樓

※ 備停車場