高雄岡山港式飲茶_好事泰港式飲茶─高雄包廂餐廳，香港師傅駐店，銅板價港式點心底加呷，免飛香港也可以吃到平價、道地港味料理！老饕激推師傅手工製作港式蘿蔔糕、獨家秘方噴香現炊煲仔飯、港式腸粉_附菜單，岡山火車站美食餐廳推薦、高雄岡山午餐推薦、高雄岡山晚餐推薦

目錄索引

1. 關於好事泰港式飲茶

2. 交通指引_好事泰港式飲茶

3. 好事泰港式飲茶環境開箱

3.1 好事泰港式飲茶_接待區

3.2 好事泰港式飲茶_製餐區

3.3 好事泰港式飲茶_開放式用餐空間

3.4 好事泰港式飲茶_聚餐包廂

4. 好事泰港式飲茶餐點分享

4.1 煲仔飯系列

√ 金銀蒜開邊鮮蝦煲仔飯

√ 澎湖石巨乾肉餅煲仔飯

4.2 港式點心系列

√ 香煎蘿蔔糕

√ 鮮蝦網通腸粉

√ 黑松露菇菌餃

√ 鮮蝦豬肉燒賣

√ 爆漿花枝脆果子

√ 脆皮焗叉燒包

4.3 糖水系列

√ 芋頭西米露

4.4 飲料系列

√ 凍檸茶

√ 凍檸樂

5. 消費資訊

5.1 好事泰港式飲茶餐點評價

5.2 好事泰港式飲茶菜單

6. 高雄岡山港式飲茶相關資訊

Ⅰ 關於好事泰港式飲茶

「高雄岡山港式飲茶_高雄包廂餐廳」

「岡山火車站美食餐廳_高雄岡山午餐推薦、高雄岡山晚餐推薦」

好事泰港式飲茶在哪裡

好事泰港式飲茶位於 高雄市岡山區岡山路390號，近岡山老街、岡山火車站、岡山捷運站、岡山公園，附近有火車站、捷運站、公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

好事泰港式飲茶餐點特色

「香港師傅駐店_現做平價道地港式料理」

「手工港式蘿蔔糕、秘製現炊煲仔飯、港式腸粉」

交通_停車資訊

大眾運輸：火車_岡山火車站，走路6分鐘；捷運_岡山捷運站，走路5分鐘。

機車：附近機車停車格_岡山路、壽天路。

汽車：附近汽車停車格_壽華路；城市車旅_岡山平和站，走路2分鐘。

Ⅱ 交通指引_好事泰港式飲茶

平和路岡山路交叉口_岡山老街、岡山火車站附近

岡山老街、岡山公園 附近；平和路岡山路交叉口，選址於 高雄市岡山區岡山路的 好事泰港式飲茶，周邊有公車站、捷運站、火車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，擁有相當便捷的大眾運輸交通網絡、好停車，另設有聚餐包廂，適合安排各類型聚餐。

Ⅲ 好事泰港式飲茶環境開箱

港式飲茶餐廳門口

放大版菜單

餐廳門口貼心擺放著放大版菜單，方便路過、對港式飲茶有興趣的朋朋們參考 → 走進店內用餐。

■ 好事泰港式飲茶_接待區

接待區

有提供內用、外帶港式飲茶服務的好事泰港式飲茶，內用是採用線上點餐 → 櫃台結帳付款的，點餐完後到此區使用現金結帳。

兒童座椅

餐廳有準備幾張兒童座椅，提供給攜帶幼兒前往用餐的朋朋們使用。

■ 好事泰港式飲茶_製餐區

港式點心製作區

由香港師傅主持大局，與兩位廚房助手，各司其職地火速地逐單完成，每一張點單的餐食內容。

香港師傅_手工港式蘿蔔糕

喜歡港式飲茶的朋友們，推薦一定要點的就是它，免飛香港也可以吃到的道地手工港式蘿蔔糕，料好實在堆疊的蘿蔔糕香氣層次很飽滿。

現炊_秘製港式煲仔飯

從生米的狀態開始料理的港式煲仔飯，送單後大約需等候20分鐘左右的製作時間。

■ 好事泰港式飲茶_開放式用餐空間

開放式用餐空間

寬敞、明亮、簡約設計的用餐空間，擺放幾張桌椅，有2人桌、4人桌。

2人桌

好事泰港式飲茶供應的港式飲茶系列多為小份量的港式點心，一個人臨時想吃港式餐食，也可以直接走進餐廳內享用。

2人桌

可以選擇面牆壁的2人桌，1個人吃飯不尷尬~

4人桌

QR Code掃描點餐

在好事泰港式飲茶用餐，一律採用QR Code掃描 → 手機線上點餐 → 點單送出後到櫃檯付款結帳。

特選醬料

加上這一味，美味加倍~

■ 好事泰港式飲茶_聚餐包廂

聚餐包廂

高雄包廂餐廳推薦之一的好事泰港式飲茶，備有一間獨立的聚餐包廂，可提供8~16人聚餐。

8人圓桌

聚餐包廂共有兩張圓桌，都是有附轉盤的，方便用餐時旋轉餐台 → 分食餐點。

Ⅳ 好事泰港式飲茶餐點分享

這餐點了：

√ 金銀蒜開邊鮮蝦煲仔飯

√ 澎湖石巨乾肉餅煲仔飯

√ 香煎蘿蔔糕

√ 鮮蝦網通腸粉

√ 黑松露菇菌餃

√ 鮮蝦豬肉燒賣

√ 爆漿花枝脆果子

√ 脆皮焗叉燒包

√ 芋頭西米露

√ 凍檸茶

√ 凍檸樂

■ 煲仔飯系列

√ 金銀蒜開邊鮮蝦煲仔飯_附煎蛋 158元

到香港旅遊必吃的人氣煲仔飯就是它─金銀蒜開邊鮮蝦煲仔飯。

將蒜香十足、已切開方便享用的開邊鮮蝦，放在飯底微焦的白飯上 → 淋上特選醬汁攪拌均勻享用，可以吃到流到香Q米飯中的蝦子鮮香、蒜頭的迷人香氣、淋上特選醬汁再多一層的香氣層次，更加鮮明的海鮮自然甜。

√ 澎湖石巨乾肉餅煲仔飯 188元

港式茶餐廳必吃的正宗港味，肯定有這道─澎湖石巨乾肉餅煲仔飯。

最上層放上一顆銷魂晶透半熟蛋，下層疊著黃金比例秘製肉餅，與擺上現燙青菜點綴 → 上桌。

特製醬汁提香

淋入特製醬汁提香 → 由上往下攪拌均勻，提出現炊煲仔飯的飯香氣，即可享用。

將生抽、雞粉、米酒、生粉、水、糖、胡椒、麥皮等食材加入黃金比例肉餅中，現點現做的厚實肉餅，搭著蛋、飯一起吃，整體口感風味層次相當豐富。

厚肉餅尬煲仔飯

■ 港式點心系列

√ 香煎蘿蔔糕 78元

與台灣口感偏Q的蘿蔔糕相比，手工港式蘿蔔糕的口感是偏軟嫩、水分含量多一些些的，會分切成適當厚度後香煎一番，搭配醬汁享用。

沾點特調醬汁，可以提出製作手工港式蘿蔔糕主原料：在來米漿的香氣，與蘿蔔絲的自然清甜，完全無油膩感的蘿蔔糕是讓人吃完一塊會想再吃一塊的。

√ 鮮蝦網通腸粉 188元

心目中的好事泰港式飲茶TOP1！

從腸粉的粉漿調製開始 → 現炊腸粉 → 包入油條、蝦仁 → 分切擺盤 → 出餐，完全不假他人之手，由一人一條龍完成的鮮炊鮮蝦網通腸粉。

每一塊都超~有~料！口感軟嫩吃得到在嘴裡散開的細膩米香、酥香脆口的油條、自然鮮甜滿溢的足量蝦仁，剛好一口一塊的大小，好滿足。

√ 黑松露菇菌餃 三粒 88元

這一道很~有~味！

剛好一口一顆入口的黑松露菇菌餃，剛入口就感受到了在嘴裡散開的濃郁松露味，接著是軟滑嫩Q的各種菇、脆口小黃瓜等食材堆疊的豐富層次感。

√ 鮮蝦豬肉燒賣 四粒 128元

獨家配方製作的鮮蝦豬肉燒賣，完美薄度的燒賣外衣包裹著厚實、肉汁滿滿、肉鮮味滿溢的自製豬肉餡，最上面加了一些蝦卵點綴、提鮮。

√ 爆漿花枝脆果子 三粒 88元

這一道是鹹食！差點被它的外表騙了XD

單看爆漿花枝脆果子的外表會以為是甜食，結果裹藏在香脆外衣裡的是滿滿的鮮Q花枝塊，整體是完全沒有油感的。

√ 脆皮焗叉燒包 兩粒 98元

每天限量，喜歡鹹甜港味的朋朋們記得先預訂！

完全顛覆了對叉燒包的印象！

好事泰港式飲茶的脆皮焗叉燒包，是將帶有幸福甜香的蜜汁叉燒餡料包入其中，料理完成後的表皮有點像奶酥麵包上層外酥內甜的那種，是有鹹、有甜的雙重好滋味。

■ 糖水系列

√ 芋頭西米露 小碗 68元

芋頭控超愛這碗！

基底是微稠的芋泥感，喝得到有添加椰奶的香甜滑順，搭配軟Q西米露、鬆軟芋頭塊，為這餐畫下完美句點，整體甜度大概落在飲料店的5分糖~7分糖之間。

P.S.照片是大碗的，可以分成兩碗小碗的芋頭西米露。

■ 飲料系列

√ 凍檸樂 60元

√ 凍檸茶 60元

真材實料完全看得見！

一杯60元的現做凍檸茶，居然還切了2~3片的檸檬提香，好重本~

Ⅴ 消費資訊

√ 用餐日期：2024/10/28(一)晚餐

√ 付款方式：現金。

√ QR Code掃碼點餐、櫃台結帳、無收取服務費。

■ 好事泰港式飲茶餐點評價

高雄包廂餐廳推薦，10月底聚餐選擇了在地吃貨朋朋推薦的高雄岡山港式飲茶─好事泰港式飲茶。

在獨立的餐廳包廂裡享用著，現點現做逐道上桌的金銀蒜開邊鮮蝦煲仔飯、澎湖石巨乾肉餅煲仔飯、香煎蘿蔔糕、鮮蝦網通腸粉、黑松露菇菌餃、鮮蝦豬肉燒賣、爆漿花枝脆果子、脆皮焗叉燒包、芋頭西米露，每道都有它的專屬好味，可以從入口的濃厚港味感受到香港師傅對於每一味饕客的用心，當天吃到的餐食美味都有在水準之上，吃完之後直接收入岡山美食口袋裡，之後有到岡山走走要再來吃！

■ 好事泰港式飲茶菜單

高雄岡山港式飲茶_好事泰港式飲茶菜單，來源：好事泰港式飲茶Google商家，2024_11月。

Ⅵ 高雄岡山港式飲茶相關資訊

好事泰港式飲茶

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設施：兒童座椅、洗手間

⏰ 營業時間

每天 11：00~14：00；17：00~21：00

📍 地址： 高雄市岡山區岡山路390號

📞 電話：07 622 0078



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