桃園藝文特區不僅是個美食的天堂，還有許多有趣的展覽活動等著你來參加。這個區域不僅適合在假日放鬆散步，也常是大家聚餐的熱點。這次在這裡參加完展覽後，我和幾個朋友來到了一間超人氣的平價韓式料理店——韓歐尼韓式料理。這間店位於熱鬧的慈文路，交通方便又好停車，絕對是學生和上班族的最愛！如果你也想在桃園找到一道經濟實惠又好吃的韓式料理，這家餐廳絕對是個不錯的選擇。

桃園深受學生和上班族喜愛的 韓歐尼韓式料理，已經在地經營 9 年，這裡被譽為平價又好吃的韓式餐廳。現在在桃園有兩家店，一間在銘傳大學附近，另一間就在藝文特區慈文路上。今天，我就來分享慈文店的美味和用餐體驗！

韓歐尼的老闆曾為了口味傷透腦筋，是要走道地的韓式風味，還是迎合台灣人的口感？經過多次調整，他們成功打造了獨家「韓歐尼風味」，讓每個消費者都能感受到韓式料理的魅力，不過到底是偏道地還是台味？這就要看你的味蕾怎麼說啦～

走進慈文店，映入眼簾的是簡單的桌椅和飲料櫃，空氣中飄著淡淡的泡菜香，讓人有一種身在韓國街頭小餐廳的感覺。之前去韓國旅遊時，我就發現當地的韓式餐廳其實都很樸實，韓歐尼的裝潢也是同樣的風格，簡單但很有氛圍！

值得一提的是，這裡還有 包廂空間，可以容納 10-15 人，非常適合一群朋友或同事下班後聚餐！搭配店內從韓國空運過來的燒酒，一邊聊天一邊吃韓式料理，真的能徹底釋放壓力～

韓歐尼的菜單非常豐富，從經典的 韓式石鍋拌飯、海鮮豆腐鍋，到 韓式BBQ烤肉飯、韓式泡麵，飯麵通通都有！如果你是小菜控，也別錯過他們的 泡菜、魚板、辣炒年糕 等韓式小點。

最棒的是，這裡的價格真的很平價！像石鍋拌飯或韓式烤肉飯，一份只要 150 元左右，對學生和上班族來說完全無壓力～難怪成了大家心目中「可以天天來吃」的韓式餐廳。

和朋友們看完展覽，來這間韓式料理店填飽肚子，真是個絕妙的選擇！我們四個人各點了一份主餐，再升級成套餐，瞬間桌上擺滿了滿滿一整桌的美食，看起來就超澎湃！吃完真的每個人都非常滿足，完全沒有遺憾。

如果食量沒有這麼大，或者跟朋友們可以配合一起分享餐點的話，強烈推薦試試他們的「韓三毛人氣套餐」！這份套餐裡有四份主食、兩份小菜還有飲料，價格只要950元，竟然還能找回零錢，真的超划算又經濟實惠！以這樣的份量和價錢來說，非常適合想吃多樣化韓式料理的朋友們。

既然難得來一趟藝文特區，當然要吃得更好一些！除了這些超美味的韓式料理，我們還點了燒酒來喝，真的是要體驗一下正宗韓國人用餐的感覺～一口燒酒，一口飯，真的是太過癮啦🤣！而且這款燒酒的濃度不會很高，喝起來清爽，不會太烈，非常適合上班族在下班後來一小酌，放鬆一下壓力！

不過，提醒一下開車的朋友，記得開車不喝酒，喝酒不開車，行車安全最重要喔～大家都要注意哦❤️

只要是內用，韓歐尼韓式料理還會免費提供三種小菜，完全不用額外收費！有甜不辣、黃豆芽和海帶芽等，每一樣口感都相當濃郁，當作開胃菜或是下酒菜都非常棒，尤其是搭配燒酒一起吃，真的超過癮😆！除了這些免費的小菜，我們還額外加購了泡菜，這樣搭配著吃，味道更上一層樓，吃得超滿足！

現在店內的甜不辣、黃豆芽和海帶芽都可以免費續喔！只要你吃完了還有空間，跟店員說一聲，他們就會再提供新的一份，讓你吃得更過癮❤️！以他們家的餐點價格，再加上這麼高CP值的免費小菜，真的是超划算！難怪這麼多人喜歡，來這裡就像天天都能享受美味一樣

經典海鮮辣豆腐鍋

湯底用韓式辣椒醬調製，香辣帶勁卻不嗆，直接喝湯或淋在飯上吃都很對味！裡頭有蝦子、蛤蜊、嫩豆腐、火鍋料，湯頭鮮甜中帶辣，特別是嫩豆腐吸滿湯汁，咬下去會爆汁，超級好吃！

泡菜豬肉鍋

這鍋的湯頭比海鮮辣豆腐鍋更濃郁，充滿泡菜的酸辣香氣，辣度偏輕，超適合不太能吃辣的朋友。裡頭的豬肉和冬粉份量超足，配白飯吃超飽！天氣冷時來一碗真的很暖心❤️

起司泡菜石鍋拌飯

傳統石鍋拌飯的升級版，加入濃郁起司，攪拌後每口都能吃到香脆米飯、酸辣泡菜、嫩牛肉和牽絲起司，層次超豐富🤤。濕潤又不會乾柴，搭配燒酒更有滋味！

泡菜起司辣麵

泡菜湯底融入起司，湯頭濃郁又帶奶香，搭配Q彈的韓式拉麵超過癮！喜歡吃重口味又濃稠湯頭的朋友一定不能錯過。

如果想DIY餐點，可以選他們的捏捏飯糰，海苔粉給得超多，每一口都香到不行！

他們的人氣小菜如起司歐姆蛋、韓式魚板也很不錯，歐姆蛋軟嫩滑口，魚板Q彈有嚼勁，特別推薦搭泡菜鍋一起吃，味道更豐富。

「韓歐尼韓式料理-慈文店」的餐點味道濃郁又不過鹹，像是豆腐鍋和海鮮鍋都有正宗韓國風味，湯頭酸辣過癮，份量很足夠，吃得超滿足😋。石鍋拌飯和起司辣麵則多了濃郁起司香氣，適合喜歡重口味的人！以口味、份量和價格來說，這間韓式餐廳CP值真的超高，喜歡韓國美食的朋友一定要收藏，下次來藝文特區就來試試吧！

韓歐尼韓式料理-慈文店 店面、停車資訊

🏠店名：韓歐尼韓式料理-慈文店

📍地址：桃園市桃園區慈文路127號

⏰營業時間：11:00–21:00

☎️電話：03 357 4022

📩粉絲團：韓歐尼韓式料理-慈文店粉絲團、韓歐尼韓式料理-慈文店IG

🅿️停車：全方位停車場台西二站、路邊停車

💰付款方式：現金

銘傳店👇👇

📍地址：桃園市龜山區德明路128號

☎️電話：03-3501606

⏰營業時間：11:30–21:00

📩粉 絲 團：韓歐尼銘傳店粉絲團、韓歐尼銘傳店IG