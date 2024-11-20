Bula 冷奶油咖椰吐司-新市店

地址：台南市新市區民權路20號

營業時間：14:00~20:00(週一、二休息)

FB：Bula冷奶油咖椰吐司-新市店

說到 Bula冷奶油咖椰土司，真的是我和勛勛的心頭好！只要經過台南新美街，我們不管剛吃飽還是胃口全開，總會停下來買份炭烤咖椰土司解解饞，香氣直接把我們的味蕾牢牢抓住！最近滑 Google Map 發現，新市區竟然也開了一家 Bula，新消息讓我們開心到飛起，終於不用跑市區就能滿足南洋味的 craving 啦！

整間店走的是簡約乾淨的風格，沒有花俏的裝飾，但就是一種很舒服的氛圍。菜單主要圍繞著經典的咖椰土司、南洋烤雞肉串、椰汁咖哩飯和各種飲品，雖然椰汁咖哩飯標明限內用，但老闆也說可以幫忙外帶，服務很靈活！

南洋椰汁雞肉咖哩飯這道咖哩飯是湯咖哩質地，雖然不算濃稠，但椰漿香氣濃郁到炸！那種咖哩和椰漿完美融合的甜香味，真的超級下飯。即使帶點微微的辛香，勛勛也超愛，一口接一口完全停不下來！

我們選了三種口味——鹽烤、檸檬和沙嗲，各有千秋！沙嗲口味超濃郁，是我的最愛；檸檬則偏清新，鹽烤味略重但搭咖哩飯吃剛剛好。雞肉很嫩，整體非常滿意！

冷奶油咖椰土司，這是 Bula 的王牌！炭烤土司的香氣直接撲鼻而來，金黃色的外皮加上內層的咖椰醬與冷奶油，一口下去，酥脆香濃中還帶著鹹甜交織的絕妙滋味，讓人一秒臣服，實在太美味了！

南洋餐怎能少了美祿！濃濃巧克力風味配上冰涼的口感，完美解膩也非常搭配這些菜色。

當天老闆的媽媽熱情地送上了仙草凍，勛勛一個人就乾掉三碗，甜點胃直接滿載而歸！

從新市 Bula 店出來，我們的結論就是：炭烤咖椰土司真的無敵，經典南洋料理又多了一個好去處，隨時想吃就能衝啦！

別忘了給Liz一個讚喔！