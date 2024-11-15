嘉義六腳鄉這間臭豆腐/蚵仔麵線,你們吃過了嗎

臭豆腐控、麵線控看過來

這家六脚鄉蘇厝阿彰臭豆腐(正港臭豆腐)是在地人推薦的必吃美食

Sunny算是一個蠻愛吃臭豆腐、蚵仔(大腸)麵線的女子

那些年，我吃過的臭豆腐

大林臭豆腐、夜市人氣臭豆腐－柳仔營、太保一口酥臭豆腐、嘉義上海脆皮臭豆腐

今天回雲林探親後，回嘉的路上特地繞過來這邊買來試試

試試看 是不是像友人說的那樣好吃

在地人推薦的臭豆腐/蚵仔麵線，有興趣你一定要來嚐嚐看

PS.因為只是日常紀錄，所以本篇圖文皆為手機簡單紀錄而已，畫素部分就請多多包涵！

本篇為美食日常，迷你圖文純紀錄；相片/VIVO X80；圖文/Sunny

商家資訊

店名：正港臭豆腐(六脚鄉蘇厝阿彰臭豆腐)



地址：嘉義縣六腳鄉蘇厝寮270號



電話：0963-281273



營業時間：14:00-19:00(週日公休)

▼六脚鄉蘇厝阿彰臭豆腐(正港臭豆腐)，位於嘉義縣六腳鄉蘇厝寮270號

酒窩小姊重點快速說

▼正港臭豆腐，只賣兩個品項，就是：臭豆腐、麵線(蚵仔/大腸/綜合)

▼一個負責炸豆腐、一個負責麵線、一個負責裝盤、打包，三個人分工合作配合得很好

!本文不是業配！本文不是業配！本文不是業配！

那為何可以離油鍋那麼近拍攝？

因為老闆看我站在外面東拍拍、西拍拍，主動邀請我可以靠近拍攝的(老闆好親切,嘻)

▼你有看過排的這模整齊的臭豆腐嗎(哈)

▼菜單也很可愛，只用紅紙寫上臭豆腐、泡菜、麵線、辣椒的價錢



我們是外帶回家吃的

▼老闆會把臭豆腐和醬汁分開包，所以回到家，臭豆腐都還是酥酥的

我點的是小份，按道理說應該只有五塊，但我回家的時候發現多了一塊

我：會不會是老闆看我漂亮、可愛，所以不小心多塞了一塊？

妹：．．．．你哪來的自信！應該就是老闆不小心給錯了吧！

▼麵線部份我點的是腸仔蚵仔麵線(綜合麵線)$40

▼我覺得一碗才40元，但腸仔和蚵仔給的算蠻多的，讓我吃的很開心

▼把店家給的醬汁和泡菜倒入，組合好如下

臭豆腐一般有兩種，酥脆的或軟嫩的，我個人是比較喜歡前者－酥脆型的

▼這家正港臭豆腐，正是我個人喜歡的酥脆型，酥、脆、臭(香)

對了，他們家搭配的醬汁和泡菜也非常可口

我很少會特別誇泡菜，因為我沒很在意臭豆腐的泡菜(哈)

▼但，這家這家正港臭豆腐的台式泡菜蠻清脆爽口的，難怪會有人特別單買泡菜

＋＋＋完食筆記＋＋＋

在地人推薦的銅板美食，價格便宜、重點美味好吃

喜歡臭豆腐或麵線的朋友可以試試看

我個人是吃過一次就愛上

立馬收入本人最愛的臭豆腐、麵線名單

對了！店家的辣椒也蠻好吃的，我加在麵線裡，吃的超開心

嗜辣的朋友，外帶時記得自取一小包，加麵線或臭豆腐都好吃

下次有時間，我考慮內用，吃吃看最熱騰騰的臭豆腐(嘻)

我真心覺得好吃所以推薦給你們

也歡迎大家推薦Sunny好吃的臭豆腐、麵線

正港臭豆腐

(六脚鄉蘇厝阿彰臭豆腐)



嘉義縣六腳鄉蘇厝寮270號



0963-281273



14:00-19:00(週日公休)

以上內容純屬本人實際用餐後的小小心得

畢竟美食這件事好主觀的，不見得你也這麼覺得，大家參考即可

圖文簡短、就是單純紀錄生活，餐點內容與相關資訊請以店家公告為主

🐳阿魚的IG▶fishcookingkitchen｜🐳魚姊-Sunny的IG▶Sunnyinlife728

🐳阿魚的FB▶Yui's料理自學小天地｜🐳魚姊-Sunny的FB▶酒窩小姊Sunny晴天的角落

🐳阿魚的YT▶Yui's料理自學小天地｜🐳魚姊-Sunny的YT▶酒窩小姊Sunny晴天的角落

☛歡迎轉貼連結，嚴禁全篇圖文下載複製轉貼！請尊重創作權，若有需求煩請先私訊詢問，感謝☚