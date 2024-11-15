大甲美食/蔣公路夜市商圈午晚餐【特食豐原排骨酥麵】開超過30年人氣小吃!紹興滷肉飯必點! 滷味小菜選擇多(鎮瀾宮商圈美食) 特食豐原排骨酥麵menu

今日內用餐食(短影片)30秒快速看 https://youtube.com/shorts/uku4JKNMgUM?si=QTD19RWFMVEkx6Uu

排骨酥軟嫩入味(輕咬~立即骨肉分離)排骨酥湯頭順口不會有油膩感!

特食豐原排骨酥麵

電話:04-2688-5473 (星期二公休)

營業時間:10:30~14:00;16:30~21:00(最後點餐20:40）

地址:台中市大甲區蔣公路213號(大樹藥局對面)

粉絲頁: 特食-豐原排骨麵

IG: https://www.instagram.com/baigu.mi?igsh=djhmN2JmeW8yd2Nn

放假回海線~來(大甲鎮瀾宫拜拜)

特地拿剛買的玉石手鍊

過香爐(請媽祖加持)隨身戴著保平安!

每次來大甲都會順便買吃過的小吃回味及在街上尋覓沒吃過美食嘗鮮趣!

上次來拜拜午餐吃(義式料理/食記 點我 ) 今天哥想吃最近網路看到~開超過30年在地美食(特食豐原排骨酥麵)

開車習慣停放(鎮瀾宮)周邊付費停車場

每次來拜拜+吃吃喝喝至少逗留3小時以上

大甲來停車場 (平日一~五)每小時30元(當日最高收費150元)假日收費方式如下圖

蔣公路觀光夜市商圈

白天雖沒晚上熱鬧! 但...在地美食店舖不少喔!

(裕珍馨)奶油酥餅伴手禮必買!

店前方的粉腸也是超人氣小吃

拜完大甲媽! 沿著裕珍馨旁(蔣公路)一直走就會看到左手邊(特食)豐原排骨酥麵

特食豐原排骨酥麵 有wifi

同時也是借問站與友善店家(可以免費借廁所)

(每週二公休)早上10點半營業。沒吃早餐的話~這兒有賣飯麵食(早午餐)兩餐一次解決!

哇塞! 太誇張啦!

原以為(平日)11點多饕客應該不多! 沒想到才進店沒多久就客滿啦!

店外還排了許多(外帶)的老饕

特食豐原排骨酥麵MENU

2024-11月拍攝。避免未來菜單內容或售價調整更新(僅供參考)請以您用餐日、現場MENU為準!

內用點餐方式:

進店拿 點餐單 (寫上桌號)劃選後拿到店前方 櫃檯點餐+結帳 (回座位候餐)

除了收現金。也有LINE Pay、街口支付等...多元付款方式

原本哥點(下圖)小碗~排骨酥麵!

哥看到鄰桌『點大碗』份量看起來很多！

要我趁店家尚未煮我們餐食前~趕緊改單(升級大碗)排骨酥麵!

湯頭看起來不會有油膩感! 除了韭菜! 出餐時還有灑香菜

(不吃香菜者)點餐時記得註記『不+香菜』嘿!

我們都愛香菜~覺得它入湯可提香提味

使用秘製高湯+大骨高湯+自炸油蔥(蔥油)mix(豐原排骨酥湯)

入口溫順、尾韻回甘

碗內約有5塊排骨酥

每塊(排骨酥)均是骨頭帶肉~醃漬的相當入味!粉衣不會太厚

吃過不少家『排骨酥麵』常常都是粉超厚、肉少少

這家粉(不厚) 排骨醃料很香(古早味香料香氣)肉量算多且口感軟嫩；輕輕咬食(立即)骨肉分離

很好啃食又夠味

(油麵)麵條不軟爛微Q! 是我們愛吃的口感!

大碗(麵)量多！對大食怪(哥)來說: 有飽足感!

牆面有抽取式面紙(自取)

餐具放在進店(左手邊)醬料區旁!

服務生出餐時貼心的跟我們分享: 他們自吃~特喜歡在排骨酥麵裡+少許烏醋及自製辣油!

保證湯頭韻味~立馬UP提升(更香更好喝)

哥說: +烏醋排骨酥湯真的更香更順口

店家自製辣椒(香辣帶勁) 無辣不歡大仁哥超愛

(加辣)湯頭層次感更豐富~拌麵更涮嘴

燙青菜 (空心菜) 不油膩

空心菜燙好有淋(店家自調)蒜味醬油~醬汁偏甜屬爽口時蔬味蕾

我這飯食控(有飯食)肯定會點一碗吃吃

別看這小碗紹興滷肉飯肥肉居多! 就心生退卻

滷肉很香很入味喔!

好吃到小紫後悔剛剛為什麼不直接點大碗的吃!

連已經吃一大碗(排骨酥麵)大仁哥! 扒了一口滷肉飯後~不由自主的又續吃了數口滷肉飯(直呼很香)

ㄟ....這是我點的! 你一直吃~那我就剩沒幾口可吃啦!

哥回: 紹興滷肉非常香(無酒味) 肥肉入口即化、不會有油膩且碗內又有附(辣菜脯) 太涮嘴! 就凍未條的又續扒幾口吃(要我想吃)再加點一碗唄

湯品除了排骨酥湯。還有金針排骨湯/芋頭排骨湯/冬瓜排骨湯 可點食

看『湯名』感覺都很古早味的fu

放假回海線! 來大甲當然要點一碗有+大甲名產(芋頭)蒸煮的燉湯

芋頭排骨酥湯 1碗55元料多多！

裡頭還有加蛤蜊增添湯頭鮮味!

芋頭鬆綿好吃

排骨酥和排骨酥麵的排骨(味道一樣)

煲湯裡有加蒜頭、紅棗、香菇一起蒸燉! 帶著芋仔香的排骨酥湯(真材實料)好喝

吃台灣味小吃 不免俗的一定要點幾樣小菜配飯、配麵

特食的滷味、滷好後會放在滷味架上(等客人點餐)店員現切後會再放進滷汁內微加熱微滷再出餐

想吃哪種滷味小菜？自己劃單點食

出餐盛盤時(有一種)黑白切滷味(混一盤)fu

滷味是(常溫)放架上陳設so表層會帶著微微風乾後色澤與嚼感!

店家自製辣油(有+蔥花與辣椒) 很香且後勁蠻強的(請酌量添加)

哥無辣不歡!

一直誇特食的辣油很香很夠味! 1次加兩匙(辣的我這平常吃小辣者~辣到嫑嫑的)

外食~超怕吃到有苦味粉腸! 已忘了多少年？未曾再點過粉腸吃!

哥說: 這家粉腸看起來不錯! 就點了一份

特食的滷粉腸軟中帶Q(不會韌)很好咬且『沒有』苦味

味蕾很像回阿嬤家吃古早味滷味的味道(淡淡的滷汁香)不搶食材的原有風味

沾店家自製辣椒油~ 好吃

滷豆皮 愈嚼愈香

我超愛吃帶耳骨滷豬耳滷味

特食的豬耳朵耳骨多；軟中帶Q~軟脆入味

肝連 有嚼勁! 沾辣椒油最對味!

豆乾與魯蛋 表現也不錯

平日午餐尖峰時段生意很好。午餐最後收客時間13:40

開超過30年大甲在地美食小吃! 除了觀光客更是許多(穿拖鞋)在地老饕愛店

吃飽離店時~外帶客人一直來。也有Foodpanda熊貓外送服務!

店前方是大樹藥局(蔣公店)

從鎮瀾宮方向往蔣公路覓食；看到大樹藥局就會看到對面的特食豐原排骨酥麵店囉

特食-豐原排骨酥麵離鎮瀾宮步行約350m-5分鐘距離!

若您有來大甲小旅行或到鎮瀾宮拜拜

可以和我們一樣! 來吃看看! 我下次若再來~除了紹興滷肉飯、排骨酥麵必點! 還想點古早味乾麵及金針排骨湯回味嘗鮮

::繼續閱讀::

追蹤小紫所有頻道 https://linktr.ee/duck303088

更多『小紫吃喝玩樂』美味食記與遊記

小紫IG https://www.instagram.com/duck303088/ 小紫Tiktok 點我 連結

更多『大甲美食』小吃餐廳食記

更多『清水美食』小吃餐廳食記

更多『沙鹿美食』小吃餐廳食記

更多『台中市美食』小吃餐廳食記

更多『台中旅遊景點』遊記

大甲聚餐慶生約會餐廳【95Cafe&Bistro】早午餐/下午茶/義式料理/餐酒館。消費打9折/不收服務費。當月壽星用餐送蛋糕/大甲美食(95cafe餐酒館菜單)

大甲美食推薦/蔣公路夜市好吃【無名炭烤攤老店】人氣排隊烤肉(一路發綠豆沙飲料攤/隔壁)

大甲美食【小樂涼冰果室】在地老饕推薦CP值超高古早味剉冰(自助冰)選項多；想吃什麼料自己裝盛#內用加冰不加價(食記+MENU)

每個人『特食』餐食口味喜好不盡相同。11/6食記僅供參考。營業時間、餐食實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫食記分享文嗎？按讚+追蹤 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 一起趴趴走找尋下一站美食景點go