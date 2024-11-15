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大甲美食/蔣公路夜市商圈開超過30年人氣小吃【特食豐原排骨酥麵】紹興滷肉飯必點! 滷味小菜選擇多(鎮瀾宮商圈美食推薦)

大甲美食 大甲小吃推薦 大甲老店美食 特食豐原排骨酥麵 more
2024-11-15 16:56:00 文字：小紫吃喝玩樂~
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小紫吃喝玩樂~

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大甲美食/蔣公路夜市商圈午晚餐【特食豐原排骨酥麵】開超過30年人氣小吃!紹興滷肉飯必點! 滷味小菜選擇多(鎮瀾宮商圈美食) 特食豐原排骨酥麵menu

特食豐原排骨酥麵-首圖1.jpg

今日內用餐食(短影片)30秒快速看桃園牛肉麵推薦/牛肉份量多又大塊【清牛堂清燉牛肉麵中壢店】一 https://youtube.com/shorts/uku4JKNMgUM?si=QTD19RWFMVEkx6Uu

排骨酥軟嫩入味(輕咬~立即骨肉分離)排骨酥湯頭順口不會有油膩感! 

排骨酥麵-特食豐原排骨酥麵 (3).jpg

特食豐原排骨酥麵

電話:04-2688-5473 (星期二公休)

營業時間:10:30~14:00;16:30~21:00(最後點餐20:40）

地址:台中市大甲區蔣公路213號(大樹藥局對面)

粉絲頁: 特食-豐原排骨麵

IG: https://www.instagram.com/baigu.mi?igsh=djhmN2JmeW8yd2Nn

大甲美食-特食豐原排骨酥麵 (1).jpg

放假回海線~來(大甲鎮瀾宫拜拜)

特地拿剛買的玉石手鍊

過香爐(請媽祖加持)隨身戴著保平安!

每次來大甲都會順便買吃過的小吃回味及在街上尋覓沒吃過美食嘗鮮趣!

上次來拜拜午餐吃(義式料理/食記點我) 今天哥想吃最近網路看到~開超過30年在地美食(特食豐原排骨酥麵)

2024大甲鎮瀾宮拜拜.jpg

大甲鎮瀾宮正殿1.jpg

開車習慣停放(鎮瀾宮)周邊付費停車場

大甲來停車場-鎮瀾宮斜對面 (2).jpg

每次來拜拜+吃吃喝喝至少逗留3小時以上   大甲美食/蔣公路夜市商圈開超過30年人氣小吃【特食豐原排骨酥

大甲來停車場 (平日一~五)每小時30元(當日最高收費150元)假日收費方式如下圖

大甲來停車場-鎮瀾宮斜對面 (1).jpg

蔣公路觀光夜市商圈

白天雖沒晚上熱鬧! 但...在地美食店舖不少喔!

(裕珍馨)奶油酥餅伴手禮必買!

店前方的粉腸也是超人氣小吃

拜完大甲媽! 沿著裕珍馨旁(蔣公路)一直走就會看到左手邊(特食)豐原排骨酥麵

蔣公路美食-特食豐原排骨酥麵.jpg

大甲美食-特食豐原排骨酥麵 (4).jpg

特食豐原排骨酥麵wifi

同時也是借問站友善店家(可以免費借廁所

(每週二公休)早上10點半營業。沒吃早餐的話~這兒有賣飯麵食(早午餐)兩餐一次解決!

蔣公路友善店家-特食豐原排骨酥麵.jpg

哇塞! 太誇張啦! 

原以為(平日)11點多饕客應該不多! 沒想到才進店沒多久就客滿啦!

店外還排了許多(外帶)的老饕

大甲美食-特食豐原排骨酥麵 (3).jpg

特食豐原排骨酥麵MENU 

2024-11月拍攝。避免未來菜單內容或售價調整更新(僅供參考)請以您用餐日、現場MENU為準!

特食豐原排骨酥麵菜單 (2).jpg

內用點餐方式

  • 進店拿點餐單(寫上桌號)劃選後拿到店前方櫃檯點餐+結帳(回座位候餐)
  • 除了收現金。也有LINE Pay街口支付等...多元付款方式

特食豐原排骨酥麵菜單 (1).JPG

 

多元支付-特食豐原排骨酥麵.jpg

原本哥點(下圖)小碗~排骨酥麵

招牌排骨酥麵-特食豐原排骨酥麵.jpg

哥看到鄰桌『點大碗』份量看起來很多！

要我趁店家尚未煮我們餐食前~趕緊改單(升級大碗)排骨酥麵!  

湯頭看起來不會有油膩感! 除了韭菜! 出餐時還有灑香菜

(不吃香菜者)點餐時記得註記『不+香菜』嘿!

我們都愛香菜~覺得它入湯可提香提味   大甲美食/蔣公路夜市商圈開超過30年人氣小吃【特食豐原排骨酥

排骨酥麵-特食豐原排骨酥麵 (2).jpg

使用秘製高湯+大骨高湯+自炸油蔥(蔥油)mix(豐原排骨酥湯)

入口溫順、尾韻回甘

排骨酥麵-特食豐原排骨酥麵 (4).jpg

碗內約有5塊排骨酥

每塊(排骨酥)均是骨頭帶肉~醃漬的相當入味!粉衣不會太厚

排骨酥麵-特食豐原排骨酥麵 (3).jpg

吃過不少家『排骨酥麵』常常都是粉超厚、肉少少

這家粉(不厚) 排骨醃料很香(古早味香料香氣)肉量算多且口感軟嫩；輕輕咬食(立即)骨肉分離

很好啃食又夠味

排骨酥麵-特食豐原排骨酥麵 (1).jpg

(油麵)麵條不軟爛微Q! 是我們愛吃的口感!

大碗(麵)量多！對大食怪(哥)來說: 有飽足感!

排骨酥麵-特食豐原排骨酥麵 (5).jpg

牆面有抽取式面紙(自取)

餐具放在進店(左手邊)醬料區旁! 

大甲美食-特食豐原排骨酥麵佐醬.jpg

服務生出餐時貼心的跟我們分享: 他們自吃~特喜歡在排骨酥麵裡+少許烏醋自製辣油

保證湯頭韻味~立馬UP提升(更香更好喝)

加烏醋-特食豐原排骨酥麵.jpg

哥說: +烏醋排骨酥湯真的更香更順口   大甲美食/蔣公路夜市商圈開超過30年人氣小吃【特食豐原排骨酥

店家自製辣椒(香辣帶勁) 無辣不歡大仁哥超愛

(加辣)湯頭層次感更豐富~拌麵更涮嘴

加辣椒油-特食豐原排骨酥麵.jpg

燙青菜 (空心菜)   不油膩

空心菜燙好有淋(店家自調)蒜味醬油~醬汁偏甜屬爽口時蔬味蕾

燙青菜-特食豐原排骨酥麵.jpg

我這飯食控(有飯食)肯定會點一碗吃吃

別看這小碗紹興滷肉飯肥肉居多! 就心生退卻

滷肉很香很入味喔!

好吃到小紫後悔剛剛為什麼不直接點大碗的吃!     大甲美食/蔣公路夜市商圈開超過30年人氣小吃【特食豐原排骨酥

連已經吃一大碗(排骨酥麵)大仁哥! 扒了一口滷肉飯後~不由自主的又續吃了數口滷肉飯(直呼很香)

紹興滷肉飯-特食豐原排骨酥麵 (1).jpg

ㄟ....這是我點的!  你一直吃~那我就剩沒幾口可吃啦! 

哥回: 紹興滷肉非常香(無酒味) 肥肉入口即化、不會有油膩且碗內又有附(辣菜脯) 太涮嘴! 就凍未條的又續扒幾口吃(要我想吃)再加點一碗唄  大甲美食/蔣公路夜市商圈開超過30年人氣小吃【特食豐原排骨酥

紹興滷肉飯-特食豐原排骨酥麵 (2).jpg

湯品除了排骨酥湯。還有金針排骨湯/芋頭排骨湯/冬瓜排骨湯 可點食

看『湯名』感覺都很古早味的fu

放假回海線! 來大甲當然要點一碗有+大甲名產(芋頭)蒸煮的燉湯

芋頭排骨酥湯  1碗55元料多多！

裡頭還有加蛤蜊增添湯頭鮮味!

芋頭排骨酥湯-特食豐原排骨酥麵 (2).jpg

芋頭鬆綿好吃 

芋頭排骨酥湯-特食豐原排骨酥麵 (3).jpg

排骨酥排骨酥麵的排骨(味道一樣) 

煲湯裡有加蒜頭、紅棗、香菇一起蒸燉! 帶著芋仔香的排骨酥湯(真材實料)好喝

芋頭排骨酥湯-特食豐原排骨酥麵 (1).jpg

台灣味小吃  不免俗的一定要點幾樣小菜配飯、配麵

特食的滷味、滷好後會放在滷味架上(等客人點餐)店員現切後會再放進滷汁內微加熱微滷再出餐

滷味小菜-特食豐原排骨酥麵.jpg

想吃哪種滷味小菜？自己劃單點食

出餐盛盤時(有一種)黑白切滷味(混一盤)fu

滷味是(常溫)放架上陳設so表層會帶著微微風乾後色澤與嚼感!

自選現切滷味拼盤-特食豐原排骨酥麵 (1).jpg

 

自選現切滷味拼盤-特食豐原排骨酥麵 (2).jpg

店家自製辣油(有+蔥花與辣椒) 很香且後勁蠻強的(請酌量添加)

哥無辣不歡! 

一直誇特食辣油很香很夠味! 1次加兩匙(辣的我這平常吃小辣者~辣到嫑嫑的) 

滷味加辣更涮嘴-特食豐原排骨酥麵.jpg

外食~超怕吃到有苦味粉腸! 已忘了多少年？未曾再點過粉腸吃!

哥說: 這家粉腸看起來不錯! 就點了一份

特食的滷粉腸軟中帶Q(不會韌)很好咬且『沒有』苦味

味蕾很像回阿嬤家吃古早味滷味的味道(淡淡的滷汁香)不搶食材的原有風味

沾店家自製辣椒油~ 好吃

粉腸-特食豐原排骨酥麵.jpg

滷豆皮  愈嚼愈香

滷豆皮-特食豐原排骨酥麵.jpg

我超愛吃帶耳骨滷豬耳滷味

特食的豬耳朵耳骨多；軟中帶Q~軟脆入味  大甲美食/蔣公路夜市商圈開超過30年人氣小吃【特食豐原排骨酥

滷豬耳朵-特食豐原排骨酥麵.jpg

肝連  有嚼勁! 沾辣椒油最對味!

肝連-特食豐原排骨酥麵.jpg

豆乾魯蛋  表現也不錯

滷豆乾、魯蛋-特食豐原排骨酥麵.jpg

平日午餐尖峰時段生意很好。午餐最後收客時間13:40

開超過30年大甲在地美食小吃! 除了觀光客更是許多(穿拖鞋)在地老饕愛店

大甲美食-特食豐原排骨酥麵 (2).jpg

吃飽離店時~外帶客人一直來。也有Foodpanda熊貓外送服務!

大甲美食-特食豐原排骨酥麵 (5).jpg

店前方是大樹藥局(蔣公店)

從鎮瀾宮方向往蔣公路覓食；看到大樹藥局就會看到對面的特食豐原排骨酥麵店

大樹藥局蔣公藥局.jpg

特食-豐原排骨酥麵離鎮瀾宮步行約350m-5分鐘距離! 

若您有來大甲小旅行或到鎮瀾宮拜拜

可以和我們一樣! 來吃看看! 我下次若再來~除了紹興滷肉飯、排骨酥麵必點! 還想點古早味乾麵金針排骨湯回味嘗鮮  大甲美食/蔣公路夜市商圈開超過30年人氣小吃【特食豐原排骨酥

餐食合照-特食豐原排骨酥麵.jpg

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小樂冰自助冰-首圖.jpg

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