※照片皆出自tvN Ofiicial Website

自從2011年步步驚心大紅，這些年來常見到穿越劇，

之前看過的慶餘年也是穿越劇，據說今年已有續集，但台灣還沒見到。

今年初看到中視在播韓劇哲仁王后，

起初覺得搞笑，沒太在意，後來又播一次才認真看，

原來故事是描述韓國青瓦台的廚師張奉煥，因被追受傷住院，

靈魂穿越到朝鮮時代哲宗的中殿娘娘(王妃)金昭容體內的故事，

據說是改編自陸劇《太子妃升職記》，那一部我還沒看過，有空再來看看。

穿越到王宮，當然就不只是做中殿自己，還牽扯到整個朝代的政治爭奪，

不過與史實並不相符，算是架空歷史故事。

張奉煥來到王宮，還摸不清狀況，只是一心想要回到現代韓國。

他大喇喇的舉止，讓所有人都覺得王妃很奇怪，但還是恭敬的伺候著。

他附體時慢慢的出現原來王妃的記憶，

這才知道原來的王妃很鬱悶哀怨，跳湖自殺，他受傷住院才會穿越過來附體。

一個大男人附體在女人身上，他渾身不自在，也無法優雅，

對哲宗敬而遠之，還撂英文，no touch 是他最常用的口頭禪，

哲宗竟然也順著她，把 no touch 學起來了，好進步的哲宗，

而且還寫了一本中殿辭典，記錄及詮釋中殿的奇怪未來用語，超級好笑！

哲宗本來比較喜歡趙嬪，後來因為中殿的轉變，對她也漸漸有了好感。

中殿娘娘本來不需要到御膳房的，但廚師是張奉煥的本業，

為了討好大王大妃娘娘，她親自下廚展現當代廚藝，

時常做出古代還沒有的料理好味道，連御廚也偷偷學著。

還有現代美妝術也用上，當時的人覺得超新奇。

哲宗表面上看起來很斯文，但私底下頗有謀算，讓人另眼相看。

附身在中殿娘娘身上的張奉煥花了好久的時間才瞭解她的背景、地位，

還有宮中權利鬥爭以及哲宗的難處，最後才決定要好好幫他。

一開始的時候因為狀況不明，非常搞笑胡鬧，也在慢慢建立關係。

後來宮中鬥爭逐漸明朗化，互相針對的狀況越來越多，也越來越緊張，

和陸劇的宮廷劇類似，有嬪妃、大臣、兄弟、外戚等介入，

即便是為王的哲宗和中殿，也得賭上性命。

總之，身在皇家都不是那麼簡單的事。

哲宗由金正賢主演，他演起哲宗斯文憂鬱，

正好可以掩蓋他會武功的祕密。

中殿則是申惠善主演，有時端莊，有時又融入男人性格，

動作和說話都很俏皮，我看到她就想笑，

能在兩種性格之間靈活轉換，演技很不錯。

其他還有許多人物角色，也都讓人印象深刻，

像是與中殿較勁的趙花真、深愛中殿的金炳仁、與服侍中殿的崔尚宮，

他們在劇中的態度也隨著劇情發展轉變，增加了戲劇的可看性。

大王大妃娘娘與金左根大人則是掌有大局的人，

但庸俗、勢力的樣子，實在無法讓人喜歡他們的角色，

不過倒是把主角們襯托得很好。

我對韓國歷史不瞭解，這齣劇讓我有點好奇這段歷史，

搜尋更多資訊時發現劇中人物與史實不合，

也算是透過電視劇認識了一小段歷史與人物。

這齣哲仁王后把現代文化帶到古代，

讓古代人摸不著頭腦，造成許多雞同鴨講的笑料，蠻輕鬆搞笑的；

劇中還有許多美食製作，是另一個焦點。

這些都讓嚴肅的宮中嬪妃爭寵、朝中暗鬥、謠言與毒殺看起來不那麼沉重。

如果要跟陸劇的宮鬥劇來比的話，可以算是輕鬆小品，

想要放鬆大笑看劇的話，推薦這部給大家囉。