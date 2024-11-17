新北三峽美食早午餐,富士商號,三峽懷舊早午餐推薦,炒泡麵

來三峽探望還在帶小嫩嬰的乾女兒，想說不去家裡打擾就找了一間網上挺有名的早午餐店，可以跟她們一家人邊吃邊聊天的那種。女婿看到我傳的連結說＂啊，原來搬到這裡了！＂，然後就開始跟我介紹這家富士商號早午餐～之前好像是在他舊家附近的橋邊，小兩口還沒結婚前還去吃過幾次挺不錯的～說是肉蛋吐司專門店但報紙蛋餅啦炒泡麵什麼的都很不錯啊，還特別跟我說我這年紀的人去吃應該會很開心！真好奇啊為什麼是我這個年紀限定呢？不管啦去吃了就知道啦ＸＤ

富士商號 fuji

0226732010

新北市三峽區中正路一段108巷7弄9號 請點我開始富士商號早午餐導航

06:00–13:00，每週一公休！若有其他臨時營業變動請依店家公告為準。

停車資訊：我是谷歌到這個光明平面停車場來停啦，但朋友後來說如果早一點到的話愛國路附近很多路邊收費停車格喔。

店家環境

遠遠看著真的好像以前巷口的小雜貨店，喊一下就有個和藹的阿婆出來賣糖果的樣子ＸＤ

人挺多！直走到底就是開放式廚房，但很神奇的是明明高朋滿座，竟然一點油煙味都聞不到！看來一定是在排煙上下了很大的功夫啊。

很喜歡這裡窗邊的光線跟氣氛，可惜今天朋友有帶小嫩嬰來，就拜託服務員帥哥幫我找個適合的位置。

服務員幫我找了角落的位子坐了下來，因為有嬰兒車所以角落方便點。然後一抬頭就發現滿座了！突然就坐滿了是怎樣？？？

喂喂喂，老闆你怎麼蒐集了這麼多我的童年啊？少快耶！！！以前國中的時候帶一本到學校然後就變成班書從早傳閱到下課才會回到我手裡的少年快報啊！！！

富士商號菜單

喔！還有平日限定的超值CP套餐！不過難得跟朋友一家人一起吃飯，吃點特別的吧～～～網路上蠻多朋友推薦他們的炒泡麵呢，咦？還有另一張黑色的＂隱藏菜單＂？？

超浮誇六大套餐就在這裡啊！而且名字還都挺有趣的，沙瀑的土石流肉蛋吐司！！（火影沙忍者村？？ＸＤ），最有趣的是這個啦大家來看看，臭豆腐肉蛋套餐！！？？

到前面窗口點完餐回座位前我發現了這個，這個是我國小的時候超愛玩的滑翔飛機啊！！！就是那種保麗龍飛機啊～一下課就衝到操場去玩～

旁邊還有許多小時候愛吃的零食，還有各種玩偶啊火柴盒子汽車～聽說都是老闆的傳家寶！！！老闆說這些都要留給他的兒子啊！（笑

臭豆腐肉蛋套餐（含臭豆腐肉蛋吐司+炸臭豆腐+梅子可樂）：

超豐富！！！吐司臭豆腐肉半熟蛋吐司層層堆疊！難怪剛剛小姐姐送餐的時候還特地拿了一雙那種手扒雞用的手套，原來是給我們吃吐司用的。

這盤則是套餐配的臭豆腐，有朋友說可以再炸久一點比較酥脆，但我覺得這種微Q的口感也挺不錯～推薦加豆瓣醬！

武田信玄炒泡麵（炒泡麵+梅子可樂）：

非常豐富的一碗炒泡麵啊，裡面有皮蛋炒臭豆腐（今天是臭豆腐大富翁）！里肌肉！雞腿肉！半熟蛋！菜單上還註明＂非常辣＂！

不過這裡用的臭豆腐不是炸過的那種，所以口感就跟炒泡麵很搭呢～而且加皮蛋下去炒也很好吃。

乾女兒已經迫不及待地準備吃麵了！醬料都在碗底所以要攪拌均勻再吃，而主要的辣味則是來自店裡的手炒辣椒醬！中辣以上等級請小心服用！

看著真是色香味俱全啊～而且很特別的是在炒泡麵裡面還加了韓式泡菜！料多肉多還附一杯飲料這種價格我真心覺得很可以啊，老闆有打算來我們中壢平鎮一帶開分店嗎？（認真

征夷大將軍犇牛堡（薯條+古早味紅茶）：

超濃厚的起司就這樣流下來啦～～～這個就算有手扒雞手套也很難一口咬下去啊我說！！！

來來來，我們看看那三隻牛在哪啊，喔喔！果然是三層牛肉！而且每塊牛肉漢堡肉中間還夾了起司！也太重本了。

因為太想看清楚斷面了，特別拜託乾女兒用叉子（沒錯是叉子）把這個碩大無朋的犇牛堡切開，看著真的好澎湃～吃起來真的太滿足！

牛五花起司堡（加花生醬多10元）：

路路點的牛五花起司堡也上桌了，孩子幫個忙把漢堡拿出來我想看看他的正面啦，放心我不會偷吃的！好吧我不會偷吃太多……（笑

花生醬跟牛肉真的很搭，而且牛五花量也給得很夠意思，帶著花生顆粒的花生醬甜度剛好，跟油脂豐富的牛五花一起吃最棒了。

偷偷曬一下我家乾孫子，民間故事裡不是說床母娘娘會在孩子的手指頭上抹四兩蜜嗎？所以孩子才會一直吸手指～是說這回床母娘娘是不是抹了四斤啊？？？孩子你一次都吸兩隻手指也太可愛了～要不要讓乾爺爺也吸一口試試？（被打

店家/景點資訊

店家名稱：富士商號 fuji

所在地址：臺灣新北市三峽區中正路一段108巷7弄9號

營業時間：日 二 三 四 五 六 06:00-13:00

店家電話：0226732010

評價：★★★★★





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