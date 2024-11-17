第一次來到素食餐酒館~ 之前看到它們的餐點有OOO咖哩飯很可愛

和吃素的友人一起來吃,也感受一下素食餐酒館的chill氛圍



門口的候位/吸煙(?)區很網美

店內環境寬敞舒適,也很適合團體多人來聚餐

店內自己很喜歡這裡的造景



櫃台區



Out Of Office靈魂咖哩飯、金沙奶油水管麵、墨西哥塔塔烤碗、奇異果氣泡、蜜柚橙香氣泡



Out Of Office靈魂咖哩飯 $330(含五辛,無法調整)

原來OOO咖哩飯,是Out Of Office的縮寫,我想大概是要大家離開辦公室來好好休息、悠閒吃個飯、點心,喝個飲料,小酒..放鬆一下

盤中有各種配菜且色彩豐富~有洋蔥、Lypid植物肉丸、櫛瓜、地瓜、藜麥飯..等,甜甜圈OO狀的藜麥飯很可愛

它的咖哩是濃厚微微辛辣的...拌上熱騰騰的OO飯,或是挖一口搭配蔬食一起享用,都能品嚐到令人回味無窮的美味





Lypid植物肉丸,好吃又沒有素味



金沙奶油水管麵 $340(含五辛、蛋奶,可調整為蛋奶素)

內有鹹蛋黃、大蒜、洋蔥、季節時蔬、帕瑪森乾酪...主配餐讓整盤好豐盛



鹹蛋黃的調味合宜，水管麵是大片的，還甚少吃到這樣的大水管麵

飽足之外又有獨特而滿足的味蕾享受,每一口都能感受到麵條的Q彈和鹹蛋黃醬汁的鹹香滑順



墨西哥塔塔烤碗 $180(全素)

有小番茄、彩椒、墨西哥辣椒、莎莎醬、墨西哥烤餅



店家將烤餅做成盅一樣將番茄、彩椒、酪梨等配料,直接和莎莎醬拌一起成沙拉

可以單吃,也可以掰一小片烤餅一起吃..還有附的生菜,也可以包著生菜一起吃

憑自己喜好搭配,墨西哥塔塔烤碗吃起來酥脆又清爽~



奇異果氣泡 $150、蜜柚橙香氣泡 $150 (氣泡飲品有含蜂蜜)

點主餐咖啡／茶／soad飲品可折扣50元,和友人也各點了一杯氣泡飲來喝,清涼又解膩

OOO Cafe & Bistro 蔬食餐酒館



【店址】台中市北區德化街580號

【TEL】0905-600-926

【營業時間】週一~五 11:30~15:00 17:30~21:30 週六日 11:30~21:30