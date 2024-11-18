在內湖科學園區上班的朋友們，沒有什麼疲勞是一頓美食一餐美酒不能消除的！

在港墘路上的串香殿更是提供串燒和免自煮鍋物的雙重美食！

串香殿

地址：台北市內湖區港墘路72號

電話：02-8797-2772

時間：週一至週日 17:00-23:00

FB：https://reurl.cc/YqpR4x

IG：https://www.instagram.com/chuan_xiang_diaN

串香殿有一樓及地下一樓可用餐；一樓適合二到四個人小聚，地下一樓空間超大，很適合部門或者家族包場使用獨立空間！

串香殿把美食就擺在門口處，真的讓人一進門就流口水，酒類也是很多種喔！

串香殿除了有串燒和鍋物，還有麵飯類，你想要的通通都有。

跟大家分享串香殿的美味！

串香千層豆皮 NT $15

青椒 NT $30

豆干 NT $30

甜不辣 NT $30

秘製醬料櫛瓜串 NT $50

鹽烤虱目魚肚 NT $180

串香牛肉串 NT $45

牛肋條串 NT $65

羊肉串 NT $65

串香放山雞肉串 NT $45

雞皮 NT $55

蜜汁雞腿排 NT $180

蔥豬串 NT $65

鹽烤松阪豬 NT $200

招牌屏東飯湯 NT $100

麻辣湯底（含肉串4串）NT $200

爆漿中肉丸（6顆）NT $200

土雞蛋餃（8顆）NT $100

龍蝦沙拉丸（8顆）NT $200

手臂蝦 NT $300

柚子酒／杯 NT $230

梅子酒／杯 NT $200

台灣啤酒 NT $ 100

串香千層豆皮 NT $15

豆干 NT $30

甜不辣 NT $30

串香牛肉串 NT $45

牛肋條串 NT $65

羊肉串 NT $65

串香放山雞肉串 NT $45

雞皮 NT $55

蔥豬串 NT $65

豐富的串燒盤，每一樣都烤得恰到好，不會太乾柴且多汁，沾上店家秘製的辣椒醬，讓串燒更有滋味！

鹽烤松阪豬 NT $200

店家提供金桔和胡椒粉，去油膩又增加鹹香，讓松阪豬咀嚼起來更加Q彈飄香！

青椒 NT $30

秘製醬料櫛瓜串 NT $50

能夠不烤到焦黑的青椒和櫛瓜，顯示串香殿師父的烤功了得，吃得蔬菜的出水的青脆！

鹽烤虱目魚肚 NT $180

天啊，到底如何做到把虱目魚肚烤得外皮微酥，但裡面的魚肉又白又嫩的？太美味了！

蜜汁雞腿排 NT $180

油亮且香味四溢的蜜汁雞腿排，超級色香味俱全，真的讓人食慾大開！

招牌屏東飯湯 NT $100

在台北少見的湯飯，給料超級多樣及豐富，可是屏東特有的美食，更因為老闆娘是屏東人，所以味道更加道地！

麻辣湯底（含肉串4串）NT $200

爆漿中肉丸（6顆）NT $200

土雞蛋餃（8顆）NT $100

龍蝦沙拉丸（8顆）NT $200

手臂蝦 NT $300

主廚推薦的麻辣湯底，提供4串肉串，可以再加點自己想要吃的鍋物，最棒的是不用自煮就可以吃到美味，比盤子大的手臂蝦一定要品嚐！

柚子酒／杯 NT $230

梅子酒／杯 NT $200

串香殿提供的柚子酒和梅子酒都好好喝喔！

整體來說串香殿的串燒真的很厲害，每一串都入味又不死鹹，每一道的食材都烤出最佳的溫度，多一分太老乾少一分不熟成！

原來串香殿是二位和餐飲沒有相關的朋友一起開的，就秉持著喜歡美食，也想更彈性的照顧家人，更因為菜單上很多都是家人也會吃的料理，對於食材的新鮮及美味更是要求，在陣陣炊煙裊裊中，能感受到到老闆對於家人的愛及客人的責任！

在內湖港墘站的串香殿，美食美酒都有，更是在內科下班最佳的補給站！

串香殿

地址：台北市內湖區港墘路72號

電話：02-8797-2772

時間：週一至週日 17:00-23:00

FB：https://reurl.cc/YqpR4x

IG：https://www.instagram.com/chuan_xiang_diaN

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