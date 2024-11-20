↑您沒有看錯~鶯歌美食廣場成立至今已2周年

日子好快丫~2年的時間~咻一下就過了

小青好久沒介紹美食廣場裡的美食

今天來介紹~新進駐的美味小館~炒飯兄弟~推~

↑炒飯兄弟是社區鄰居介紹~她說這個炒飯美味可口

炒的粒粒分明~好多種樣式炒飯~讓她和家人都很喜愛~

↑113年11月10日週日午餐~小青和爸爸沒有出外玩耍

今日再來當偽遊客~2樓美食廣場~歡慶雙周年慶

至各攤位~消費滿200元送50元美食抵用卷~送完為止

↑今日我們的目標是鄰居介紹的炒飯兄弟

美食廣場二樓上來~不管您是搭電梯或走樓梯

都請左轉~並直直走到底~

↑直走首先會看到~ 大媽牛肉麵

小青介紹過大媽~有興趣請點我聯結 ~

↑接著看到~ 天麗泰式異國料理坊

小青也介紹過它~有興趣者請再點我聯結 ~

↑然後就是攤位編號8號~炒飯兄弟~嗨~你來了

你今天真好看~這問候語~很特別~看兄弟的人頭像

也超特別的~晝的真像炒飯的2兄弟~

↑聽說他們是今年10月才新進駐的廠商

看來小青每回來~都只專注大媽牛肉麵

因為太愛她家的小菜~

↑菜單就立於店門前~價格介於80-130元之間

鍋氣炒飯計11品項~Q彈炒麵計7品項

+40元升級套餐~清炒時蔬+當日湯品~選擇項目蠻多~

↑太多選項有障礙嗎~老闆給您推薦排序選項

今日升級套餐~炒高麗菜+山藥排骨湯

↑某日晚餐小青偷懶沒做飯~我們又來了

今日的升級套餐是炒高麗菜+麻油鷄~還特別註明~酒不重

原來湯品會每日更換~真的超有心的~

↑不會讓您只單吃炒飯~更有3選項小菜

冰梅泡菜~涼拌洋蒽~蒜泥白肉等~

↑點餐後給陣動鈴~美食廣場是自己服務

用完餐~也麻煩記得將碗盤送至原攤位回收處~

↑週日的客人很多~等了一會~陣動鈴響

二份午餐~漂亮乾淨的在眼前~看起很讚喔~

↑爸爸點的蝦仁蛋炒飯120元~是大蝦仁給足足5隻

非常的新鮮不會軟爛~飯粒果然如鄰居所說

粒粒分明~鹹淡適中~讓人一口一口的停不下來~

↑小青點的三杯鷄炒麵130元~另+40元升級套餐

↑現炒高麗菜~熱乎乎~不是涼的

而且份量足夠~二人吃也不嫌少~太讚了~

↑山藥排骨湯~很誠意的湯也夠熱

搭配排骨及山藥各1塊~以40元來說

非常的值得~吃的滿意又有飽足感~

↑三杯鷄炒麵~炒的清淡不油膩~料多味美~

↑第二次造訪~我家爸爸一樣點蝦仁炒飯

另加一盤冰梅泡菜50元

↑冰梅泡菜~酸酸甜甜的~就是台式泡菜的fu

非常的入味~如果拿來配炸臭豆腐~應該也很不錯~

↑小青點的三色蛋炒飯120元~另升級套餐

↑今日湯品是麻油鷄~酒不重~果然沒啥酒味

有2塊鷄肉~還放了一些高麗菜~喝起來

淡淡的麻油香~但若酒重一些~應該會更好喝~

↑三色蛋炒飯~含皮蛋~鹹蛋~和一般的炒蛋

那飯粒沾黏上鹹蛋黃~有金沙的口感

很特別~非常的好吃~想著~在家自己是否也能複制~

↑給我們家帥爸爸一張特寫~今晚小青偷懶了~

↑店家資訊~鶯歌美食廣場~本篇介紹

店名~炒飯兄弟 攤位編號8號

營業時間~早上11點至晚上9點 週一公休

地址~新北巿鶯歌區建國路108號2樓