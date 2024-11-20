桃園平鎮美食「Degrees° café 度°」，位於平鎮環南路上廣達公園旁的質感咖啡廳，店家販售早午餐、義大利麵、飯食、輕食和排餐，還有好吃的手作甜點，可搭配咖啡及各式飲品！環境很寬敞舒適，部分座位旁邊有插座可使用，也有貼心提供兒童座椅及餐具，是間很適合聚餐的質感餐廳新選擇！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「Degrees° café 度°」是位於平鎮環南路上廣達公園旁的質感咖啡廳，若開車前來可將車輛停放在路邊停車格，或是廣達公園旁的「廣北公有停車場」收費停車場！

▲踏進「Degrees° café 度°」店內真的讓我大吃一驚，從外觀看不出來裡面的空間這麼寬敞舒適耶！而且他的桌距都拉得很開，用餐起來不會有壓迫感！

▲部分座位旁邊有插座可以使用，當天一早就有不少人在店內洽公呢！店內的氛圍很好，也很適合在這邊打報告或讀書呢！但若遇客滿的話會限制用餐時間120分鐘，無客滿就可以不限時地讓你待好待滿！

▲店家的內場有飲料區和廚房區，廚房是用透明的玻璃隔著，可以看到料理的過程，重點是廚房維持的很乾淨，讓客人看了也覺得很放心呢！

▲冷藏櫃內放的是當日販售的甜點，有想吃的品項都可以直接和店員點餐喔！

▲入座以後是掃描桌面上的QR CODE做點餐！用餐完畢後再到櫃台結帳即可！

【Degrees° café 度°｜完整菜單MENU】

▲以上是「Degrees° café 度°」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【Degrees° café 度°｜餐點現點現做】

▲店家的餐點都是新鮮現做，點完餐後需要耐心等待！

【Degrees° café 度°｜豐富好吃的餐點】

▲「Degrees° café 度°」的餐點品項很豐富，有早午餐、飯食、義大利麵、排餐、甜點、咖啡、飲料！低消部分為每人一杯飲品，餐點單點都可以折抵飲品30元（甜點&開胃菜除外）

【摩洛哥風味燉羊膝680元】

▲排餐的供應時間為15:00-19:00，因為他製備時程比較長，想吃需要提前預約唷！排餐有附主廚特選湯品、餐前麵包及飲品！飲品有100%蘋果汁及精選紅酒可以二選一（喝酒不開車，開車不喝酒）

▲新品排餐是外頭少見的燉羊膝，這是道北非的經典名菜，透過小茴香、芫荽、肉桂等多種香料燉煮約兩個小時，口感特別軟嫩好吃，吃起來也不會有羊肉的腥羶味，一旁搭配了鸚嘴豆、馬鈴薯泥和新鮮時蔬，豐富又滿足🤗

▲排餐的每日湯品不同，這天來用餐的湯品是「義式番茄蔬菜湯」，喝起來酸V酸V的很開胃！

▲麵包的抹醬是店家自製的香料奶油，抹在微焦的麵包體上，吃起來特別香濃好吃呢😘

▲飲品是100%樹頂純蘋果汁及紅酒二選一，因為蘋果汁是常溫的，店家會另外附上一杯冰塊！

【紅酒燉牛頰螺旋蛋包飯380元】

▲紅酒燉牛頰螺旋蛋包飯選用東台灣池上米，澳洲草飼牛臉頰肉搭配西班牙進口紅酒！一旁還會搭配花椰菜、紅蘿蔔及馬鈴薯塊！而且醬料的量剛剛好，可以配完所有的飯，我超快就把這盤掃空耶✌️

▲牛臉頰肉燉煮約兩個半小時，燉到很入味，但口感不會軟爛，因為牛頰還帶有筋，所以吃起來特別紮實有層次，而且肉給得很大塊，咀嚼起來特別有滿足感呢🥰

【客家鹹豬墨西哥捲餅160元】

▲用異國料理結合客家風味，推出了全新的客家鹹豬肉墨西哥捲餅！捲餅裡面包了生菜及鹹豬肉，搭配店家自製的金桔油醋醬，一旁還有多力多滋搭莎莎醬，吃起來清爽又開胃，不會有太大的負擔感！

▲這道客家鹹豬墨西哥捲餅，很適合在下午茶期間，對於想要吃點鹹食，但又不想吃得太撐的人來說，是個很不錯的輕食選擇唷👌

【臺式牛肉漢堡230元】

▲這款臺式牛肉漢堡最特別的就屬他的外皮，有別於傳統的漢堡皮，是選用炸過的刈包外皮，熱熱吃口感特別酥脆！一口咬下就能吃到鹹香酥脆的完美口感🥰

▲臺式牛肉漢堡裡面夾了起司片、手打肉排、煎蛋、紫洋蔥、生菜，加上蜂蜜芥末醬，一旁還會搭配洋蔥圈和馬鈴薯角！但個人覺得漢堡的調味偏清淡，所以我還有再加點番茄醬搭配，吃起來更讚啦😋

【Degrees° café 度°｜甜點】

▲除了主食以外，他們還有多款手作甜點，約好姊妹們來這邊吃甜點配咖啡當下午茶也很棒喔！

【桔醬磅蛋糕140元】

▲磅蛋糕的質地紮實，裡面的內餡加了金桔丁和核桃，吃起來多了層次口感！上面的奶霜則是用客家桔醬製作，就是一道客家風味十足的好吃甜點阿🥰

【Oreo 大理石慕斯150元】

▲Oreo 大理石慕斯的質地很細緻，是放到嘴裡會入口即化的那種口感！

【蘋果香橙氣泡飲130元｜柚香摩卡150元】

▲如果想要清爽系的飲品，推薦點「蘋果香橙氣泡飲」，他喝起來酸酸甜甜的很解膩，特別適合佐餐！而「柚香摩卡」，喝起來順口不苦澀，且帶有淡淡柚子香氣，適合搭配甜點享用！

▲整體來說，這間「Degrees° café 度°」用餐環境非常舒適，而且餐點的種類選擇也很多，販售早午餐、義大利麵、飯食、輕食和排餐，還有好吃的手作甜點，可搭配咖啡及各式飲品！這裡真的是間質感滿分的優質餐廳，悠閒的氛圍會想在這待上一整天，還可以從早午餐吃到下午茶再吃到晚餐，讓人屁股黏著都不想走了啦🤪

「Degrees° café 度°」店家資訊 ▋地址：桃園市平鎮區環南路22號 ▋電話：03-491-6566 ▋營業時間：10:00-20:00（每週二公休） ▋官方臉書：點我看店家粉絲團

***本文感謝”Degrees° café 度°”邀約,內文為真實感受分享***

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