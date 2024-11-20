船艙せんしつ 台中北屯日式無菜單，懷石料理推薦｜米其林星級的頂級日料體驗！

結合懷石料理精髓與創意無菜單日料的船艙せんしつ，獨特船艙設計的用餐空間，融合日系細節，營造出高雅舒適的用餐氛圍，更重金聘請日本金沢二星米其林，金澤錢屋料理長池田剛先生親自坐鎮，將頂級食材與精湛手藝完美結合，帶來視覺與味覺的雙重享受

無論前菜、八寸料理，還是其他精緻佳餚，每一道都呈現池田先生的用心與創意，後方庭園養著兩隻梅花鹿，為這場饗宴增添一絲童趣與驚喜，11月份前往還免費招待吃螃蟹，喜愛日料的你快一起來看看吧

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船艙せんしつ 台中北屯日式無菜單，懷石料理

揚起船帆，壯闊的大船，悄悄駛入台中北屯松竹五路上，船艙せんしつ 獨特船艙設計的用餐空間，相當吸睛，讓人不禁多駐留多拍幾張

船艙せんしつ

地址：台中市北屯區松竹五路一段65號

營業時間：18:15–23:00（日一公休）

電話：04-2436-5938

訂位｜ＩＧ｜ＦＢ

船艙せんしつ 用餐環境

全預約制的船艙せんしつ ，跟隨著服務人員帶領會先抵達等候區，饕客們宛如踏上船艙甲板滿心期待，超喜歡這種沈浸式感受，迫不及待的我們，準備來享受最鮮美的各式日料

踏進船艙せんしつ 讓我們驚呼連連，將內用空間巧妙地打造成真實感的船艙世界，多樣化的用餐區，有最推薦的板前座位、門簾半開放式包廂區及隱密的八人包廂，高雅別緻又備有私密性，融合日系細節，營造出舒適的用餐氛圍

一旁設置衣櫃，服務人員會貼心詢問是否要將外套掛起

日本米其林二星餐廳金沢錢屋料理長 池田剛主廚

令我最期待的，是船艙せんしつ重金聘請日本米其林二星餐廳金沢錢屋料理長 池田剛主廚坐鎮，擁有41年豐富料理經驗，和食料理領域中展現非凡技藝，對客人用餐感受更是注重及用心，不時用日語詢問著饕客們，餐點品嚐起來如何？讓我印象深刻，整個餐期更備感溫暖

船艙せんしつ 餐點

一入座就率先感受滿滿儀式感，用餐前擦手熱毛巾、用放在腿上的餐巾每處，都細緻印上船艙せんしつ字樣，這次與友人來開箱3980元套餐菜色，更佛是居然不收取服務費

餐前迎賓清酒

板前開席前，率先斟上迎賓清酒，細緻的米旨香氣縈繞嘴中，甘甜順喉將饕客的味蕾喚醒，就為了待會兒的珍饈佳餚來起手式準備

11月限定 免費招待吃螃蟹

秋天正是享受螃蟹的季節！船艙せんしつ 11月限定活動，來店用餐享免費招待「北海道香箱蟹」或「鮮美大閘蟹」二選一，這次品嚐是 北海道香箱蟹，香箱蟹為松葉蟹的母蟹，因應生態保育需求，僅在每年11月和12月能進行捕撈，一年中期間限定兩個月能享受到的珍饈，現在免費招待你吃，真的太佛～

營造濃濃秋意，用飽滿的稻穗、楓葉裝點

柔嫩鮮甜的蟹肉，疊上濃郁細緻的蟹黃，入口整個鮮味大爆發，再搭配蟹膏製成的沾醬，更是鮮上加鮮

前菜：赤上海膽胭脂蝦

嚴選當季最肥美的胭脂蝦，用備長炭炙燒蝦肉背部增添香氣，肉質軟Q滑嫩，多份迷人炭香，搭配北海道赤上海膽、食用花，芬芳馥郁的鮮味於嘴中綻放，帶著一縷淡雅奶香，每一口都好療癒

接著是登場的是，以雅緻漆器盛裝著烹煮過的湯品稱為椀物，椀端上桌前，蓋子上會輕噴上水霧，象徵專為客人準備的佳餚，並表示客人開蓋前，沒有任何人觸碰過

椀物：真鱈蕪菁椀

以鱈魚為主角，搭配龍鬚菜、蕪菁、清湯、有著祝福美意的麻糬及代表長壽的素麵，份量精巧暖心暖胃

建議先嘗一口清湯，再來享用各種配料，真鱈肉質細緻，綿密如奶油質地的白子，燉煮入味不需費力的蕪菁也很美味，每一種食材都很值得細細品味

造身 黑鮪魚大腹 比目魚

以精湛刀工呈現加上華麗擺盤的生魚片，才能稱為造身，主廚嚴選當季魚料，今天是黑鮪魚大腹及青森天然比目魚，裝點蜻蜓、銀杏的盤飾呈現秋天意象，整道宛如藝術品，一時半刻還真不知要從何下手

來自青森縣的天然比目魚，先以昆布漬方式料理，提升魚鮮風味，肉質Ｑ彈清甜，搭配一旁自製的洋蔥醬與芥末，多份鹹香及辛辣感，更襯托出魚肉鮮美

油脂豐富的黑鮪魚大腹，經由池田剛主廚精湛刀法，讓肉質呈現更加柔滑綿密，入口慢慢於嘴中化開，芬芳馥郁的油脂香氣，甘美鮮甜，真的好好吃

造身：天獅

嚴選北海道羅臼的天然鰤魚，肉質緊實，油脂豐潤，入口即化卻一點都不顯油膩，與自製鹹蛋黃醬相襯，更能帶出魚肉鮮甜，還能搭配一旁橘黃色的鮟鱇⿂肝橙醋醬，酸香中帶著彷彿奶油醇厚的柔滑感，提亮魚肉整體風味

八寸料理

八寸料理 以山珍海味交融的形式呈現，遵守日本料理五色、五味、平衡料理法則，選用當季代表食材巧妙搭配，這次將秋天光彩意境匯聚於盤中，以稻穗、楓葉點綴，相當具有詩意，料理包含蟹肉丸、白鯧魚、黑鮪魚手鞠壽司、無花果晶凍、伊達捲、厚蛋燒、干貝烏魚子，每一道都展現出細膩手藝與獨特風味。

以低溫烹調的北海道生食級干貝，刨上自製的烏魚子，為清甜干貝增添一屢濃郁的鹹香海味

醬漬過的黑鮪魚，捏製成好入口的手鞠壽司，魚鮮味因醬漬過程增添鮮美，點綴的有馬山椒一絲辛香與微麻層次，讓人驚艷

香甜鬆軟如蛋糕口感的厚蛋燒，還有鹹香得宜的伊比利豬生火腿裹過貓

風味輕盈擔當轉換味蕾的無花果晶凍，還有雪場蟹製成的丸子又稱之飛龍頭，內藏滿蟹肉豐富滋味，淋上蟹殼與蟹膏熬煮成的特製醬汁，濃郁鮮香，一口咬下蟹味大迸發

野生鱸鰻

池田剛先生有著41年豐富料理，經歷一個月研發，巧妙去除野生鱸鰻淡水魚的土腥味，以日式淡雅方式呈現。以沢煮蒸的料理手法，保留鱸鰻鮮美與豐富膠質，搭配木之芽和各式蔬菜燉煮，為這道菜增添了清新、細膩的風味，無論是鱸鰻肉質還是蔬菜香氣，都讓人回味無窮

宮崎a5和牛

嚴選宮崎縣A5和牛的沙朗部位，以備長炭炙燒，多份迷人炭香，肉質鮮嫩多汁油花芬芳，搭配自製蛋黃蘿蔔泥，不僅解膩還能提升整體風味。還能沾些柚子胡椒或藻鹽，巧妙帶出和牛的鮮美

新潟越光米笛鯛炊飯

選用越光米添加柴魚高湯燉煮，揉合大頭菜、各式菇類，蔬菜的清香與笛鯛的細緻鮮美完美融合，米粒顆顆飽滿分明，可依自身喜好，添加海苔、芝麻增添風味，吃到這道雖已相當飽足，但鮮美度還是不禁讓我一口接一口，美味更讓好友直接嗑掉兩碗

手工北海道鮮奶油仙草凍

最後來點甜食擔當完美收尾，店家自製的仙草凍，淋上北海道鮮奶油，再撒上奢豪感金箔妝點，仙草清爽的回甘風味，交織滑嫩Ｑ彈口感，就算相當飽足也能輕鬆KO

吉祥物 梅花鹿

船艙せんしつ 提供精緻料理外，還為顧客準備意想不到的驚喜，餐後在店家邀請下，走往餐廳後方，竟然有兩隻可愛梅花鹿等著與我們見面，小鹿們不怕生十分親人，可與他們互動，讓這次用餐過程更添趣味，也帶來額外的幸福感

來到船艙せんしつ享受精緻無菜單日料，就像展開一趟精彩旅程，視覺到味覺體感一次滿足，從驚艷的用餐空間，再以餐前迎賓清酒揭開序幕，每道料理不論前菜、八寸或其他佳肴，都巧妙結合懷石料理的傳統精髓與創意無菜單日料，充分展現池田先生的精湛手藝，讓我們品嚐過就被圈粉，緊接著12月迎接船艙せんしつ週年慶活動，台中北屯無菜單推薦，以上分享給你們，有機會一定要來嚐鮮看看

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

船艙せんしつ

ＦＢ：船艙せんしつ

訂位：船艙せんしつ

地址：台中市北屯區松竹五路一段65號

營業時間：18:15–23:00（日一公休）

電話：04-2436-5938

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