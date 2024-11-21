接近年底了，「八庵日本料理」推出全新尾牙、春酒菜色，今天小米跟一群好友來品嚐，推薦給大家參考！
八庵日本料理在新竹有多家分店，文興旗艦店不只提供各式日本料理，還有合菜料理
二樓有百坪廣大的宴會廳，可以容納至少十桌以上的大型聚會，適合工商聚餐、婚禮宴會。
也有多個隱密私人包廂，可容納10-20人~
最新推出的合菜，有10種以上新鮮、澎湃的菜色，有清泉鱘龍豆酥魚露蒸、紅麴糟鰻勾翅白菜滷、手臂虎蝦麻油麵線、龍蝦海鮮寄世鍋等，一桌才12800元真的很超值
尾牙和過年除夕已經開放訂位囉！要趕緊訂位不然會沒有座位囉
大家就跟著小米來去看看吧
合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問
*******************
👉閱讀很方便
*******************
👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)
新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)
歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore
👉八庵日本料理-文興旗艦店位置及停車方式
*******************
八庵日本料理-文興旗艦店位於文興路上，大宅天第旁(法院後面的文興路)。
店前有少量車位，附近有很多收費停車格及收費停車場，所以開車的朋友超方便
從去年開始店門口前建了鳥居，超好拍照的。
往裡面走還有日本神社會出現的淨手池
大家可以在繪馬寫下心願，掛在祈福牆上祈求願望成真
👉八庵日本料理-文興旗艦店環境介紹
*******************
用餐區有1、2F，1F主要是單點及套餐為主的客人，也有兩間10人的包廂(可以連在一起坐20人)，2F主要是以合菜桌為主，最多可以15桌，此外2F 也有5間10人包廂可以連在一起。
PS. 10人包廂低消6千元起。
包廂高質感的桌椅用來款待重要的朋友或長官會很有面子啦~
2F的空間非常大，要辦中小型的婚宴都不是問題！
2F有一張16人的大桌，婚禮可以當成主桌。
2F這間是20人包廂，可以接電腦有前後兩台TV電視播放，用來邊開會邊吃好料實在是太方便啦
此間有自己獨立的廁所及更衣室，可以當作新娘房。
店家很貼心，1F還有身障人士及給小小朋友換尿布的設備
👉八庵日本料理-文興旗艦店合菜菜單介紹
*******************
合菜料理9800元起就可以享用豪華的合菜料理
想要吃更高級，還有12800元、15800元和18800元這三種價位可以選擇。
合菜每桌贈大苑子清茶+果汁一瓶。
👉八庵日本料理-文興旗艦店用餐心得分享
*******************
來開動吧！
我們今天點的是12800元的合菜，有風采四季刺身大豐舟、鴻運四喜前菜拼盤、炙燒松阪豬佐胡麻杏片、清泉鱘龍豆酥魚露蒸、紅麴糟鰻勾翅白菜滷、手臂虎蝦麻油麵線、一品創作花壽司盛合、龍蝦海鮮寄世鍋、明月甜心冰捲，這餐吃下來真的超飽的
滿滿一桌精緻料理，兼顧視覺與味覺的雙重享受
四季風采刺身大舟盛有鮭魚、黑鮪魚、旗魚、青魽、紅魽和甜蝦。
來自澳門小米的表弟看到眼睛都亮了！在澳門吃不到這麼超值的刺身大船！
鮭魚、旗魚都很新鮮，每一塊都很厚切又有油脂甘甜~
鴻運四喜前菜拼盤是一道色彩繽紛的開胃菜，磯煮鮑魚熬煮入味，有Q彈的口感
炙燒松阪豬佐胡麻杏片，大片的松阪肉吃起來就是爽
松阪豬有脆度的口感，加上胡麻醬還挺搭的~
清泉鱘龍豆酥魚露蒸，鱘龍魚口感細緻，魚皮富含膠質很Q滑
冬粉吸附甜美的醬汁很好吃。
紅麴糟鰻勾翅白菜滷裡面有很多料，有紅麴糟鰻、魚翅、滷白菜、香菇、筍絲、魚板等食材，上面還鋪上蛋酥。
白菜滷熬煮甜美入味，加上高級的紅麴糟鰻、魚翅，吃起來就是爽
手臂虎蝦麻油麵線，虎蝦Size很大、肉質鮮甜彈牙，以麻油等醬汁調味更能顯現鮮味！
麵線吸滿醬汁精華也不能錯過~
一品創作花壽司盛合有兩款不同的花壽司，都包裹著炸蝦作為內餡
內餡有炸蝦和小黃瓜，外層以日本五色米果、魚卵、美乃滋點綴，多層次的口感，讓人一口接一口吃不停
龍蝦海鮮寄世鍋由龍蝦、蛤蠣、蔬菜、菇類等多種食材熬煮而成，湯頭甜美~
最後是明月甜心冰捲和豐年四季水果盤，有哈密瓜、葡萄、蓮霧和豆沙麻糬。
以上是我們的心得分享，八庵文興旗艦店12800元的合菜，每一道都兼顧視覺與味覺，小米推薦給大家
戶外的鳥居造景，讓人一秒置身日本~
尾牙和過年除夕已經開放訂位囉！要趕緊訂位不然會沒有座位囉
👉八庵日本料理-文興旗艦店菜單目錄搶先看
*******************
👉八庵日本料理-文興旗艦店營業時間地址
*******************
🌟店家資訊：八庵日本料理-文興旗艦店
🏠地址：新竹縣竹北市文興路273號
☎電話：03 667 5933
⏰營業時間：11:30~14:30 17:30~21:30
粉絲團：八庵日本料理-文興旗艦店
➡️1成服務費/有兒童座椅/可刷卡
👉竹北遠百吃什麼？➡️
2022竹北遠百美食吃什麼？一起吃爆各種新竹獨家品牌美味料理！(中式料理.日本料理.港式料理.泰國料理.甜點.飲料應有盡有)
👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉
新竹大魯閣福湯岩盤浴。不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂！一日體驗舒解壓力、逛街、吃飯、購物一次滿足！(門票價格營業時間地址電話)
👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘
新竹潤物苑按摩舒壓。高級環境舒適享受腳底按摩。全身指壓油壓！心靈雞湯身心都舒暢(達龍商旅.深層精油.五倍卷優惠價格營業時間地址電話好停車)
（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）
*******************
延伸閱讀:
新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…
新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…
新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)
東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包
竹東美食古宅彩繪輕親子旅行
新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包
新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包
新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包
延伸閱讀: