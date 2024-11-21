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新竹縣竹北市2025新竹尾牙除夕.春酒工商團體聚會首選！八庵日本料理旗艦店不浮誇的料理人料理心好美味！ (合菜料理菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

2024-11-21 12:05:00 文字：踢小米
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新竹縣竹北市2025新竹尾牙除夕.春酒工商團體聚會首選！八庵日本料理旗艦店不浮誇的料理人料理心好美味！ (合菜料理菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

接近年底了，「八庵日本料理」推出全新尾牙、春酒菜色，今天小米跟一群好友來品嚐，推薦給大家參考！

八庵日本料理在新竹有多家分店，文興旗艦店不只提供各式日本料理，還有合菜料理 新竹縣竹北市2025新竹尾牙除夕.春酒工商團體聚會首選！八庵日本料理旗艦店不浮誇的料理人料理心好美味！ (合菜料理菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

二樓有百坪廣大的宴會廳，可以容納至少十桌以上的大型聚會，適合工商聚餐、婚禮宴會。

也有多個隱密私人包廂，可容納10-20人~

最新推出的合菜，有10種以上新鮮、澎湃的菜色，有清泉鱘龍豆酥魚露蒸、紅麴糟鰻勾翅白菜滷、手臂虎蝦麻油麵線、龍蝦海鮮寄世鍋等，一桌才12800元真的很超值 新竹縣竹北市2025新竹尾牙除夕.春酒工商團體聚會首選！八庵日本料理旗艦店不浮誇的料理人料理心好美味！ (合菜料理菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

尾牙和過年除夕已經開放訂位囉！要趕緊訂位不然會沒有座位囉

大家就跟著小米來去看看吧新竹縣竹北市2025新竹尾牙除夕.春酒工商團體聚會首選！八庵日本料理旗艦店不浮誇的料理人料理心好美味！ (合菜料理菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

 

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👉八庵日本料理-文興旗艦店位置及停車方式

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八庵日本料理-文興旗艦店位於文興路上，大宅天第旁(法院後面的文興路)。

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店前有少量車位，附近有很多收費停車格及收費停車場，所以開車的朋友超方便 新竹縣竹北市2025新竹尾牙除夕.春酒工商團體聚會首選！八庵日本料理旗艦店不浮誇的料理人料理心好美味！ (合菜料理菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

從去年開始店門口前建了鳥居，超好拍照的。

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往裡面走還有日本神社會出現的淨手池 新竹縣竹北市2025新竹尾牙除夕.春酒工商團體聚會首選！八庵日本料理旗艦店不浮誇的料理人料理心好美味！ (合菜料理菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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大家可以在繪馬寫下心願，掛在祈福牆上祈求願望成真 新竹縣竹北市2025新竹尾牙除夕.春酒工商團體聚會首選！八庵日本料理旗艦店不浮誇的料理人料理心好美味！ (合菜料理菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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👉八庵日本料理-文興旗艦店環境介紹

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用餐區有1、2F，1F主要是單點及套餐為主的客人，也有兩間10人的包廂(可以連在一起坐20人)，2F主要是以合菜桌為主，最多可以15桌，此外2F 也有5間10人包廂可以連在一起。

PS. 10人包廂低消6千元起。

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包廂高質感的桌椅用來款待重要的朋友或長官會很有面子啦~

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2F的空間非常大，要辦中小型的婚宴都不是問題！

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2F有一張16人的大桌，婚禮可以當成主桌。

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2F這間是20人包廂，可以接電腦有前後兩台TV電視播放，用來邊開會邊吃好料實在是太方便啦 新竹縣竹北市2025新竹尾牙除夕.春酒工商團體聚會首選！八庵日本料理旗艦店不浮誇的料理人料理心好美味！ (合菜料理菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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此間有自己獨立的廁所及更衣室，可以當作新娘房。

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店家很貼心，1F還有身障人士及給小小朋友換尿布的設備新竹縣竹北市2025新竹尾牙除夕.春酒工商團體聚會首選！八庵日本料理旗艦店不浮誇的料理人料理心好美味！ (合菜料理菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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👉八庵日本料理-文興旗艦店合菜菜單介紹

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合菜料理9800元起就可以享用豪華的合菜料理 新竹縣竹北市2025新竹尾牙除夕.春酒工商團體聚會首選！八庵日本料理旗艦店不浮誇的料理人料理心好美味！ (合菜料理菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

想要吃更高級，還有12800元、15800元和18800元這三種價位可以選擇。

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合菜每桌贈大苑子清茶+果汁一瓶。

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👉八庵日本料理-文興旗艦店用餐心得分享

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來開動吧！

我們今天點的是12800元的合菜，有風采四季刺身大豐舟鴻運四喜前菜拼盤炙燒松阪豬佐胡麻杏片清泉鱘龍豆酥魚露蒸紅麴糟鰻勾翅白菜滷手臂虎蝦麻油麵線一品創作花壽司盛合龍蝦海鮮寄世鍋明月甜心冰捲，這餐吃下來真的超飽的 新竹縣竹北市2025新竹尾牙除夕.春酒工商團體聚會首選！八庵日本料理旗艦店不浮誇的料理人料理心好美味！ (合菜料理菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

滿滿一桌精緻料理，兼顧視覺與味覺的雙重享受 新竹縣竹北市2025新竹尾牙除夕.春酒工商團體聚會首選！八庵日本料理旗艦店不浮誇的料理人料理心好美味！ (合菜料理菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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四季風采刺身大舟盛有鮭魚、黑鮪魚、旗魚、青魽、紅魽和甜蝦。

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來自澳門小米的表弟看到眼睛都亮了！在澳門吃不到這麼超值的刺身大船！

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鮭魚、旗魚都很新鮮，每一塊都很厚切又有油脂甘甜~

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鴻運四喜前菜拼盤是一道色彩繽紛的開胃菜，磯煮鮑魚熬煮入味，有Q彈的口感 新竹縣竹北市2025新竹尾牙除夕.春酒工商團體聚會首選！八庵日本料理旗艦店不浮誇的料理人料理心好美味！ (合菜料理菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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炙燒松阪豬佐胡麻杏片，大片的松阪肉吃起來就是爽 新竹縣竹北市2025新竹尾牙除夕.春酒工商團體聚會首選！八庵日本料理旗艦店不浮誇的料理人料理心好美味！ (合菜料理菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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松阪豬有脆度的口感，加上胡麻醬還挺搭的~

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清泉鱘龍豆酥魚露蒸，鱘龍魚口感細緻，魚皮富含膠質很Q滑 新竹縣竹北市2025新竹尾牙除夕.春酒工商團體聚會首選！八庵日本料理旗艦店不浮誇的料理人料理心好美味！ (合菜料理菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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冬粉吸附甜美的醬汁很好吃。

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紅麴糟鰻勾翅白菜滷裡面有很多料，有紅麴糟鰻、魚翅、滷白菜、香菇、筍絲、魚板等食材，上面還鋪上蛋酥。

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白菜滷熬煮甜美入味，加上高級的紅麴糟鰻、魚翅，吃起來就是爽 新竹縣竹北市2025新竹尾牙除夕.春酒工商團體聚會首選！八庵日本料理旗艦店不浮誇的料理人料理心好美味！ (合菜料理菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

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手臂虎蝦麻油麵線，虎蝦Size很大、肉質鮮甜彈牙，以麻油等醬汁調味更能顯現鮮味！

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麵線吸滿醬汁精華也不能錯過~

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一品創作花壽司盛合有兩款不同的花壽司，都包裹著炸蝦作為內餡 新竹縣竹北市2025新竹尾牙除夕.春酒工商團體聚會首選！八庵日本料理旗艦店不浮誇的料理人料理心好美味！ (合菜料理菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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內餡有炸蝦和小黃瓜，外層以日本五色米果、魚卵、美乃滋點綴，多層次的口感，讓人一口接一口吃不停 新竹縣竹北市2025新竹尾牙除夕.春酒工商團體聚會首選！八庵日本料理旗艦店不浮誇的料理人料理心好美味！ (合菜料理菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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龍蝦海鮮寄世鍋由龍蝦、蛤蠣、蔬菜、菇類等多種食材熬煮而成，湯頭甜美~

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最後是明月甜心冰捲豐年四季水果盤，有哈密瓜、葡萄、蓮霧和豆沙麻糬。

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以上是我們的心得分享，八庵文興旗艦店12800元的合菜，每一道都兼顧視覺與味覺，小米推薦給大家 新竹縣竹北市2025新竹尾牙除夕.春酒工商團體聚會首選！八庵日本料理旗艦店不浮誇的料理人料理心好美味！ (合菜料理菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

戶外的鳥居造景，讓人一秒置身日本~

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👉八庵日本料理-文興旗艦店菜單目錄搶先看

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👉八庵日本料理-文興旗艦店營業時間地址

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🌟店家資訊：八庵日本料理-文興旗艦店
🏠地址：新竹縣竹北市文興路273號
☎電話：03 667 5933
⏰營業時間：11:30~14:30 17:30~21:30
粉絲團：八庵日本料理-文興旗艦店
➡️1成服務費/有兒童座椅/可刷卡

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

 

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八庵日本料理 文興旗艦店

phone03-6675933
place新竹縣竹北市文興路273號
4.11 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.10
服務品質
4.10
裝潢氣氛
4.20
CP值
4.10
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