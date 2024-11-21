桃園市美食「楓茶記 桃園民生店」，店家自製的香港菠蘿包，我已經回購好幾次他們家的冰火菠蘿油了！這回發現鹹的豬排煎蛋菠蘿包也很出色，全台最猛牽絲菠蘿包更讚讚！手工現沖的香港茶水也超必喝啦！是一間讓人不能錯過的港式點心新選擇！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「楓茶記 桃園民生店」在三民路二段上的中油加油站旁邊有一個＂多多停＂收費停車場，停好車以後步行約3分鐘即可到店，若騎車則是可以將車輛停放在店門口唷！

▲「楓茶記 桃園民生店」有提供內用座位區，而且在座位旁邊還有插座供使用，在桌子的下方置物區居然還有濕紙巾給客人擦手呢，有夠貼心的啦🥰

【楓茶記｜完整菜單MENU】

▲這是「楓茶記 桃園民生店」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以現場公告為主）

PS：於2024年12月3日前到店消費打卡即送一杯台茶（古早味紅茶、翠玉綠茶、四季春茶）三擇一。

【自製香港菠蘿包｜每日新鮮現烤】

▲楓茶記主打的就是自製的香港菠蘿包，店家每日新鮮現烤，麵包外層酥脆，本體Q彈好吃，就算是原味不加任何配料也很棒😘

▲最特別的是他們的香港茶水！基底是手工現沖的錫蘭紅茶，茶味香醇濃郁，喝起來順口又回甘！

【楓茶記｜好吃的港式點心｜可外帶可內用】

▲「楓茶記」 的外帶包裝很有質感，先前只要有朋友到家做客，我都會用外送平台點餐，直接送到家裡當下午茶點心招待朋友！每個吃過的朋友都對他們的菠蘿包留下很好的印象呢☺️

【外帶菠蘿包｜建議食用方式】

▲如果是外帶回家，可以參考店家提供的保存方式和回烤方式！我之前也會一次多買幾顆菠蘿油放冰箱，想吃的時候回烤加熱就能像是剛出爐的口感，也是很方便👍

【楓茶記｜必吃的港式點心專賣】

▲說到冰火菠蘿油，記得有一陣子開了很多店，曾像是蛋撻效應一次消失了很多！但是這間「楓茶記」不會暴風式展店，就是穩紮穩打的把餐點做好，而且他們的菠蘿包無論甜的鹹的都很好吃！真心推啦💯

【特濃芝心菠蘿包】

▲哇哇這簡直就是全台最猛的牽絲菠蘿包啊！菠蘿包裡面夾了巧達起司、莫札瑞拉起司、帕馬森起司三種起司！熱熱剛出爐的時候真的超~級~牽~絲~有夠浮誇的啦！

而且這起司很濃郁，搭配菠蘿包吃起來鹹鹹甜甜的，真的很邪惡🤩

【雞排煎蛋菠蘿包】

▲雞腿排煎蛋菠蘿包，菠蘿包裡面加了煎蛋、番茄片和雞腿排，這個雞腿排有醃漬過，肉質口感很Juicy，不過我覺得整體口味偏清淡，適合比較不那麼重口味的朋友喔👌

【豬排煎蛋菠蘿包】

▲這款豬排煎蛋菠蘿包，內容物是煎蛋＋番茄片＋現煎豬排！這款豬排醃漬的很夠味，搭配外層甜甜的菠蘿包超級Match！鹹鹹甜甜的滋味真的很迷人呢～

▲我自己平常到早餐店只要看到菠蘿堡都必點，但是外面早餐店賣的菠蘿堡根本看不到楓茶記的車尾燈啊！楓茶記的自製菠蘿堡就是比別人好吃～無論鹹的甜的都讓人無法抗拒阿😍

【冰火菠蘿油】

▲我個人超愛他們的冰火菠蘿油！冰冰的奶油搭配口感酥脆的菠蘿麵包，香甜不膩口超好吃👍

如果是辦公室想要團購下午茶，推薦買他們的「冰火菠蘿油八入組合399元」原價一個55元，買八個等於一個特價只要50元左右喔！

【絲襪奶茶｜鹹檸檬七喜｜凍檸茶】

▲他們的「香港茶水」系列飲品很值得推薦！我個人最愛「絲襪奶茶」和「凍檸茶」，這兩款的茶香味都很香醇濃郁！而「鹹檸檬七喜」則是香港空運來的鹹檸檬搭配七喜，喝之前別忘了要把鹹檸檬搓一搓唷👌

傳統的＂絲襪奶茶＂是以淡奶加入手沖錫蘭紅茶再加牛奶和糖，讓茶喝起來更香濃滑順！而＂凍檸茶＂則是另外搭配了新鮮檸檬片，是杯很適合佐餐的解膩飲品！

PS：於2024年12月3日前到店消費打卡即送一杯台茶（古早味紅茶、翠玉綠茶、四季春茶）三擇一。

整體來說，這間「楓茶記」本來就是我自己很喜歡的菠蘿油愛店！他們現在到桃園民生路展店了～真的是桃園居民和上班族們的一大福音啊！我最愛的肯定是豬排煎蛋菠蘿包和冰火菠蘿油～飲料必喝絲襪奶茶和凍檸茶！而特濃芝心菠蘿包一定要熱熱馬上吃～才會吃得到浮誇又邪惡的牽絲起司唷🤗

***本文感謝”楓茶記 桃園民生店”邀約,內文為真實感受分享***

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