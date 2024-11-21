[台北美食] 七號韓食CHi HAO 西湖店｜一個人就能享用的平價韓式豆腐鍋！

內湖人氣韓式平價美食「七號韓食CHi HAO 西湖店」，內科上班族推薦午餐首選，捷運西湖站的熱門韓式料理，一個人也可以吃韓式豆腐鍋、辣炒年糕、韓式拌飯！料多味美的起司辣海陸泡菜鍋+韓國拉麵是我的最愛，還有牽絲起司胖胖辣年糕小鳥蛋也是每次來必點！小資族想吃韓式料理，免出國就能品嚐到韓國道地美食～今天中午就吃七號韓食吧！

七號韓食西湖店｜內湖平價韓式料理

隨著韓劇帶來韓式料理的熱潮，台灣人真的很愛吃韓式料理，到處都能看到韓國美食，今天推薦一個人也能享用的韓國餐廳，七號韓食CHi HAO 有兩家分店，在捷運西湖站和捷運忠孝敦化站都有，台北市滿$777元可以免費外送，foodpanda、Uber Eats平台上也可以點到唷～

七號韓食西湖店｜店內環境開箱

七號韓食CHi HAO 西湖店距離內科很近，是內科上班族的午餐好選擇～位在捷運港墘站和捷運西湖站中間，店內裝潢主打韓式現代風格，以白色系為主，搭配紅色Logo看起來俏皮活潑，在巷弄中格外顯眼，是韓劇會出現的街邊小店感，店內有雙人桌位和吧檯座位，是獨食友善餐廳

七號韓食西湖店｜必吃韓式料理推薦

七號韓食CHi HAO 可以吃到個人鍋：豆腐鍋、泡菜鍋、大醬鍋，還有韓式拌飯、辣炒年糕，主食都是一人份、每一樣都很好吃，鍋類都有「附紫米飯和小菜」，也可以加價升級「韓國不倒翁泡麵」唷～

起司辣海陸牛豆腐鍋

七號韓食的「辣辣嫩嫩豆腐鍋」很熱門，最便宜一份190元唷～正宗的韓式濃郁口味，選用韓國進口辣椒粉提色提味，香香辣辣的湯頭超級上癮，喜歡吃海鮮的朋友，推薦「起司辣海陸牛豆腐鍋」好澎湃！

一整碗豐富的配料，有肉片、淡菜、蝦子、蛤蜊、豆腐、雞蛋、年糕、蔬菜，再加上兩片起司，非常豐盛而且很下飯喔！

七號韓食的豆腐鍋是使用非基因改造的豆腐，軟嫩的豆腐入口即化，愛吃辣的我很滿意這鍋湯頭，舒服的辣感與鹹香的起士好濃郁，真的會讓人一口接著一口，我都會把湯喝光光唷～

起司辣海陸豬泡菜鍋

除了豆腐鍋，七號韓食還有好吃的「辣辣泡泡菜菜鍋」，愛吃泡菜的朋友們，可以選這鍋唷～我都吃「起司辣海陸豬泡菜鍋」，使用韓國老泡菜，湯頭可以喝到泡菜的酸爽，正宗韓國風味，泡菜鍋辣度比豆腐鍋低，不吃辣但想吃泡菜的人也可以吃吃看～

鍋類都有「附紫米飯和小菜」，也可以加價升級「韓國不倒翁泡麵」，韓式鍋類口味都很濃郁，搭配粒粒Q彈的紫米飯，真的好下飯，可以把米飯泡到湯裡面，吸飽湯汁超好吃！但我更愛韓國不倒翁泡麵，韓國泡菜鍋配韓國泡麵，這才對味呀！

鍋類都有附小菜～韓式泡菜和醃蘿蔔。

微辣牛牛拌拌飯

在內科上班的朋友說，他中午都吃七號韓食的「微辣辣拌拌拌飯」，韓式拌飯很清爽解膩，有肉、有菜、有飯，飽足感滿滿唷～

鋪上滿滿黃豆芽、黑木耳、綠櫛瓜，當然不能少了靈魂泡菜，肉肉的份量給的也很大方，底下是使用紫米飯，重點是淋上店家特製的「泰咪醬」攪一攪，每一口都堆疊出甜脆又肉感十足的好滋味，吃起來爽口會上癮！

起司胖胖辣年糕小鳥蛋

最後推薦大家一定要點「吃盤辣年糕」，正宗韓式風味的辣炒年糕，最好吃的胖胖年糕，這是有包餡的年糕唷～年糕肥肥短短中間有起司，入口軟軟糯糯好好吃呀！

碗裡有年糕、韓式魚板、鵪鶉蛋，食材都裹滿了韓式辣醬，入口鹹香濃郁超幸福，每一口都讓人滋味難忘，這道必點

冰箱裡面有好喝的韓國飲料，水梨汁、葡萄汁、香蕉牛奶、草莓牛奶等等，最喜歡中午來吃七號韓食，辣豆腐鍋配上不倒翁泡麵，再喝一瓶香蕉牛奶，我還以為我在韓國呢！台北內湖韓式料理推薦給大家囉～

七號韓食西湖店｜店家資訊