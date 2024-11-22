



利來記咖啡餐室~暖身暖心的秋冬料理。

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開始轉冷的天氣

最適合來點熱燙的湯湯水水~

正巧看到利來記老闆po出的限時動態、

在這種冷天真是超級適合啊!!





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♦︎〖鮮蝦餛飩雞湯麵〗





一碗以翠綠點綴的素色湯麵、

上頭浮著朵朵飽滿的白嫩雲吞誘人目光。

雖說顏色看著素淨、

但吃入嘴裡著實香啊！





餛飩挺大顆滴！

咬開是香鹹飽滿的肉餡兒滋味、

加以蝦肉鮮彈脆感，

口感相當不錯~很滿足❤





而清甜有味兒的暖身湯香

亦是讓人打從心底、身體覺得好舒服❤





搭配上乾淨柔軟的麵條香氣，

莫名有種「真好」的感覺浮現出來





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當然~好吃的可也不少

像是我最愛的肉肉料理 ❤

♦︎〖蠔皇叉燒椰漿飯〗

餐點送上、猛然看一眼

總感覺整盤都在閃閃發亮!

瞧瞧這晶瑩透亮的蜜紅叉燒

以及滑嫩如斯的嫩黃蛋包❤

起頭先吃口原味的！

柔嫩滑蛋與蘊藏其中的米飯香氣。





接著拌入一旁的老闆特製的叄巴醬、

感受那股香辣甜濃的柔軟滋味。





最後就是大口咬下蜜汁叉燒

不得不說、那豐腴甘甜的脂香飽滿

還有厚嫩彈脆的叉燒肉感

讓人吃的非常幸福滿足~超愛❤





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接著是一道很棒的午茶點心:

♦︎〖仁當牛肉乳酪烤餅〗

也是看到老闆po出的限動影片

就讓人超想吃❤





然後如同影片一樣、

這烤餅切面飽滿的十分誘人❤

（這餡兒都快爆出來了說！）





先不說吃進嘴的口感，

光就拿著就能感覺從手指傳來那種

「在餅皮薄脆中包裹著很豐厚內在」

的那般觸感~很實在!!!

接著咬下去後、更實在了呢❤





辣香濃厚的仁當牛肉

經由起司與滑蛋的濃郁柔軟調和、

再加上香菜明亮的脆香襯托，

飽滿圓潤的滋味再搭配煎香脆脆的餅皮~

一口咬下整個滿足❤

♦︎附盤的小點：

鳳梨酸甜冰涼加上辣椒熱辣香氣，

意外的相當好吃❤

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每回都不同、菜色隨機變化~



「主廚精選義大利麵」

♦︎〖鼓油皇魷魚〗

~光是賣相就好吸引人啊啊!

開花魷魚口感上是

「鮮、彈、脆、嫩」

在魷魚本身的"鮮"以外、

還有微微辣香挑逗味蕾。





而那赤濃醬色的麵條、

也是用看的就很好吃啦❤

吸滿鼓油香鹹濃厚的彈牙麵條

伴隨辣椒香氣不斷刺激口水分泌

（越吃越餓）

尤其當麵條跟魷魚一起咬時，

不僅能享受不同彈性的口感對比、

而且魷魚淡鮮滋味更能襯托出

鼓油的鹹香味美❤





♦︎〖菠菜起士牛肉義大利麵〗

某一回吃的~



店名：利來記咖啡餐室

地址：台南市中西區西門路二段372巷21號

時間：11:30–17:30