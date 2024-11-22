利來記咖啡餐室~暖身暖心的秋冬料理。
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開始轉冷的天氣
最適合來點熱燙的湯湯水水~
正巧看到利來記老闆po出的限時動態、
在這種冷天真是超級適合啊!!
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♦︎〖鮮蝦餛飩雞湯麵〗
一碗以翠綠點綴的素色湯麵、
上頭浮著朵朵飽滿的白嫩雲吞誘人目光。
雖說顏色看著素淨、
但吃入嘴裡著實香啊！
餛飩挺大顆滴！
咬開是香鹹飽滿的肉餡兒滋味、
加以蝦肉鮮彈脆感，
口感相當不錯~很滿足❤
而清甜有味兒的暖身湯香
亦是讓人打從心底、身體覺得好舒服❤
搭配上乾淨柔軟的麵條香氣，
莫名有種「真好」的感覺浮現出來
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當然~好吃的可也不少
像是我最愛的肉肉料理 ❤
♦︎〖蠔皇叉燒椰漿飯〗
餐點送上、猛然看一眼
總感覺整盤都在閃閃發亮!
瞧瞧這晶瑩透亮的蜜紅叉燒
以及滑嫩如斯的嫩黃蛋包❤
起頭先吃口原味的！
柔嫩滑蛋與蘊藏其中的米飯香氣。
接著拌入一旁的老闆特製的叄巴醬、
感受那股香辣甜濃的柔軟滋味。
最後就是大口咬下蜜汁叉燒
不得不說、那豐腴甘甜的脂香飽滿
還有厚嫩彈脆的叉燒肉感
讓人吃的非常幸福滿足~超愛❤
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接著是一道很棒的午茶點心:
♦︎〖仁當牛肉乳酪烤餅〗
也是看到老闆po出的限動影片
就讓人超想吃❤
然後如同影片一樣、
這烤餅切面飽滿的十分誘人❤
（這餡兒都快爆出來了說！）
先不說吃進嘴的口感，
光就拿著就能感覺從手指傳來那種
「在餅皮薄脆中包裹著很豐厚內在」
的那般觸感~很實在!!!
接著咬下去後、更實在了呢❤
辣香濃厚的仁當牛肉
經由起司與滑蛋的濃郁柔軟調和、
再加上香菜明亮的脆香襯托，
飽滿圓潤的滋味再搭配煎香脆脆的餅皮~
一口咬下整個滿足❤
♦︎附盤的小點：
鳳梨酸甜冰涼加上辣椒熱辣香氣，
意外的相當好吃❤
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每回都不同、菜色隨機變化~
「主廚精選義大利麵」
♦︎〖鼓油皇魷魚〗
~光是賣相就好吸引人啊啊!
開花魷魚口感上是
「鮮、彈、脆、嫩」
在魷魚本身的"鮮"以外、
還有微微辣香挑逗味蕾。
而那赤濃醬色的麵條、
也是用看的就很好吃啦❤
吸滿鼓油香鹹濃厚的彈牙麵條
伴隨辣椒香氣不斷刺激口水分泌
（越吃越餓）
尤其當麵條跟魷魚一起咬時，
不僅能享受不同彈性的口感對比、
而且魷魚淡鮮滋味更能襯托出
鼓油的鹹香味美❤
♦︎〖菠菜起士牛肉義大利麵〗
某一回吃的~
店名：利來記咖啡餐室
地址：台南市中西區西門路二段372巷21號
時間：11:30–17:30