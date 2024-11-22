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利來記咖啡餐室~暖身暖心的秋冬料理。

2024-11-22 00:10:00 文字：沾墨點落
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沾墨點落

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利來記咖啡餐室~暖身暖心的秋冬料理

開始轉冷的天氣
最適合來點熱燙的湯湯水水~
正巧看到利來記老闆po出的限時動態、
在這種冷天真是超級適合啊!!

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♦︎〖鮮蝦餛飩雞湯麵〗

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一碗以翠綠點綴的素色湯麵、
上頭浮著朵朵飽滿的白嫩雲吞誘人目光。
雖說顏色看著素淨、
但吃入嘴裡著實香啊！

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餛飩挺大顆滴！
咬開是香鹹飽滿的肉餡兒滋味、
加以蝦肉鮮彈脆感，
口感相當不錯~很滿足

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而清甜有味兒的暖身湯香
亦是讓人打從心底、身體覺得好舒服

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搭配上乾淨柔軟的麵條香氣，
莫名有種「真好」的感覺浮現出來

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當然~好吃的可也不少
像是我最愛的肉肉料理 

♦︎〖蠔皇叉燒椰漿飯〗

餐點送上、猛然看一眼
總感覺整盤都在閃閃發亮!

瞧瞧這晶瑩透亮的蜜紅叉燒
以及滑嫩如斯的嫩黃蛋包

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起頭先吃口原味的！
柔嫩滑蛋與蘊藏其中的米飯香氣。

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接著拌入一旁的老闆特製的叄巴醬、
感受那股香辣甜濃的柔軟滋味。

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最後就是大口咬下蜜汁叉燒

不得不說、那豐腴甘甜的脂香飽滿
還有厚嫩彈脆的叉燒肉感
讓人吃的非常幸福滿足~超愛

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接著是一道很棒的午茶點心:

♦︎〖仁當牛肉乳酪烤餅〗

也是看到老闆po出的限動影片
就讓人超想吃

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然後如同影片一樣、
這烤餅切面飽滿的十分誘人
（這餡兒都快爆出來了說！）

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先不說吃進嘴的口感，
光就拿著就能感覺從手指傳來那種
「在餅皮薄脆中包裹著很豐厚內在」
的那般觸感~很實在!!!

接著咬下去後、更實在了呢

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辣香濃厚的仁當牛肉
經由起司與滑蛋的濃郁柔軟調和、
再加上香菜明亮的脆香襯托，
飽滿圓潤的滋味再搭配煎香脆脆的餅皮~
一口咬下整個滿足

♦︎附盤的小點
鳳梨酸甜冰涼加上辣椒熱辣香氣
意外的相當好吃

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每回都不同、菜色隨機變化~

「主廚精選義大利麵」  

 

♦︎〖鼓油皇魷魚〗
~光是賣相就好吸引人啊啊!

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開花魷魚口感上是
「鮮、彈、脆、嫩」

在魷魚本身的"鮮"以外、
還有微微辣香挑逗味蕾。

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而那赤濃醬色的麵條、
也是用看的就很好吃啦

吸滿鼓油香鹹濃厚的彈牙麵條
伴隨辣椒香氣不斷刺激口水分泌
（越吃越餓）

尤其當麵條跟魷魚一起咬時，
不僅能享受不同彈性的口感對比、
而且魷魚淡鮮滋味更能襯托出
鼓油的鹹香味美

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♦︎〖菠菜起士牛肉義大利麵〗

某一回吃的~

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店名：利來記咖啡餐室

地址：台南市中西區西門路二段372巷21號

時間：11:30–17:30

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沾墨點落

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利來記咖啡餐室

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place台南市中西區西門路二段372巷21號
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美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
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