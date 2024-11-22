之前用過好幾個單純的行動電源，都是傳統長扁形比較重。
八月出國時看同伴帶多線行動電源很方便的樣子，心想下次也要換個這樣的。
最近無意間看到格衍數位媒體有GEYAN萬用行動電源2.0，有10000mAh大容量，
除了是多功能五合一行動電源方便多機快速充電，
體積、重量都超輕巧，就入手了一個。
基本款有四種顏色(沒圖案)，
我童心未泯，選了角落小夥伴系列的熊廠長圖案。
先來瞭解功能：
一機可充五台，行動電源本身自帶兩條線，另外還有USB和Type C插座，
同時還可以無線充電，五台一起充電也太厲害。
使用前要將行動電源充飽電，就用AC插頭插入牆上插座即可，
要用USB線充電也可以。
此外還有萬用支架可用來看影片。
重量只有265克左右，體積小、重量輕，非常方便隨身攜帶。
打開來看，格衍萬用行動電源一手就可以掌握，體積只有8.5cmX8.7cmX3cm。
另附一張保固序號卡，可以前往官網的"支援服務"登錄序號，
享有一年的保固服務，保固期間內非人為因素故障直接換新，不維修。
格衍萬用行動電源使用AI智能晶片，有效控溫與散熱。
外殼採用特殊PC阻燃材質耐熱材質，耐溫達攝氏240度，
遇熱雖會有點融化，但不會燒起來，
還投保了新安東京海上產險3000萬，安全有保障。
產品也已通過NCC與BSMI臺灣經濟部標準檢驗局雙重安全認證，用得更安心。
另外還附了一條Type C 與USB接頭的充電線，
可以為換成Type c充電線的iPhone 15快速充電。
若插上Type C，另一頭接上USB插孔就可為行動電源充電。
現在有些旅館房間牆上會提供USB插座，
如果人在國外沒有萬用插頭，直接接上USB插座充電就很方便。
還可以一邊為行動電源充電，一邊又把自己的手機、相機、耳機充飽電。
折疊式AC插座好收納，同時也是豆腐頭，可以快速充電。
內建變壓器，在國外也可以充電，
不過國外可能插座樣式不同，要先準備轉接頭才能插唷。
一側有快充輸出線USB與Type C 插孔，下方白色按鈕是電源開關，
數字則是顯示電量多寡。
USB插孔支援QC 3.0(Quick Charge)22.5W超快充電，
附上的線就可以用來快充iPhone 15。
Type C 則是支援PD 20W(Power Delivery)快充，也支援PD2.0與PD3.0，
另一頭可以接上USB為行動電源充電。
這個萬用行動電源有10000mAh，大容量可滿足三台手機，
若以一台手機來說，可從20%到充飽約可充三次。
格衍萬用行動電源自帶Lightning線與Type c 線，可快速充電，
還可同時兩台手機充電，而且沒帶電線都能充，真的是超級方便。
無線充電則使用MagSafe磁力圈無線充電盤，增強吸力，15W電量輸出，
直接放上去，手機、耳機都可以充電。
另外還有個小裝置，可以將它拉開使用。大家能猜到作用嗎？
大家應該都猜到了吧，就是可以當手機支架來使用，橫的直的放都可以。
有了手機支架，就不用自己用手拿，輕鬆放著看影片就行了。
瞭解了所有功能，我就先用AC插頭充飽電。
然後試著連上我的OPPO手機充電。
一開始每兩分鐘看一次，手機電量50%時，
手機充2%的電，行動電源只少1%，大約每分鐘可充電1%。
使用22.5W智能協議輸出，充電速度果然蠻快的。
後面又記錄一次，每隔大約十分鐘看一次，手機多10%，
半小時就從57%來到85%了，還蠻快的。
手機多10%，行動電源少5%，感覺像一換二的概念，很有效率。
如果手機電量少於50%時充電，充電速度會更快。
但如果手機設定電量達80%進入最佳化設定，
那充電超過80%之後，速度就會比較慢。
不過我的沒有設定，所以即使超過80%，速度還是蠻快的，
與官網測試80%後進入最佳化的速度要快很多，接近80%之前的充電速度。
我的OPPO手機和藍芽耳機都不能用無線充電，借同事的iPhone來試試看。
這次為了要試無線充電，才知道不是所有手機都可以無線充電。@@
磁吸無線充電七分鐘，從77%到81%，增加4%，行動電源用掉3%，
大約是一換一的概念，花的時間也比接線充電多一點。
無線充電輸出15W，比接線充電慢一點，
不過萬一沒帶線，就可以直接放上去無線充電超方便，
真希望我的手機和藍芽耳機也都可以無線充電啊。(
下個目標，大誤。)
四條線都接上來充充看，接了兩台手機、一台手持電扇和一組藍芽耳機，
出門在外或旅遊時最容易需要充電，
我新買的Olympus相機拿掉AC插頭也能用USB充電，就不用換電池了。
如果臨時同行親友的3C沒電需要充電，也可以一起充。
這個才265克、一手就能掌握的格衍萬用行動電源，
隨身帶出門無負擔，真的很方便，旅行與出國必備，
帶著一顆格衍萬用行動電源，也不用再帶手機傳輸線，真是太愛它了！
店家自己拍了影片介紹，帥哥演繹蠻俏皮的，大家也可以參考看看。
除了黑、白、紫、綠單純四色，也有三種角落小夥伴圖案可選。
好友們喜歡哪一款呢？喜歡就趕快買起來用吧！
更多資訊可參考格衍Geyan萬用行動電源官網
格衍數位媒體 臉書粉絲頁
地址：新北市新莊區思源路25號11樓
電話：02-22795599