之前用過好幾個單純的行動電源，都是傳統長扁形比較重。

八月出國時看同伴帶多線行動電源很方便的樣子，心想下次也要換個這樣的。

最近無意間看到格衍數位媒體有GEYAN萬用行動電源2.0，有10000mAh大容量，

除了是多功能五合一行動電源方便多機快速充電，

體積、重量都超輕巧，就入手了一個。

基本款有四種顏色(沒圖案)，

我童心未泯，選了角落小夥伴系列的熊廠長圖案。

先來瞭解功能：

一機可充五台，行動電源本身自帶兩條線，另外還有USB和Type C插座，

同時還可以無線充電，五台一起充電也太厲害。

使用前要將行動電源充飽電，就用AC插頭插入牆上插座即可，

要用USB線充電也可以。

此外還有萬用支架可用來看影片。

重量只有265克左右，體積小、重量輕，非常方便隨身攜帶。

打開來看，格衍萬用行動電源一手就可以掌握，體積只有8.5cmX8.7cmX3cm。

另附一張保固序號卡，可以前往官網的"支援服務"登錄序號，

享有一年的保固服務，保固期間內非人為因素故障直接換新，不維修。

格衍萬用行動電源使用AI智能晶片，有效控溫與散熱。

外殼採用特殊PC阻燃材質耐熱材質，耐溫達攝氏240度，

遇熱雖會有點融化，但不會燒起來，

還投保了新安東京海上產險3000萬，安全有保障。

產品也已通過NCC與BSMI臺灣經濟部標準檢驗局雙重安全認證，用得更安心。

另外還附了一條Type C 與USB接頭的充電線，

可以為換成Type c充電線的 iPhone 15快速充電 。

若插上Type C，另一頭接上USB插孔就可為行動電源充電。

現在有些旅館房間牆上會提供USB插座，

如果人在國外沒有萬用插頭，直接接上USB插座充電就很方便。

還可以一邊為行動電源充電，一邊又把自己的手機、相機、耳機充飽電。

折疊式AC插座好收納，同時也是豆腐頭，可以快速充電。

內建變壓器，在國外也可以充電，

不過國外可能插座樣式不同，要先準備轉接頭才能插唷。

一側有快充輸出線USB與Type C 插孔，下方白色按鈕是電源開關，

數字則是顯示電量多寡。

USB插孔支援QC 3.0(Quick Charge)22.5W超快充電，

附上的線就可以用來快充iPhone 15 。

Type C 則是支援PD 20W(Power Delivery)快充，也支援PD2.0與PD3.0，

另一頭可以接上USB為行動電源充電 。

這個萬用行動電源有10000mAh，大容量可滿足三台手機，

若以一台手機來說，可從20%到充飽約可充三次。

格衍萬用行動電源自帶Lightning線與Type c 線，可快速充電，

還可同時兩台手機充電，而且沒帶電線都能充，真的是超級方便。

無線充電則使用MagSafe磁力圈無線充電盤，增強吸力，15W電量輸出，

直接放上去，手機、耳機都可以充電。

另外還有個小裝置，可以將它拉開使用。大家能猜到作用嗎？

大家應該都猜到了吧，就是可以當手機支架來使用，橫的直的放都可以。

有了手機支架，就不用自己用手拿，輕鬆放著看影片就行了。

瞭解了所有功能，我就先用AC插頭充飽電。

然後試著連上我的OPPO手機充電。

一開始每兩分鐘看一次，手機電量50%時，

手機充2%的電，行動電源只少1%，大約每分鐘可充電1%。

使用22.5W智能協議輸出，充電速度果然蠻快的。

後面又記錄一次，每隔大約十分鐘看一次，手機多10%，

半小時就從57%來到85%了，還蠻快的。

手機多10%，行動電源少5%，感覺像一換二的概念，很有效率。

如果手機電量少於50%時充電，充電速度會更快。

但如果手機設定電量達80%進入最佳化設定，

那充電超過80%之後，速度就會比較慢。

不過我的沒有設定，所以即使超過80%，速度還是蠻快的，

與官網測試80%後進入最佳化的速度要快很多，接近80%之前的充電速度。

我的OPPO手機和藍芽耳機都不能用無線充電，借同事的iPhone來試試看。

這次為了要試無線充電，才知道不是所有手機都可以無線充電。@@

磁吸無線充電七分鐘，從77%到81%，增加4%，行動電源用掉3%，

大約是一換一的概念，花的時間也比接線充電多一點。

無線充電輸出15W，比接線充電慢一點，

不過萬一沒帶線，就可以直接放上去無線充電超方便，

真希望我的手機和藍芽耳機也都可以無線充電啊。( 下個目標，大誤。 )

四條線都接上來充充看，接了兩台手機、一台手持電扇和一組藍芽耳機，

出門在外或旅遊時最容易需要充電，

我新買的Olympus相機拿掉AC插頭也能用USB充電，就不用換電池了。

如果臨時同行親友的3C沒電需要充電，也可以一起充。

這個才265克、一手就能掌握的格衍萬用行動電源，

隨身帶出門無負擔，真的很方便，旅行與出國必備，

帶著一顆格衍萬用行動電源，也不用再帶手機傳輸線，真是太愛它了！

店家自己拍了影片介紹，帥哥演繹蠻俏皮的，大家也可以參考看看。

除了黑、白、紫、綠單純四色，也有三種角落小夥伴圖案可選。

好友們喜歡哪一款呢？喜歡就趕快買起來用吧！

更多資訊可參考格衍Geyan萬用行動電源官網

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