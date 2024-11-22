這幾年常看同事使用藍牙耳機，現在連外甥回來也老是掛著，很酷的樣子。

我工作常需要先聽音樂挑選好影片，開車接聽電話不能拿著手機，

於是也入手了一組aircolor Pure Air ANC真無線藍牙耳機。

這組耳機的特色就在於採用了ANC與ENC兩種降噪技術，讓音質更逼真清楚：

ANC主動降噪技術能抵消外在噪音，讓聽音樂時音質更清澈；

雙耳使用四麥ENC通話環境降噪技術，將環境噪音隔開，

講起電話能更清晰傳達，收話的人會聽得更清楚。

aircolor Pure Air ANC真無線藍芽耳機有三種顏色可選，我挑了尊爵黑。

這款採用藍牙5.3版本，低功耗可用更久，傳輸速度更快，可傳距離也更遠。

使用精細的13mm的降噪鈦膜喇叭，讓聲音細節更清楚，如臨現場。

耳機約三公分，充電盒約六公分，

耳機放在盒子裡才42克超輕巧，拿在手上剛好一手就可掌握。

耳機電池容量40mAh，放充電盒一小時可充飽。

充電盒則是500mAh，需要1.5小時充飽，

充飽後耳機可使用5-6小時，待機則可長達42小時，續航力持久。

本產品通過BSMI經濟部標準檢驗局與國家通訊委員會雙重認證，

並投保富邦產品責任險3200萬，安全有保障。

打開包裝，內有充電盒和耳機，平滑的外觀質感很棒，

感覺相當精巧時尚，好像耳環珠寶盒。

拿起耳機與耳機盒，裡面有Type c 充電線和兩組耳機套，

另附有摺頁說明書和保證書提供一年保固，使用前可先閱讀使用方法。

直接用手指在耳機上操作，好方便。

有的功能是左右通用，有的功能則有分左右不同功能。

耳機與充電倉構造說明，還有充電注意事項。

因為耳機用手指操控，要找好觸控點。

耳機盒有磁力蓋，運用磁力充電，我把耳機放入耳機盒。

接著要先用充電線充電。

可在使用電腦時連接電腦充電。

也可連接行動電源充電。

剛接上時藍燈會閃爍，等到恆亮不再閃爍時，就是充飽了。

充好電，就來使用看看，打開盒蓋就是開機。

同時也打開手機的藍牙裝置，進入設定找到藍牙功能，就能看到可用的裝置。

第一次要先選擇裝置設定配對。

配對成功後會顯示電量，電量若太低，耳機也會發出聲音(用英文)告知。

之後只要打開耳機戴上，也打開手機藍牙，就會自動配對囉。

那就戴著耳機來聽音樂吧！

耳機入耳要調整一下，找到最佳位置才不會掉。

看影片時，無論左右耳，用食指輕點一下耳機就會暫停，再點一下會繼續。

如果長按3秒開機，長按5秒關機。

右耳點兩下會跳到下一段音樂，左耳點兩下會回到前一段。

右耳點三下可降低音量，左耳點三下會增加音量。

經由aircolor Pure Air ANC真無線藍牙耳機聽到的聲音真的很乾淨逼真，

沒有雜音，音質很棒。

平時除了挑選要用的音樂，也需要邊聽音樂邊打成譜，

這時清晰的聲音就很重要了，有助於聽寫，

用aircolor Pure Air ANC真無線藍芽耳機，音高和咬字都聽得很清楚，

聽起來更容易辨識，讓打譜比較輕鬆。

若開車前在等電話，我也會先戴上藍牙耳機，與手機連結好，調好音量，

這樣有人打電話進來，就可以順利接通講話。

接聽與掛斷電話時，左或右耳機都是輕點一下即可，若不方便接就長按2秒。

第一次與同事通話時，接聽聲音有點小，

但同事應該有聽清楚我說的，順利完成溝通。

第二次跟妍兒通話，她說聽得很清楚，但我不說話時就會聽到旁邊的雜音。

這款無線藍芽耳機有搭配專屬APP，好奇之下就下載來用看看。

打開這APP時會有延遲狀況，不是很順，

想用谷哥帳號或微信帳號登錄也都不成功。

我找不到切換ANC降噪、通透模式和標準模式的地方，

不過我發現右耳長按可以轉換模式：

ANC模式聽音樂很清楚，通透模式會聽得到外面的聲音比較吵，

標準模式則介於兩者之間。

APP可用的功能是清除灰塵和排水功能，

不用自己做專業精細的除塵、排水真是太好了。

進行時耳機會發出一些聲音，可以先把聲音關掉。

其實這款耳機有IPX4國際防水認證，運動或日常生活是防水的，

APP的排水功能是要排除耳朵裡的溼氣進到耳機裡的唷。

這款智慧無線藍牙耳機降噪功能讓我聽得更清楚也講得更清楚，

尤其聽到的音質清楚無雜音，讓我很享受高品質的音樂與歌聲。

輕巧美型可隨身攜帶，續航力很不錯，

讓我可以隨時隨地聽音樂或接聽電話，

要在閱覽室裡聽音樂或寫譜也不會吵到別人。

這麼高品質的智慧無線藍牙耳機一千元左右就有，真的很超值，

如果你也對音質很要求，推薦來試試看。

更多資訊可參考官網介紹aircolor Pure Air ANC真無線藍牙耳機

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