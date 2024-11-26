秘覓良品山上花兒開了之愈夜愈美麗！

幾次於白天造訪，非常喜歡也很享受山腳下的風景，趁著二樓開幕活動，不僅飽覽美麗的夜色，還嚐遍店裡所有的料理，尤其那一杯杯造型誇張的網美風酒精飲料，魅力無人可及，連男人也招架不住，說什麼也得嚐鮮才行。

（未成年不得飲酒，開車禁止喝酒）

欣賞過白天的景色，肯定不能放過星光熠熠、閃耀動人的夜景，點亮了燈，如夢似幻，浪漫極了。

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秘覓良品 山上花兒開了咖啡景觀餐廳の時幻之間

前幾次白天來用餐，2-3樓尚未開放，這回選在11.11開幕，讓我有機會大飽眼福。室內約可容納20-30人，用色鮮明活潑，不僅有質感，還十足的網美風，許多原本待在一樓用餐的貴客皆迫不及待地衝上樓，用幾分鐘的時間看著拍著，完全不想錯過眼前的空間。

透過玻璃窗欣賞黃昏及夜晚，各擁各的美，即使雨天也別有一番風景。

美酒與佳餚

秘覓良品在夜晚搖身一變，成了美麗的餐酒館，在燈光的推波助瀾之下，華麗轉身，各式美酒與佳餚輪番上桌，當然也有無酒精飲品，菜單上的品項任君挑選。

（未成年不得飲酒，開車禁止喝酒）

一個空間，二種風格。

玻璃窗這一側座位，景色迷人，有種放鬆的氛圍感。

而另一側則是野奢風格，亮眼奪目。

包餡鬆餅口味特別，有芋泥、抺茶紅豆、紫薯等等，深受饕客喜愛。

冰沙、咖啡、啤酒，各有特色，每一款都有小驚喜。

（未成年不得飲酒，開車禁止喝酒）

熱賣800隻的咖哩香雞 vs 阿爾薩斯德國燉豬腳

此二道佳餚隱藏著秘覓良品的獨門配方，相當具水準。雞肉表面脆香，肉質軟嫩；燉煮好幾個小時的豬腳，連刀子都派不上用場，放入嘴裡一泯便化開。

不得不說，秘覓良品的披薩口感超棒！餅皮有點厚度，愈嚼愈香，完全擄獲我們家幾位平常不愛披薩的胃。起司條也是獲得孩子大力的讚賞，直呼太好吃了，甚至能清楚地與其它吃過的起司條做比較，對這位起司控來說，簡直是一道逼近滿分的小點心。

首次品嚐秘覓良品的沙拉，其中生菜是採用桃園在地知名大廠的溫室生菜，美味鮮嫩的生鮭魚更是一絕，直接收服我那不碰生食的味蕾，莫名的多嚐了幾口。

三種口味的天使生乳燒是秘覓良品的團購扛霸子，締造銷售上萬盒的業績實在很厲害，前來用餐的顧客通常會在餐後順手採購做為點心或是伴手禮。

適包場活動

秘覓良品有自己的專屬團隊，透過藝術總監的精心設計，打造如夢似幻的聚會空間，可以辦派對、抓週、慶生、求婚、紀念日…等，從出生到結婚，從學校到商務，甚至是特定節日的需求，30人以內的活動皆可在此舉行。

從大方向到小細節，看得出他們的用心。

即使戶外正飄著綿綿細雨，仍抵擋不住這浪漫的氛圍。

秘覓良品 山上花兒開了咖啡景觀餐廳の夕戲之間

隨著2樓開幕，一併欣賞3樓的暮色。

3樓是全戶外式空間，備有舒適的懶人座椅，可坐可半躺，很貼近野營風格。這層樓不適合用餐，只能喝飲料、拍照及賞景，卻是年輕人最愛的地方。

天色漸暗，燈光漸亮，伴隨著夕陽餘暉照映，美不勝收，誰能想到鄰近都市的山腳下能有這麼一處登高望遠的景觀餐廳呢？

晴雨天擁各自的美，若說這是百萬夜景也不為過吧！

時而用餐，時而慶生，二個月內舉家造訪4次，全家都愛上了秘覓良品的餐點與環境，相約還會再來。

店家資訊

1000AM – 2200PM

★特殊節日營業時間可能不同★

(03)312-6667

桃園市蘆竹區長興路一段230巷89號

※ 周邊停車