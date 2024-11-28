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2024年即將進入倒數，為了迎接今年最後一個盛大節日「聖誕節」，台中市各大商圈與百貨公司紛紛推出精彩的活動，營造出夢幻般的聖誕氛圍！一起來看看今年台中的聖誕節亮點活動及推薦住宿選擇，感受這座城市的節慶魅力吧！





台中草悟道聖誕村

台中草悟道每年都會變身為夢幻聖誕村，2024年當然也不例外！今年活動預計自2024年11月22日起至2025年1月2日止。亮點包括有以40萬顆銀白燈泡妝點，打造出一條250公尺長的「光之道」及有6公尺高的「Wrapped Tree」禮物樹，絕對都是不可錯過的打卡熱點！除此之外，聖誕小屋聚落不但會限時降雪，還有聖誕限定快閃店、美食與飲料等，讓您彷彿走進童話世界般，充滿濃濃的夢幻聖誕氛圍！





台中耶誕嘉年華

去年在台中火車站、柳川和綠川一帶舉辦的「台中耶誕嘉年華」，吸引了大批遊客前來打卡。活動亮點包括16公尺高的粉紅耶誕樹、手拿台中名產太陽餅和冰淇淋的熊大與兔兔及360度旋轉的「甜蜜音樂盒」耶誕樹。此外，還有結合在地特色和LINE FRIENDS明星角色的燈光裝置，讓遊客沉浸在浪漫甜美的節慶氛圍中。今年的耶誕嘉年華暫定將於2024年12月1日開幕，並持續至12月31日。究竟會再帶來哪些全新的驚喜與亮點呢？真讓人充滿期待！





各大百貨商場

台中各大百貨公司亦也紛紛推出精彩的活動，讓整座城市瀰漫著濃厚的耶誕氛圍！從台中廣三SOGO百貨、MITSUI OUTLET PARK台中港、LaLaport台中到麗寶樂園和台中中友百貨等，都精心佈置了夢幻的聖誕造景，並推出一系列特色活動和優惠。無論是聖誕市集、獨具特色的聖誕樹、大型聖誕造景，亦或是主題活動，每一個角落都洋溢著溫馨與歡樂氣息，讓人就像來到充滿奇蹟與魔力的聖誕世界！





推薦住宿1：台中萬楓酒店

作為萬豪酒店集團在台中的第一個據點，萬楓酒店曾榮獲「米其林指南推薦飯店」殊榮！且其交通便捷、地理位置優越，鄰近國道1號、台74線快速道路等主要交通幹道，非常方便前往台中市的各大耶誕活動現場。此外，萬楓酒店還靠近台中各大熱門景點，如秋紅谷、新光遠百、國家歌劇院、逢甲商圈及中央公園等，絕對是最理想的住宿選擇之一。讓您在享受聖誕節的歡樂氛圍時，也能擁有一個舒適的休息空間。





地址： 台中市西屯區環中路二段1155號

電話： 04-36065188





推薦住宿2：台中芭蕾城市酒店

如果你計畫與孩子們一同來趟親子之旅，那千萬別錯過「台中芭蕾城市酒店」！酒店規劃了22間雅緻客房及33間一房一車位的城堡套房，其中不僅有Villa風格的城堡套房外，更特別打造了3間極具特色的「城堡親子套房」。房內分別設有超大球池、整面積木牆、室內攀岩、盪鞦韆和溜滑梯等設施，讓孩子們玩得不亦樂乎。逛完聖誕市集後，回到酒店孩子們還能在房間繼續盡情玩樂放電，家人們一起放鬆心情，度過充滿歡笑的聖誕佳節，留下美好的回憶！



台中芭蕾城堡酒店

地 址： 台中市南屯區向上路三段221號

電 話： 04-23832888





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