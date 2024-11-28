前陣子帶爸爸預約參觀位於新竹新埔的「一里雲村」醫養機構園區👨🏻

意外發現隱身在一里雲村，金色天地安養中心附設的無菜單料理🥘



竟然是是由星廚顧問技術指導與營養師共同合作、設計🥰結合台灣在地季節食材，所推出無菜單料理🌟



用餐環境氛圍非常舒適，媲美五星飯店的極致體驗💖✨

是家庭活動日聚餐、親友聚會的好地方



🔺夏季 鮮果夏艷套餐 每人$1480 起

依主餐選擇不同，而有價格差異呦

我們這天是吃了３款主餐



🔸湯品

｜蘋果百合鮮干貝雞湯

湯底帶著果香清甜與生食及干貝一起入口

真的太滿足



｜海底椰鮮干貝雞湯

一碗裡滿滿的料，入口伴隨迷人的椰香

真的超好喝👍🏻



🔸拼盤

｜葡式鮑魚塔外皮口感層層酥脆搭配鮑魚，大口咬下非常清爽不膩😍

｜日式蛋皮烏魚子捲中間裹著烏魚子、小黃瓜，口感脆口烏魚子不黏牙😝

｜鍋巴龍蝦鬆底下是酥脆鍋巴，上面是龍蝦鬆，鹹香酥脆超好吃🦞



🔸鮮蔬沙拉

｜金絲鳳尾蝦奶油茼蒿沙拉🥗

以日本奶油茼蒿生菜搭配當季鮮果及麵線炸蝦

旁邊還會附上自產冷壓萃取的100%印加果油及台灣吊網百香果製成的沙拉醬

酸甜清爽健康不膩🥳



｜松葉蟹翡翠角瓜釀肉

新鮮角瓜搭配豬絞肉及菠菜泥加上鮮甜松葉蟹一起入口

我超愛的



｜豆酥鮮蔬

以在地季節蔬菜炸的金黃酥脆

再撒上豆酥，會忍不住一口接一口✨



｜紅玉十八養場雞腿排

你能想像這是喝日月潭紅茶長大的雞嗎☕️

肉質軟嫩，吃過絕對會愛🍗



｜秘製牛舌

厚切牛舌以秘製醬汁滷製軟嫩入口即化🐂

非常適合長輩🥰



｜法式蘑菇嫩羊排

主廚自製法式奶油蘑菇醬搭配軟嫩羊排

完全沒有羊騷味，不吃羊的絕對會愛上🐑



｜玫瑰花果茶氮氣飲

有著玫瑰的清香，清新順口🌹



｜楊枝甘露

有加入蜜柚果粒

讓楊枝甘露口感與香氣更添層次🫰🏻



現在進入早秋時節，聽說已經秋季上新

夏餐清爽，秋餐滋養💖

推薦給大家 🥰



一里雲村醫養園區

金色天地｜九里松無菜單料理

@_pine_tw_

地址｜新竹縣新埔鎮新湖路366號

電話｜03-588-7010

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