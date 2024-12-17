員林必吃両国相撲豬排！肉控天堂的5公分爆厚豬排，吃貨絕對不能錯過！這家日本大眾食堂本舖以「爆厚豬排」為招牌，5公分的豬排厚度真的超浮誇，連肉控都忍不住驚呼：「這也太狂了吧！」不用特地飛去日本，來員林就能享受到這款媲美日本排隊名店的美味豬排。両国從食材到製作細節都極度講究，無論是低溫熟成的豬排，還是搭配的台梗九號米飯與特製醬汁，每一口都能感受到職人精神。如果你是肉肉控，絕對不能錯過這家員林超人氣特色餐廳！

我們當天點了三款經典定食：爆厚5公分豬排定食、極厚熟成咖哩3.5公分豬排定食，以及炙燒牛肉定食，果然都沒讓人失望！每份定食還附贈美國Natura氣泡水、無限暢飲的果汁機飲品，以及一支冰棒，還能無限續加小菜，CP值高到不行。店內更貼心提供親子友善設施（兒童座椅）與手機支架，就連外送也有Foodpanda服務，聚餐、家庭用餐或外帶通通方便。除了定食，我們也加點了人氣炸物「炸雞山」和「透抽唐揚」，讓整桌菜色更豐富！

両国相撲豬排位於彰化縣員林市大同路一段429號，鄰近圓林園滯洪池公園、員林車站，地點便利。

員林両国日本大眾食堂停車資訊：路邊停車、大同路城市車旅

當月壽星加入Ocard會員可享內用九折優惠，外帶自取也有九折優惠，想聚餐或享受大份量日式定食的朋友趕快衝一波吧！

両国相撲豬排店內座位寬敞舒適，無論是雙人用餐還是家庭聚會都很合適。爆厚豬排系列每日限量，建議假日來訪務必提前預約！

來店用餐也有果汁機、定食還有送冰棒。

▲員林必吃両国相撲豬排，提供美國Natura氣泡水

▲▼員林必吃両国相撲豬排日本大眾食堂菜單MENU(內用)

両国(兩國)相撲豬排以其獨特的爆厚豬排定食聞名，豬排的厚度高達5公分，完全顛覆你對豬排的認知，每一口都充滿肉汁，絕對是肉控的最愛！如果你喜歡咖哩，也可以嘗試極厚熟成咖哩豬排定食，或是爆厚熟成咖哩豬排定食，每道菜都極具特色，從雞腿唐揚定食到大骰子豬排唐揚定食，甚至還有炙燒牛肉定食，無論是哪一款都非常經典，讓你每次來都有新選擇，保證滿足你的胃！



員林必吃両国(兩國)相撲豬排日本大眾食堂菜單MENU(外帶)

▲▼員林必吃両国(兩國)相撲豬排日本大眾食堂菜單MENU(外帶)

▲員林必吃日式料理，爆厚5公分豬排定食、極厚熟成咖哩3.5公分豬排定食、炙燒牛肉定食，炸雞山、透抽唐揚。小菜可以續點，還有附上昆布清湯！



爆厚5公分豬排定食

両国相撲豬排的5公分爆厚豬排定食，不僅厚度驚人，連製作過程也非常費工。豬排採用低溫調理12小時，再以真空包裝方式保留肌紅素，切開後能看到迷人的夢幻粉色，軟嫩的口感搭配香酥的麵包粉外衣，咬下去滿滿肉汁在嘴裡爆開，根本是味蕾的大滿足！

淋上特製醬汁後更添風味，每一口都充滿層次感，吃完一整份你會發現超飽足！

這碗完全看不到白飯的縫隙，肉肉與碗的緊密貼合太療癒了，這就是員林傳說級爆厚豬排！

爆厚豬排光要夾起來還很厚重，驚人厚度完全刷新對豬排的認知～低溫調理12小時，真空包裝的方式真的很厲害，透過外衣裹上麵包粉的酥脆，讓這塊厚切豬完全不柴，每口都是肉汁鮮美，不僅如此，吃完後就發現有點飽足了。

極厚熟成咖哩3.5公分豬排定食

喜歡咖哩料理的朋友，千萬不要錯過這道極厚熟成咖哩3.5公分豬排定食。

両国的咖哩醬採用辛香料炒製後熟成14天，讓香氣層層堆疊，搭配台梗九號米飯與柔軟的蕾絲蛋，視覺與味覺都極致享受！

主角「3.5公分豬排」同樣經過低溫熟成處理，外層炸得酥香，裡面卻保持肉質鮮嫩多汁。咖哩醬與豬排的結合更帶出絕妙的層次感，讓人一吃就愛上！



爆厚(5cm)炸豬排 VS 極厚(3.5cm)炸雞排

炙燒牛肉定食

另一道必試的經典餐點就是炙燒牛肉定食！這道定食還附贈唐揚雞、兩款小菜以及昆布清湯，讓整份餐點的豐富度再升級！

牛肉片經過1200度高溫噴槍炙燒，瞬間鎖住肉汁，香氣逼人，還能聞到迷人的焦香味。

白飯鋪上一層蕾絲蛋，再鋪滿剛烤好的炙燒牛肉，淋上特製醬汁後撒上蔥花、海苔片，還附上一顆溫泉蛋，讓整碗飯更具豐富口感！

當筷子輕輕一劃，溫泉蛋黃緩緩流入米飯與牛肉之間，畫面超療癒，入口更是銷魂。

炙燒牛肉定食會附上兩塊唐揚雞，還有新鮮的小菜！

昆布清湯清甜不膩口，搭配大口牛肉飯後讓人再回味無窮。

除了定食，両国的炸物也是亮點之一。

「透抽唐揚」則是外酥內嫩，粉衣輕薄酥脆，透抽肉質彈牙鮮甜，無論單吃還是搭配胡椒粉都讓人欲罷不能。

「炸雞山」選用新鮮雞腿肉醃製後下鍋炸至金黃酥脆，外皮香脆、內裡多汁，咬下去滿嘴肉汁香氣四溢，非常推薦點一份來配飯或單吃！

每一份定食除了豬排和配菜外，還有無限續點的小菜，讓你吃得過癮。隨餐附上的昆布清湯清爽不膩，還能幫助解膩。更棒的是，餐後還有冰棒可以解渴，讓這頓飯更加圓滿。

店內還提供無限暢飲的美國Natura氣泡水與多款果汁機飲品，完全不會讓你渴著離開！

両国不僅菜色好吃，店內環境也非常舒適，適合與家人或朋友一起來聚餐。還提供親子座椅和手機支架，讓你用餐更方便。如果你是大胃王，這裡的分量絕對不會讓你失望，且價格實惠，無論是爆厚豬排、極厚熟成咖哩豬排，還是炙燒牛肉定食，両国都能提供你滿足味蕾的美食。這家店的品質堅持無可挑剔，每道料理都讓人回味無窮，來員林一定要來試試。



食堂本舖 両国(兩國)

地址：彰化縣員林市大同路一段429號1樓

電話：04-8366656

營業時間： 平日：16:00-22:30（最後點餐：21:30）

假日/國定假日：12:30-22:30（最後點餐：21:30）

停車資訊：路邊停車、大同路城市車旅、機車可停門口

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