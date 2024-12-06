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素食必吃！Out Of Office台中餐酒館，咖哩飯 墨西哥烤碗推薦。

2024-12-06 10:00:00 文字：黑門莉's 生活、旅遊、美食日記
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黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

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素食必吃！Out Of Office台中餐酒館，咖哩飯 墨西哥烤碗推薦。

如果你是素食愛好者，又想找一間有氛圍的餐酒館，這間名叫Out Of Office的素食餐酒館真的不能錯過！他們家的招牌靈魂咖哩飯不僅名字有趣，外觀還很可愛，還有其他讓人驚喜的創意素食料理和特色飲品，整體氛圍很適合與朋友聚餐或輕鬆小酌。餐廳的名字就像它的理念，要大家「離開辦公室」，在這裡好好放鬆，享受美味和生活！

素食必吃！Out Of Office台中餐酒館，咖哩飯 墨西哥烤碗推薦。 

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一進門就被餐廳的網美風格迷住了，從門口的候位區到店內設計，都是絕佳的拍照景點。

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尤其是用餐區，空間寬敞又舒適，完全符合團體聚餐需求，店裡的造景也很用心，讓人忍不住多拍幾張照片！

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櫃台區

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Out Of Office靈魂咖哩飯、金沙奶油水管麵、墨西哥塔塔烤碗、奇異果氣泡、蜜柚橙香氣泡
 

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Out Of Office靈魂咖哩飯 $330(含五辛,無法調整)

這道咖哩飯的外型超有趣，藜麥飯被捏成甜甜圈的樣子，搭配濃厚微辣的咖哩醬，吃起來香氣四溢。配菜也很豐富，有洋蔥、地瓜、櫛瓜、植物肉丸等，色彩繽紛，口感層次多樣，植物肉丸特別讓人驚豔，不僅沒有素味，還有類似肉的彈嫩口感，超適合愛吃咖哩的人！
 

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金沙奶油水管麵 $340(含五辛、蛋奶,可調整為蛋奶素)
這道主菜很特別，水管麵是那種少見的大片麵條，搭配鹹蛋黃醬汁，整道菜鹹香滑順又不膩口。內含大蒜、洋蔥、季節時蔬等配料，每一口都能感受到麵條的Q彈和濃郁的醬汁味道，整盤豐盛又滿足，吃過的人都說會回味無窮！
 

素食必吃！Out Of Office台中餐酒館，咖哩飯 墨西哥烤碗推薦。

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墨西哥塔塔烤碗 $180(全素)

如果喜歡清爽口感，這道墨西哥風味的沙拉絕對會讓你愛上！烤餅被做成盅的形狀，裡面填滿了小番茄、彩椒、酪梨和莎莎醬，搭配酥脆的墨西哥烤餅或清脆的生菜一起吃，整體口感清新又有層次，特別適合想吃輕食的朋友。

素食必吃！Out Of Office台中餐酒館，咖哩飯 墨西哥烤碗推薦。

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奇異果氣泡 $150、蜜柚橙香氣泡 $150(氣泡飲品有含蜂蜜)
氣泡飲是這裡的另一大亮點！我和朋友各點了一杯來解膩，果香味濃郁又清爽，還有點小氣泡的刺激感，喝起來很舒服。特別的是，這裡點主餐的話，飲品可以折扣50元，超划算！

 

OOO Cafe & Bistro 蔬食餐酒館

【店址】台中市北區德化街580號

【TEL】0905-600-926

【營業時間】週一~五 11:30~15:00 17:30~21:30 週六日 11:30~21:30

 

 

更多 OOO Cafe & Bistro 蔬食餐酒館(平日15:00-17:30休息） 的資訊(營業時間、菜色...)，可到 愛食記 觀看介紹～

  

 

 

 

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