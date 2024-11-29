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《新店美食》烏來溫泉休閒遊後的聚餐/隱藏在山中的美食餐廳/推薦烏來放山白斬雞​/京都桂花排骨​/️蔭冬瓜清蒸高山鱸魚​/️古早味阿嬤的芋頭籤 in 新店『京旺料理』- Ivenの窩食在分享

2024-11-29 14:53:00 文字：Ivenの窩
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Ivenの窩

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《新店美食》烏來溫泉休閒遊後的聚餐/隱藏在山中的美食餐廳/推

《新店美食》『京旺料理』 Ivenの窩食在分享

▲2024.11.24大夥驅車來到烏來的大山溫泉會館，泡溫泉、三溫暖、游泳、吃吃喝喝，盡興休閒的一日遊。

(文章參考：2019假日趴趴走休閒/烏來CP值最高的湯屋/游泳池湯屋三溫暖蒸汽室/『大山溫泉民宿』<-點入)

《新店美食》『京旺料理』 Ivenの窩食在分享

▲傍晚大夥來到新店的《京旺料理》聚餐。

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《京旺料理》餐廳位於新店區花園新城附近的山區上。

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▲餐廳旁有歷史斑駁痕跡的招牌下，錦鯉悠游在池中。

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▲停車方便，門面寬敞雅致。

《新店美食》烏來溫泉休閒遊後的聚餐/隱藏在山中的美食餐廳/推

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▲餐廳前有南洋風竹棚戶外用餐區，還可居高臨下欣賞山中景致。

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▲餐廳佈置寬敞舒適，座位很多，二面臨窗的景致，白天來此用餐會更是賞心。

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▲質感高雅餐桌椅，整潔的桌上備好餐具迎賓。

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▲合得來的朋友，常常一起驅車出遊，活在這不確定的年代，是很不容易，大家都很珍惜。

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▲我們20人，席開二桌。

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「合菜」$5,500 /桌

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「烏來放山白斬雞」
▲黃澄澄金亮的玉米雞，最愛黃金色雞皮下那層脂肪，油脂四溢，放山有運動的雞，肉質Q彈美味就是不一樣，不愧為店裡招牌菜之一。

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「京都桂花排骨」
▲外酥內Q嫩多汁汁，桂花醬微酸甜口感合宜，香氣十足，我們一致給好評。

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「蔭冬瓜清蒸高山鱸魚」
▲高山鱸魚肉質鮮嫩，入口即化，完全沒有土味，蔭冬瓜微鹹鮮郁入味，點亮鱸魚的鮮甜，就連湯汁拌飯，也超美味的。

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「古早味阿嬤的芋頭籤」

▲芋頭切成籤狀，蝦米香菇肉絲增添香氣，綿密芋頭的入口即化，芋香滿味蕾，大家讚不絕口，孝順的友人，想到老人家愛吃，馬上跟店家訂一份外帶回家孝親。

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「麻油三杯中卷」
▲麻油醬酒香，煎得香酥的中卷，Q彈美味，九層塔增添辛香，整道料理完美。

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「陶板燜大白蝦」

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▲店家有誠意，鮮蝦很大隻，新鮮外殼易撥好食，肉質彈牙鮮美。

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「陶板燜大白蝦」蒸出的鮮甜酒香湯汁，友人舀來拌飯，也說湯汁香辣鮮香下飯。

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「酥炸芝麻蝦捲」

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▲咬開「酥炸芝麻蝦捲」，發現裡面竟然有二隻完整的大蝦仁，加了時蔬油炸，外酥內脆香，層次口感，很棒呀。

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「啤酒蛤蜊蒜仁鮮雞湯」

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▲有啤酒及蛤蜊的酒香海鮮甜美，大量剝皮的完整大蒜頭加持，莎莎友人說：美食當前，減肥往往是明天的事。

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▲這有如面盆大的雞湯，竟然也讓我們吃喝到見底。

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「寶島季節時蔬」
▲看起來一般的炒高麗菜，在友人的稱讚下，好奇品嚐，竟然也香脆可口，主廚真是好手藝。

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▲「水果盤」：柳丁

《新店美食》烏來溫泉休閒遊後的聚餐/隱藏在山中的美食餐廳/推

▲在『京旺料理』的官網上，看到店家對於料理的堅持，這就是為何假日的晚上，我們見證到很多人來外帶料理回家的原因。

(以上圖片下載自店家之粉絲團：《新店美食》『京旺料理』 Ivenの窩食在分享京旺料理《新店美食》烏來溫泉休閒遊後的聚餐/隱藏在山中的美食餐廳/推

《新店美食》烏來溫泉休閒遊後的聚餐/隱藏在山中的美食餐廳/推

『京旺料理』用餐環境寬敞舒適，桌邊服務很貼心，店家用心的食材，不添加的堅持，主廚一手好廚藝，料理道道經典美味， 讓每個人都吃喝得很過癮，這裡很適合朋友、家庭假日聚餐，特此寫來分享給有到新店烏來遊玩的饕客們。

 

『京旺料理』
地       址：新北市新店區金興路38號
電       話：02 2666 8888
營業時間：11:00–15:00、17:00–21:00，星期二～三公休
粉絲團：《新店美食》『京旺料理』 Ivenの窩食在分享京旺料理《新店美食》烏來溫泉休閒遊後的聚餐/隱藏在山中的美食餐廳/推

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，本篇非合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。

※Iven感謝您的瀏覽賞文， 以上為個人當下品嚐的經驗，因品味感覺是很主觀的，每人所遇狀況也可能有所不同， 僅供參考，謝謝~

※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，無推銷之意（非商業性質），僅供參考，因每個身體狀況及飲食習慣所有不同，實際效果還是要依每人的體質為主；產品成分及功效說明，有參考引用店家官網或網路分享所載，此產品乃是保養食品，而非在於宣稱具有療效 。

 

 
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phone02-26668888
place新北市新店區金興路38號
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服務品質
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裝潢氣氛
5.00
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