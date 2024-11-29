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布加勒斯特街區／國立羅馬尼亞藝術博物館、革命廣場、克雷楚列斯庫教堂、羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳

布加勒斯特市區景點 羅馬尼亞旅遊
2024-11-29 21:39:00 文字：Big Fish
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羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

進飯店放好東西，我看還有一小時，就找同伴在附近走走。

我們先從飯店右前方的國立羅馬尼亞藝術博物館開始，

這裡在1812-1815年就蓋了豪宅，後來成為王子住所。

1926年被大火摧毀，1937年蓋了新的皇家宮殿，也就是現在見到的建築。

1948年在共產黨統治時，就成了國立藝術博物館，

收藏了皇家收集的中世紀與現代羅馬尼亞藝術，同時也有國際藝術作品。

1989年在最後一位共產黨領導人垮台時，建築曾受到破壞，

2000年時重新對外開放部分展覽，之後又陸續開放其他展館。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

我是當天下午才從谷哥地圖發現這裡，進到建築後才知道要購票參觀。

右邊有一個入口，好像是一個美術館。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

中間也有一個入口，這一棟看起來最氣派。

從地圖看起來，它的後方有一個音樂館，但我們也沒有時間走到後面去。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

左邊這棟也有一個入口，感覺是另一個展場。

我們沒有太多時間，所以沒有購票入場，只在展廳的大廳匆匆拍了一張照片就離開。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

回到人行道上，排了一列滑板車，應該是類似U Bike，供大眾借用。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

對面是革命廣場，是1989年後改名的，

因為1989年西奧賽古倒台時，民眾就聚集在這廣場要求他下台。

中間騎馬的這位是卡羅爾一世國王King Carol I of Romania，

他是羅馬尼亞王國的第一位國王，

這雕像在1948年被共產黨摧毀，2007年才又委託重做，2010年揭幕。

後面的建築相當漂亮，好像音樂廳，其實是布加勒斯特大學的圖書館，

沒錯，布加勒斯特大學也就在附近區域，從大學廣場走過來的確不遠。

看了一下卡羅爾一世國王的背景，也挺有趣。

他其實是德國一位親王的次子，1839年出生於德國南部，

1866年在拿破崙三世的建議下，羅馬尼亞將其迎接到羅馬尼亞做統治者，

據說當時他沒聽過羅馬尼亞，也不會羅馬尼亞語，

宣誓時是用法語，後來很快就學會羅馬尼亞語。

還記得1878年獨立戰爭勝利後，羅馬尼亞人在凱旋門迎接戰勝的軍隊嗎？

那就是卡羅爾一世國王領導打的獨立戰爭。

1881年羅馬尼亞修改憲法，成為獨立王國，而他就是羅馬尼亞的第一位國王。

羅馬尼亞人的胸襟還真大，請非本國貴族來當王，

沒想到這位卡羅爾一世國王非常認真治國，後來也證明羅馬尼亞人的眼光不錯。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

人行道上有達利畫展看板，我們也在這裡拍照。

沒想到隔天到山上吃午餐時，遇到一位打扮像達利的服務生呢。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

往前走就看到磚造的東正教克雷楚列斯庫教堂 Biserica Kretzulescu，

這教堂修建於1720至1722年間，屬於瓦拉幾亞文藝復興式，

之後要去參觀的霍雷祖修道院也是這個風格。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

路口有個雕像，是前任羅馬尼亞參議院議員Corneliu Coposu(1914~1995)，

創立了基督民主民族農民黨。

他的政治導師是Iului Maniu，晚點到對面廣場去就會看到Iului Maniu的雕像。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

到教堂入口，要沿著走道往下走一小段。

沒太多時間，否則就去公園裡逛逛。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

從正門來看教堂，外觀本來是用畫的，但1935-1936年重建時用紅磚砌上。

門廊的壁畫是從最早時期就畫的，室內的壁畫則是1859-1860年畫的。

教堂看起來維護得不錯，其實時間久了多少都會損毀，

1940年與1977年大地震之後，還有1989年革命之後都有整修過。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

門廊的屋頂壁畫，如果是1720年代畫的，那已經有300年歷史了。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

圖中有許多有光環的人，依照後來導遊每次的解釋，應該是升到天堂的意思。

還沒有光環的就是還未得救升天。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

下方有些已經毀損，沒有補畫回來。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

走進教堂內，有一小區門廳，這裡還有個三拱門與內堂隔開。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

門廳左側壁畫，有大尊人像，也有小的，

通常不是聖人，就是當時的統治者或宗教領袖。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

門廳正上方中間感覺是聖母與聖子，周圍圍繞的都是有翅膀的唷。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

走進中殿，見到左側有民眾在與神職人員談話。

中央正前方是舉行儀式的聖壇，牆上有各種的聖像畫。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

安靜的趨前來到大廳下方，就是想看圓頂的設計，

上方除了挑高有壁畫，還有窗戶讓光線射進，非常神聖莊嚴。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

大殿兩側通常是半圓形，也會在上方開窗，

天氣好的時候光線斜射進來十分神聖莊嚴，看起來好像有神蹟的感覺。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

東正教教堂裡沒有基督教會的長凳，舉行儀式時大家都站著，

但兩旁還是有幾張椅子，年紀大或不方便的人還是可以坐一下。

因有神職人員與民眾在談話，我們也不好一直拍照或停留太久，

看了一圈就離開教堂。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

從教堂附近過馬路到對面，就是The Monument of Iului Maniu，

這是是前任總理Iuliu Maniu(1873-1953)的雕像，他是民族農民黨領袖，

三次出任首相，在外西凡尼亞與羅馬尼亞的結合中扮演重要角色。

而後面那棟樓現在是內政部，之前是共產黨中央委員會所在地，

1989年人民發起革命，西奧賽古和太太就從這棟頂樓搭直升機逃跑。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

旁邊還有個2005年建的重生紀念碑 Memorial of Rebirth，

為的是要紀念在1989年羅馬尼亞革命中喪生的1500條性命。

不過這設計似乎不太受歡迎，似乎曾有幾次被亂畫、噴漆，

我們去的時候有個年輕人一直在那兒玩滑板。

這紀念碑的北邊就是前面看到的卡洛爾國王一世騎馬雕像，

我們準備往回走，但要繞圈走回去。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

先是這棟新舊融合的歷史建築吸引我的目光，走近才看到簡單的介紹，

這棟Paucescu house是十九世紀時政治家Grigore Paucescu的住處，

是當時流行的法國文藝復興風格。

在第一次世界大戰之前曾是奧匈帝國公使館，

共產黨時期是國家安全理事會總部。

1989年革命時因懷疑恐怖分子躲藏在裡面，

所以內部被完全摧毀，至今外牆還留有彈孔(照片中就看得見)。

這建築被列為國家歷史遺跡，無法拆除，

2003-2007年就在立面內建了新大樓，現在是羅馬尼亞建築師協會總部。

像這樣保留立面，改建新大樓的建築，我記得大稻埕也有類似的建築。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

沿著小巷走，左邊一樓有好多塗鴉，看起來好亂，

但往上看，二樓有凸出的陽台結構，看起來很漂亮。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

右手邊有兩棟建築，不知道是不是屬於同一個機構。

右邊的在地圖上顯示是Centrul pastoral cultural Ioan Iacob Hozevitul，

左邊白色這棟是Boteanu Church，從17世紀的木造建築，到18世紀的磚造建築，

直到二十世紀初才建了現在這建築，看起來雖然不大，但相當精美。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

路口斜對面這棟建築一樓也被塗鴉得好醜，

但挑高將近兩層樓的門，和樓上凸出的陽台與屋頂造型，可以看出不一般。

谷哥地圖上有一則介紹提到這裡曾是瓦西里‧佐圖Vasile Zottu將軍的住所，

建於1909年，融合多種建築風格，之後也曾修建過。

樓上窗台有花盆，應該是有人住吧。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

左轉沿著馬路走，對面有個Theodor Aman Museum，

這是1868年由Theodor Aman設計的私人工作室與住所，

他是羅馬尼亞著名的畫家、雕刻家與藝術教授，

1891年過世後，1908年將這裡轉化成博物館，並維持風格不變。

http://muzeulbucurestiului.ro/en/the-theodor-aman-museum.html

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

路的北側是通往Artmark藝術品拍賣公司，也從2008年營業至今了。

https://www.artmark.ro/en

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

最後回到飯店前面的羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳。

1865年羅馬尼亞雅典文化協會成立，並決定要蓋這棟建築。

由法國建築師設計，採用新古典風格，1888年蓋好啟用，

是布加勒斯特最有名的音樂廳，

George Enescu愛樂管絃樂團與合唱團總部也在此。

可以買票進入參觀，售票處在兩側馬路。

我們沒有進去，後來才知道同團的音樂老師們有進去，

大廳非常富麗堂皇。

官網也有音樂廳的樣子，可以上去看看，

印象中音樂廳都是方的，這個是圓形的，好特別。

https://www.fge.org.ro/en

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

音樂廳前有個小公園，公園裡有詩人Mihail Eminescu米哈伊‧愛明內斯庫雕像，

他是羅馬尼亞浪漫主義男詩人，生於1850年，

晚年飽受精神疾病摧殘，1889年39歲就過世了。

和我國作曲家鄧雨賢一樣只活了39年，英年早逝啊。

我們在公園裡待了一會兒，還看到好多鴿子，然後才回飯店休息一會兒。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

6:30集合，遊覽車載我們要去老城區吃晚餐，

經過早先我們去過的國立羅馬尼亞藝術博物館。

 

羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳與國立羅馬尼亞藝術博物館周邊

晚上九點多因為超過司機的工時，

大家吃飽就自己走回飯店，其實不會很遠。

我們又經過革命廣場，

這才發現卡羅爾一世國王雕像旁有一排共享單車靠柱。

 

下一篇再一起去看看經典熱鬧的百年啤酒餐廳和晚餐喔。

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