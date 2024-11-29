進飯店放好東西，我看還有一小時，就找同伴在附近走走。

我們先從飯店右前方的國立羅馬尼亞藝術博物館開始，

這裡在1812-1815年就蓋了豪宅，後來成為王子住所。

1926年被大火摧毀，1937年蓋了新的皇家宮殿，也就是現在見到的建築。

1948年在共產黨統治時，就成了國立藝術博物館，

收藏了皇家收集的中世紀與現代羅馬尼亞藝術，同時也有國際藝術作品。

1989年在最後一位共產黨領導人垮台時，建築曾受到破壞，

2000年時重新對外開放部分展覽，之後又陸續開放其他展館。

我是當天下午才從谷哥地圖發現這裡，進到建築後才知道要購票參觀。

右邊有一個入口，好像是一個美術館。

中間也有一個入口，這一棟看起來最氣派。

從地圖看起來，它的後方有一個音樂館，但我們也沒有時間走到後面去。

左邊這棟也有一個入口，感覺是另一個展場。

我們沒有太多時間，所以沒有購票入場，只在展廳的大廳匆匆拍了一張照片就離開。

回到人行道上，排了一列滑板車，應該是類似U Bike，供大眾借用。

對面是革命廣場，是1989年後改名的，

因為1989年西奧賽古倒台時，民眾就聚集在這廣場要求他下台。

中間騎馬的這位是卡羅爾一世國王King Carol I of Romania，

他是羅馬尼亞王國的第一位國王，

這雕像在1948年被共產黨摧毀，2007年才又委託重做，2010年揭幕。

後面的建築相當漂亮，好像音樂廳，其實是布加勒斯特大學的圖書館，

沒錯，布加勒斯特大學也就在附近區域，從大學廣場走過來的確不遠。

看了一下卡羅爾一世國王的背景，也挺有趣。

他其實是德國一位親王的次子，1839年出生於德國南部，

1866年在拿破崙三世的建議下，羅馬尼亞將其迎接到羅馬尼亞做統治者，

據說當時他沒聽過羅馬尼亞，也不會羅馬尼亞語，

宣誓時是用法語，後來很快就學會羅馬尼亞語。

還記得1878年獨立戰爭勝利後，羅馬尼亞人在凱旋門迎接戰勝的軍隊嗎？

那就是卡羅爾一世國王領導打的獨立戰爭。

1881年羅馬尼亞修改憲法，成為獨立王國，而他就是羅馬尼亞的第一位國王。

羅馬尼亞人的胸襟還真大，請非本國貴族來當王，

沒想到這位卡羅爾一世國王非常認真治國，後來也證明羅馬尼亞人的眼光不錯。

人行道上有達利畫展看板，我們也在這裡拍照。

沒想到隔天到山上吃午餐時，遇到一位打扮像達利的服務生呢。

往前走就看到磚造的東正教克雷楚列斯庫教堂 Biserica Kretzulescu，

這教堂修建於1720至1722年間，屬於瓦拉幾亞文藝復興式，

之後要去參觀的霍雷祖修道院也是這個風格。

路口有個雕像，是前任羅馬尼亞參議院議員Corneliu Coposu(1914~1995)，

創立了基督民主民族農民黨。

他的政治導師是Iului Maniu，晚點到對面廣場去就會看到Iului Maniu的雕像。

到教堂入口，要沿著走道往下走一小段。

沒太多時間，否則就去公園裡逛逛。

從正門來看教堂，外觀本來是用畫的，但1935-1936年重建時用紅磚砌上。

門廊的壁畫是從最早時期就畫的，室內的壁畫則是1859-1860年畫的。

教堂看起來維護得不錯，其實時間久了多少都會損毀，

1940年與1977年大地震之後，還有1989年革命之後都有整修過。

門廊的屋頂壁畫，如果是1720年代畫的，那已經有300年歷史了。

圖中有許多有光環的人，依照後來導遊每次的解釋，應該是升到天堂的意思。

還沒有光環的就是還未得救升天。

下方有些已經毀損，沒有補畫回來。

走進教堂內，有一小區門廳，這裡還有個三拱門與內堂隔開。

門廳左側壁畫，有大尊人像，也有小的，

通常不是聖人，就是當時的統治者或宗教領袖。

門廳正上方中間感覺是聖母與聖子，周圍圍繞的都是有翅膀的唷。

走進中殿，見到左側有民眾在與神職人員談話。

中央正前方是舉行儀式的聖壇，牆上有各種的聖像畫。

安靜的趨前來到大廳下方，就是想看圓頂的設計，

上方除了挑高有壁畫，還有窗戶讓光線射進，非常神聖莊嚴。

大殿兩側通常是半圓形，也會在上方開窗，

天氣好的時候光線斜射進來十分神聖莊嚴，看起來好像有神蹟的感覺。

東正教教堂裡沒有基督教會的長凳，舉行儀式時大家都站著，

但兩旁還是有幾張椅子，年紀大或不方便的人還是可以坐一下。

因有神職人員與民眾在談話，我們也不好一直拍照或停留太久，

看了一圈就離開教堂。

從教堂附近過馬路到對面，就是The Monument of Iului Maniu，

這是是前任總理Iuliu Maniu(1873-1953)的雕像，他是民族農民黨領袖，

三次出任首相，在外西凡尼亞與羅馬尼亞的結合中扮演重要角色。

而後面那棟樓現在是內政部，之前是共產黨中央委員會所在地，

1989年人民發起革命，西奧賽古和太太就從這棟頂樓搭直升機逃跑。

旁邊還有個2005年建的重生紀念碑 Memorial of Rebirth，

為的是要紀念在1989年羅馬尼亞革命中喪生的1500條性命。

不過這設計似乎不太受歡迎，似乎曾有幾次被亂畫、噴漆，

我們去的時候有個年輕人一直在那兒玩滑板。

這紀念碑的北邊就是前面看到的卡洛爾國王一世騎馬雕像，

我們準備往回走，但要繞圈走回去。

先是這棟新舊融合的歷史建築吸引我的目光，走近才看到簡單的介紹，

這棟Paucescu house是十九世紀時政治家Grigore Paucescu的住處，

是當時流行的法國文藝復興風格。

在第一次世界大戰之前曾是奧匈帝國公使館，

共產黨時期是國家安全理事會總部。

1989年革命時因懷疑恐怖分子躲藏在裡面，

所以內部被完全摧毀，至今外牆還留有彈孔(照片中就看得見)。

這建築被列為國家歷史遺跡，無法拆除，

2003-2007年就在立面內建了新大樓，現在是羅馬尼亞建築師協會總部。

像這樣保留立面，改建新大樓的建築，我記得大稻埕也有類似的建築。

沿著小巷走，左邊一樓有好多塗鴉，看起來好亂，

但往上看，二樓有凸出的陽台結構，看起來很漂亮。

右手邊有兩棟建築，不知道是不是屬於同一個機構。

右邊的在地圖上顯示是Centrul pastoral cultural Ioan Iacob Hozevitul，

左邊白色這棟是Boteanu Church，從17世紀的木造建築，到18世紀的磚造建築，

直到二十世紀初才建了現在這建築，看起來雖然不大，但相當精美。

路口斜對面這棟建築一樓也被塗鴉得好醜，

但挑高將近兩層樓的門，和樓上凸出的陽台與屋頂造型，可以看出不一般。

谷哥地圖上有一則介紹提到這裡曾是瓦西里‧佐圖Vasile Zottu將軍的住所，

建於1909年，融合多種建築風格，之後也曾修建過。

樓上窗台有花盆，應該是有人住吧。

左轉沿著馬路走，對面有個Theodor Aman Museum，

這是1868年由Theodor Aman設計的私人工作室與住所，

他是羅馬尼亞著名的畫家、雕刻家與藝術教授，

1891年過世後，1908年將這裡轉化成博物館，並維持風格不變。

http://muzeulbucurestiului.ro/en/the-theodor-aman-museum.html

路的北側是通往Artmark藝術品拍賣公司，也從2008年營業至今了。

https://www.artmark.ro/en

最後回到飯店前面的羅馬尼亞雅典娜神廟音樂廳。

1865年羅馬尼亞雅典文化協會成立，並決定要蓋這棟建築。

由法國建築師設計，採用新古典風格，1888年蓋好啟用，

是布加勒斯特最有名的音樂廳，

George Enescu愛樂管絃樂團與合唱團總部也在此。

可以買票進入參觀，售票處在兩側馬路。

我們沒有進去，後來才知道同團的音樂老師們有進去，

大廳非常富麗堂皇。

官網也有音樂廳的樣子，可以上去看看，

印象中音樂廳都是方的，這個是圓形的，好特別。

https://www.fge.org.ro/en

音樂廳前有個小公園，公園裡有詩人Mihail Eminescu米哈伊‧愛明內斯庫雕像，

他是羅馬尼亞浪漫主義男詩人，生於1850年，

晚年飽受精神疾病摧殘，1889年39歲就過世了。

和我國作曲家鄧雨賢一樣只活了39年，英年早逝啊。

我們在公園裡待了一會兒，還看到好多鴿子，然後才回飯店休息一會兒。

6:30集合，遊覽車載我們要去老城區吃晚餐，

經過早先我們去過的國立羅馬尼亞藝術博物館。

晚上九點多因為超過司機的工時，

大家吃飽就自己走回飯店，其實不會很遠。

我們又經過革命廣場，

這才發現卡羅爾一世國王雕像旁有一排共享單車靠柱。

下一篇再一起去看看經典熱鬧的百年啤酒餐廳和晚餐喔。