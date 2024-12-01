以前就很愛玩拼圖，這次看到海裡魚木質拼圖很有特色，就很想玩。
進一步瞭解，才知道海裡魚成立於2014年，至今已經十年，
除了使用木質拼片，圖中還隱藏特殊圖案拼片，
而且可以從中挑出特定幾片拼成圖中圖，讓人很有驚喜感。
這次拼的圖案是一年高山十二個月系列中的十一月北大武山。
北大武山是排灣、魯凱與卑南族的聖山，就在我的家鄉屏東縣，
雖然還沒有機會去，但聽說秋天的雲海超美，
從這幅圖中也能感受到在雲之上仙境的感覺。
臺灣有很多高山，現在的登山人口也超多的，
把高山景色做成拼圖很棒，讓大家都能欣賞壯麗的高山，一年一座實在不夠呀！
側面有拼好的拼片圖，圖中的藍色部分是特殊拼片；
橄欖綠則是可以拼成圖中圖的拼片，這組的圖中圖就是登山鞋。
一年高山系列由插畫家木直牛勿所畫，我看到這名字，直覺不就是植物二字嘛，
相信作者一定很愛大自然！
我也很愛，但我畫不出來，我只會拍照。
這組拼圖有250片，雖然不多，但拼片有點小，也有點複雜，
對幼兒來說可能會被吞下太危險，對小學生來說也可能還太難，
比較適合大朋友和童心未泯的成人。
打開紙盒，還附有小卡片、海裡魚介紹與補缺片服務卡。
因為是5mm的木質拼圖，所以使用雷射切割技術，每片切割得相當俐落好拼。
每盒拼圖都有專屬的不規則刀模線，製作相當費時，
拼圖除了是畫家想要表達的意境，還有拼圖設計師的用心。
為了忠實呈現原畫的色澤，海裡魚也採用高質感UV印刷術，
讓油墨瞬間乾燥，不會互相融合變得模糊，
最後更加上一層保護膜，不僅質感更好，也比較不會受潮損壞。
如果有缺片，可以填妥補缺片服務卡，
並附上遺失片的周圍，寄回給店家補充遺失片。
以往拼圖要是少了一片，就無法完整，也沒得補，
能補上遺失片真是非常貼心的服務！
來看看拼片長什麼樣子，一開盒就看到特定圖案的可愛特殊拼片。
其他沒有圖案的看起來長得好像，有不少都有捲曲的雲和波浪的感覺，
設計得很精巧，但每片都不一樣，所以有難度喔。
拼圖的時候，我把北大武山雲海圖案和拼片完成圖放在一起對照。
我先把所有拼片拿出來，另外挑出特殊拼片，因為最好辨認！
右邊上方七片是要拼圖中圖登山鞋的，
右下方兩片是我自己覺得長得蠻特殊的拼片，並不涵蓋在圖例中的特殊拼片。
我把特殊拼片中的熊找出來，翻面來看，他們胸前都有V字，
大家都猜到了吧，就是珍貴的台灣黑熊唷，這顏色是不是也很像餅乾呢！
5mm的木頭質感，拿起來比一般厚紙拼圖更精緻，
可以感受每一片都是精心製作的。
我先找周邊拼片，再大約放好特殊拼片的位置，
然後從黑色的北大武山開始拼，下方有簽名的地方也順利完成。
因為有厚度，要從上放對準再放才能密合唷。
接著我找出有特殊圖形的拼片，例如：花、葉子、鳥的翅膀和腳爪有鋸齒狀的。
最後剩下的藍色、白色、灰色顏色相近，真的不太容易，只能慢慢拼湊。
我的時間有點零碎，無法一次拼完，就陸續一點一點的拼，
三天內拼好，超開心，Oh yeah~
然後再把圖中圖的拼片找出來拼成登山鞋，這個就很簡單，一下子就拼好囉。
翻面變成木頭色，感覺顏色更像登山鞋呢！
拼完很有成就感，好想再拼其他的高山或圖案。
海裡魚有好多有特色的漂亮拼圖，喜歡拼圖的朋友不要錯過囉。
購買連結 一年高山-Nov.北大武山
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