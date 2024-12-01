以前就很愛玩拼圖，這次看到海裡魚木質拼圖很有特色，就很想玩。

進一步瞭解，才知道海裡魚成立於2014年，至今已經十年，

除了使用木質拼片，圖中還隱藏特殊圖案拼片，

而且可以從中挑出特定幾片拼成圖中圖，讓人很有驚喜感。

這次拼的圖案是一年高山十二個月系列中的十一月北大武山。

北大武山是排灣、魯凱與卑南族的聖山，就在我的家鄉屏東縣，

雖然還沒有機會去，但聽說秋天的雲海超美，

從這幅圖中也能感受到在雲之上仙境的感覺。

臺灣有很多高山，現在的登山人口也超多的，

把高山景色做成拼圖很棒，讓大家都能欣賞壯麗的高山，一年一座實在不夠呀！

側面有拼好的拼片圖，圖中的藍色部分是 特殊拼片 ；

橄欖綠則是可以拼成 圖中圖 的拼片，這組的圖中圖就是登山鞋。

一年高山系列由插畫家木直牛勿所畫，我看到這名字，直覺不就是植物二字嘛，

相信作者一定很愛大自然！

我也很愛，但我畫不出來，我只會拍照。

這組拼圖有250片，雖然不多，但拼片有點小，也有點複雜，

對幼兒來說可能會被吞下太危險，對小學生來說也可能還太難，

比較適合大朋友和童心未泯的成人。

打開紙盒，還附有小卡片、海裡魚介紹與補缺片服務卡。

因為是5mm的木質拼圖，所以使用 雷射切割技術 ，每片切割得相當俐落好拼。

每盒拼圖都有 專屬的不規則刀模線 ，製作相當費時，

拼圖除了是畫家想要表達的意境，還有拼圖設計師的用心。

為了忠實呈現原畫的色澤，海裡魚也採用高質感UV印刷術，

讓油墨瞬間乾燥，不會互相融合變得模糊，

最後更加上一層保護膜，不僅質感更好，也比較不會受潮損壞。

如果有缺片，可以填妥補缺片服務卡，

並附上遺失片的周圍，寄回給店家補充遺失片。

以往拼圖要是少了一片，就無法完整，也沒得補，

能補上遺失片真是非常貼心的服務！

來看看拼片長什麼樣子，一開盒就看到特定圖案的可愛特殊拼片。

其他沒有圖案的看起來長得好像，有不少都有捲曲的雲和波浪的感覺，

設計得很精巧，但每片都不一樣，所以有難度喔。

拼圖的時候，我把北大武山雲海圖案和拼片完成圖放在一起對照。

我先把所有拼片拿出來，另外挑出特殊拼片，因為最好辨認！

右邊上方七片是要拼圖中圖登山鞋的，

右下方兩片是我自己覺得長得蠻特殊的拼片，並不涵蓋在圖例中的特殊拼片。

我把特殊拼片中的熊找出來，翻面來看，他們胸前都有V字，

大家都猜到了吧，就是珍貴的台灣黑熊唷，這顏色是不是也很像餅乾呢！

5mm的木頭質感，拿起來比一般厚紙拼圖更精緻，

可以感受每一片都是精心製作的。

我先找周邊拼片，再大約放好特殊拼片的位置，

然後從黑色的北大武山開始拼，下方有簽名的地方也順利完成。

因為有厚度，要從上放對準再放才能密合唷。

接著我找出有特殊圖形的拼片，例如：花、葉子、鳥的翅膀和腳爪有鋸齒狀的。

最後剩下的藍色、白色、灰色顏色相近，真的不太容易，只能慢慢拼湊。

我的時間有點零碎，無法一次拼完，就陸續一點一點的拼，

三天內拼好，超開心，Oh yeah~

然後再把圖中圖的拼片找出來拼成登山鞋，這個就很簡單，一下子就拼好囉。

翻面變成木頭色，感覺顏色更像登山鞋呢！

拼完很有成就感，好想再拼其他的高山或圖案。

海裡魚有好多有特色的漂亮拼圖，喜歡拼圖的朋友不要錯過囉。

購買連結 一年高山-Nov.北大武山

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