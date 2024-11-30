宜蘭鳳梨屋水上莊園 是全台數一數二以鳳梨為主題的大型渡假村，幾年下來討論度不減，受廣大網友喜愛，對於想體驗露營卻又嫌麻煩甚至是沒有裝備的人來說更是福音，一卡行李箱便能輕鬆入住。鄰近三星青蔥文化館、天送埤火車站、三奇美徑伯朗大道、清水地熱等知名景點，整個行程規劃起來超豐富，意猶未盡之餘不妨擇幾處順遊。

【吃喝玩樂很主觀】

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趁著家裡有當月壽星，特別安排全家入住鳳梨屋二天一夜，而鳳梨屋最大好處是不必自己費心思規劃，從進來到離開，都替大家安排的穩穩妥妥，果然是懶人露營的翹楚啊～

鳳梨屋水上莊園環境巡禮

園區專車接送與導覽

鳳梨屋備有超大戶外停車場，待車子停妥後，便立刻有專人上前將我們接進園區裡，先帶大家小繞一圈進行導覽，再送我們到房門口，免手提免步行的服務，深得長輩的喜愛，直呼好方便啊！

迎賓入口、浪漫水池、咖啡廳、商行與兒童遊戲室

鳳梨屋幅員廣闊，門口的巨型鳳梨相當吸引目光，是進入園區前必合影的標的物。

落羽松旁谷水潺潺，眼前景象彷彿浪漫畫作，等不及入園區開箱了。

園區會安排試吃活動，可預訂鱘龍魚無菜單桌菜料理，宴會館附設遊戲室，大人用餐，小小孩在一旁遊玩，同時滿足全家的需求。

商行裡的商品琳瑯滿目，有很多是與鳳梨主題相關的伴手禮，自己看上眼的當做紀念品，或是送家人朋友也很實在。

入口處的大水池有水上鞦韆，可供下水拍照，但大人務必陪伴。

咖啡廳彷彿隱身在一座森林裡，有氛多精圍繞著，讓人感到舒適自在且放鬆。

咖啡廳外的泡泡屋相當炙手可熱，大人小孩都搶著進去拍照，晚上及清晨會上鎖，想拍照的人建議白天來。

戶外設施與戲水池

入住鳳梨屋最大的優點就是，一走出房門便有得玩有得逛，無論是兒童專屬的體能設施，亦或是大人小孩皆適合的戲水池，都能讓所有人待在園區裡盡情玩樂。

園區裡至少有三四座大小不一的戲水池，能滿足各個年齡的需求。只是入住當天氣候不佳，沒法下水，雖如此卻也不覺得可惜，因為環境非常迷人，走一走也挺愜意。

路底處有自搭帳區，與多數房間相隔一定的距離，能滿足喜歡親自動手樂趣多的營友。

彩虹傘戲水池

打從鳳梨屋開幕以來，最想朝聖的戲水池就是這兒了。每每看見網友們分享，覺得能訂到房實在很幸運，當年可是一房難求啊！如今彩虹傘戲水池就在眼前，自然得多拍幾張照才行。

不住宿也能購票入園玩一天，想必在夏季，這裡肯定湧入大批遊客。

（一日門票這裡買→ ※兌換憑証前可取消）

櫻花大道與落羽松大道

鳳梨屋的一年四季有不同樣貌，進來園區別忘了再往裡頭走一點，遠方美景等著您。

據說園區裡至少有十個溪流爆布，難怪一路上老聽到潺潺流水聲，說是大自然交響樂一點也不為過。

婚宴廣場

入口處旁是一座教堂，廣場可供婚宴預訂，也是入夜後辦營火晚會的場所。

教堂旁的住宿區環境清幽，有魚池及中庭花園，以距離來說，方便賓客及新人入住。

入住即可參加營火晚會

當日遇雨，營火晚會只得取消，但鞦韆水池區有漂亮的水舞，而入夜後的園區既涼爽也迷人。

鳳梨屋水上莊園房型介紹

園區提供超過20間不同類型的房間，全部採VILLA空間規劃設計，也恰巧符合我們一家3戶11人的需求。預訂的房型分別為：磐石、大旺宅與大/小茶花，本想著其中一間選擇瀨溪，但管理員表示此房型偏遠，無法與家人在同一區，只能放棄改選較近的，若是沒有其它朋友家人同行者，即可考慮，看起來很美呢！

大旺宅

大旺宅非常靠近大門入口，也緊鄰著餐廳，適合家中有長輩及幼童入住，當天就是給爸媽住這間，方便他們進出及走動。

大旺宅沒有前客廳，但空間相當寬敞，二張紥實舒適的大床，足夠父母及妹妹同住。

一般外宿我們最怕的是遇上又軟又陷的床墊，不過鳳梨屋的獨立筒很好睡，支撐度夠，連爸媽也覺得相當舒服，一夜好眠。

房內提供快煮壼及免費的瓶裝水，也有電蚊香，依個人需求視情況使用。

配有小冰箱使用，幾人入住便有幾瓶鳳梨飲料。

一次性盥洗用具裡包括紙杯與塑膠杯，也有重覆使用的浴巾、馬克杯及玻璃杯等可選擇，但我們過夜還是習慣帶自己的，更乾淨衛生且環保。

如此大的一間房自然有浴缸嘍，而既然稱作豪華露營，免治馬桶也成了不可或缺的配件。

磐石

磐石的位置比起大旺宅再多走個50-60公尺左右，是全家4個房間裡最遠的。運用大量的石頭與多邊型美學，終成磐石的樣貌，與最近的VILLA有一小段距離，周邊非常寧靜。

磐石有獨立的客廳及庭園造景，但客廳區域沒有冷氣，冬天倒是挺保暖，夏天大概得使用風扇輔助空間流動。

磐石四人房很寬敞，再多來幾個人窩在裡頭聊天也不成問題。

相較大旺宅，磐石房的衛浴風格明顯不同，沐浴、如廁、洗臉手都在一個空間，燈光較昏暗，比較古色古香的味道。

大茶花

蓮花帳蓬搭配木造設計，有一獨立客廳，客廳也是沒有冷氣的哦！大茶花是二張大床，以及一張可愛的汽車造型小床，室內擺飾簡簡單單，外頭就是蓮花帳，睡在帳蓬裡，卻有五星質感，一夜的體驗讓孩子們很興奮。

餐廳

餐廳位置在大旺宅旁，等於是一出房門幾步路便抵達，沒有獨立院子的大旺宅，與餐廳之間的森林系空間便相當於私人庭院，在綿綿細雨的加持下，既唯美又浪漫。

一泊二食包含晚餐及隔日早餐，大空間明亮寬敞，整理的很乾淨，即使遇團體也不覺得擁擠。

二餐皆以自助吧方式供應，晚餐時段還有現拉啤酒。

目測自助吧菜色至少有15-16種，有熱食、飲料、甜點、現煎荷包蛋及冰品。其中令人印象深刻的是烤全雞，每房一隻，一下子四隻上桌，我們全驚呆！它可不是春雞大小，是紥紥實實的大雞啊！最後我們在現場吃掉二隻半，一隻打包回家，隔天再回烤依舊鮮嫩酥脆。

早餐選擇沒有晚餐來得多樣，但也夠吃了。

壽星生日快樂

爸爸跟先生是同月壽星，一起慶生20個年頭，家人帶著蛋糕一路風塵僕僕的從新北來到宜蘭為他倆慶祝，留下美好回憶。

豐富的活動內容

此行最棒的就是鳳梨屋替大家安排音樂表演、試吃大會、營火晚會、羊咩咩溜園、剉冰DIY等一連串的體驗活動，有吃有玩又住的舒服，非常適合與家人朋友同行。

全包式服務儼然成為時下最夯的體驗，在諾大的園區裡什麼都有，不必再費心找景點或安排活動，既省時又省力，這樣的懶人級豪華露營我們全家都喜歡，待一天、二天，甚至二天以上，感受肯定不同，以上不專業心得跟大家分享。

景點資訊

一日遊營業時間：每週五～週二 0900AM – 1700PM

住宿：check-in 1500PM(可提前入園) / check-out 1100AM

戲水池開放時間：1000AM – 1700PM(依店家公告)

X 無開放烤肉/釣魚 X

O 攜寵物入園需有推車或提籃 O

更多 Q & A

0910-835978

宜蘭縣員山鄉中華村長嶺路195號

※ 備大型停車場