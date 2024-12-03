板橋車站居酒屋推薦：一号基地，串燒和熱炒類都很美味，必吃塩烤牛小排串，菜單品項豐富多樣，上菜速度也快，還有多種酒類可暢飲，假日生意很好，記得事先訂位喔！再搭配新北耶誕城攻略，能玩得更豐富。
|文章目錄
|• 一号基地｜餐點表現
一号基地｜在哪裡？怎麼去？
「一号基地」位置就在板橋車站 環球購物中心的2樓，不管是坐火車或捷運，交通都非常便利。
一号基地 板橋車站店
地址：新北市板橋區縣民大道二段7號2F（板橋環球購物中心）
營業時間：
週日～週四 11:00-22:00
週五～週六 11:00-22:30
電話：02-29685585
一号基地｜菜單價位
菜單品項豐富多樣化，各種串燒、烤物、炒物、前菜及甜點通通都有；另外也有2人和4人套餐可選擇。
現在還推出下酒組合紅配綠只要$200元，任選一杯啤酒+一道小菜，跟單點比起來很划算耶～
一号基地｜餐點表現
塩烤牛小排串（2串）$250
厚實多汁的肉質，熟度烤的剛剛好，咬下去帶點微微肉汁，品質新鮮好吃。
明太子雞柳串（2串）$130
我最愛的明太子搭配雞肉串也很讚！濃厚鹹香的滋味，肉質軟嫩不乾柴。
日式炒烏龍麵 $240
主食部分，我們點了日式炒烏龍麵，份量真的好多～我們兩個跟小孩一起分食才吃完。
麵條Q彈、配料給的多，還加了些蛤蜊，大人小孩都愛吃。
烤香菇 $100
一份有4個，口味偏鹹，不過烤的很啾C，適合重口味的朋友。
花魚一夜干（半尾）$260
這部位有半邊是魚刺偏多，每吃一口就有小魚刺，肉質也沒有很嫩口，大家吃的時候要注意喔
松阪豬炒水蓮 $220
前面吃了串燒和烤物，這時候來吃個炒水蓮吧～新鮮脆口之外，裡面還能吃到松阪肉，還有柴魚提味，口味清爽，小孩也喜歡吃。
韓式泡菜 $100
純粹想吃個辣辣開胃菜才點的😝份量不多，清脆爽口很夠味，當作下酒菜也ok
薑絲蛤蠣湯 $80
最後來碗熱湯～湯頭鮮美，蛤蜊大顆新鮮，真的是暖胃好滿足。
一号基地｜餐後心得
板橋居酒屋推薦「一号基地 板橋車站店」，這次點的牛小排串、炒烏龍麵和炒水蓮都不錯，每樣菜點幾道就能吃得飽足。店家中午就開始營業，非常適合家庭聚餐或與朋友小酌；而且地點超方便，就在板橋車站附近，加上環境寬敞舒適、座位多又不擁擠，是板橋聚餐的理想選擇。
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【關於作者：兩隻小豬】
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兩個愛吃喝玩樂的夫妻～
已有兩個小孩。
住板橋，偶爾也會跑其他外縣市，
喜愛分享各地美食＆旅遊～
最喜歡吃：火鍋、吃到飽、義式料理、日本料理、泰式料理及台菜。
使用相機：FUJIFILM X-T30。
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