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聖誕限定！昇恆昌內湖COACH聯名咖啡廳，網美必朝聖的夢幻場景

2024-12-03 19:21:00 文字：饅頭弟
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聖誕節倒數！最潮的打卡地點就在昇恆昌內湖旗艦店，COACH聯名咖啡廳夢幻登場

如果你還在找聖誕節該去哪裡慶祝，昇恆昌內湖旗艦店推出的COACH快閃聯名咖啡廳絕對是你的首選

這裡不僅融合了時尚與咖啡文化，更設計了滿滿聖誕氛圍，成為今年網美們的夢幻打卡新熱點

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COACH快閃聯名咖啡廳於20231120日正式開幕，並營運至202516

成為今年度最不可錯過的時尚與咖啡結合的聖誕打卡熱點

這次快閃咖啡廳位於昇恆昌內湖旗艦店，以夢幻的聖誕裝置藝術和限定甜品飲品，打造充滿儀式感的完美節日氛圍

聖誕限定！昇恆昌內湖COACH聯名咖啡廳，網美必朝聖的夢幻場景EVERRICH昇恆昌內湖旗艦店

地址：台北市內湖區金莊路129

營業時間：10:00-21:00

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快閃咖啡廳還推出了COACH聯名限定菜單，包括特調咖啡

馬卡龍和聖誕蛋糕等，每一款都結合了COACH品牌的時尚美學與頂級甜點師的用心

尤其是主打的COACH馬車拿鐵，不僅有獨特的拉花設計，還能享受到濃郁香醇的咖啡滋味

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布朗尼與鮮奶油的組合，就像是甜點界的靈魂伴侶，完美詮釋了什麼是「幸福滋味」

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紅絲絨蛋糕作為甜點界的經典，聖誕版更是添上了節日的魔法

不只是外觀讓人驚艷，口感更是多層次的享受，每一口都在舌尖演繹著浪漫與濃情

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咖啡廳內外裝飾了多款專為聖誕節設計的COACH經典元素裝置藝術

包括招牌馬車圖案、閃耀燈光隧道與夢幻霓虹燈牆，為你打造一場視覺與感官的奢華饗宴

無論是聖誕約會、朋友聚會還是家庭同樂，都能讓你拍出超有氛圍感的美照

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超夢幻品牌聖誕樹：三公尺高樹身搭配童趣薑餅人與溫馨彩燈，絕對是今年聖誕最佳背景

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無論你是COACH品牌的忠實粉絲，還是熱愛嘗鮮的咖啡控

這間COACH快閃聯名咖啡廳都能滿足你對聖誕節的所有期待

快約上三五好友，一起來昇恆昌內湖旗艦店，捕捉這場限定的夢幻時光吧

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