老井燒肉終於在台北信義區插旗！身為資深老井燒肉愛好者，

從台中的崇德店、台中美村店到新竹竹北店，

每一間都讓我回味無窮，插旗台北信義區，Ruby當然不能錯過，

更期待台北限定的獨家套餐，是否有不一樣。

位在Att Valley這裡美食雲集，週邊有刁民酸菜魚等知名餐廳。

雖目前沒停車折抵，但加入老井會員，憑停車證明可獲得一張肉類兌換券，

值得一提的是，店內沒有低消限制，既可單點也可以選擇套餐。

台北信義店的沒有按摩的服務，暗色系為主，低調奢華的感，

連廁所都很大間，護手乳、香氛、

漱口水、牙線、吹風機等等的都有提供。

台北限定向前走套餐-雙人$2,990

套餐以豐富多樣的肉類和海鮮為主，

可吃到雞、豬和牛，海鮮有干貝及海老天婦羅。

🥗小菜和搭配

醬汁桌上都會附上三種有燒肉醬、檸檬汁和昆布鹽隨意搭配肉類，

一上桌就會先給一碗熱呼呼的雞湯可先暖暖胃。

小菜有泡菜，可無限續有紫薯地瓜泥、

鹽蔥牛舌，及解膩的包肉生菜。

老井主廚沙拉-凱薩口味，清爽又開胃。

鮭魚炙壽司和老井特選白米飯，

當天吃到的白飯口感是偏硬的，

Ruby把飯泡在雞湯吃拯救了偏硬的米飯，還意外地美味。

醬燒酒釀雞腿肉(老井獨家)、井緻安格斯牛和稜角松阪豚。

Ruby覺得老井厲害的肉類還是牛肉和松阪豬，雞肉的表現就偏普通。

台北限定套餐獨家-澳洲牛舌厚薄拼(這會幫忙代考)



厚切牛舌厚實卻不油膩，薄切牛舌則是Ｑ彈有嚼勁。

安格斯牛小排金磚、安格斯片面雪花牛、佳人內裙。

老井特選大草蝦、海老天婦羅

如果現場打卡就可以加1元就會可再1隻，最多可加點兩隻。

白桃醋飲無限量供應，飲品我們選了老井手搖茶(冬瓜鐵觀音)，

茶味道香醇加上冬瓜的甜，味道適中。

甜點井緻烤布蕾和pols巧克力冰淇淋

【店家資訊】

👉老井極上燒肉 台北信義店

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🏠台北市信義區松仁路101號B1(Att valley)

🚈捷運市政府站或象山站

☎️02 8786 0111

⏰AM11:00~PM03:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。





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