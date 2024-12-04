老井燒肉終於在台北信義區插旗！身為資深老井燒肉愛好者，
每一間都讓我回味無窮，插旗台北信義區，Ruby當然不能錯過，
更期待台北限定的獨家套餐，是否有不一樣。
位在Att Valley這裡美食雲集，週邊有刁民酸菜魚等知名餐廳。
雖目前沒停車折抵，但加入老井會員，憑停車證明可獲得一張肉類兌換券，
值得一提的是，店內沒有低消限制，既可單點也可以選擇套餐。
台北信義店的沒有按摩的服務，暗色系為主，低調奢華的感，
連廁所都很大間，護手乳、香氛、
漱口水、牙線、吹風機等等的都有提供。
台北限定向前走套餐-雙人$2,990
套餐以豐富多樣的肉類和海鮮為主，
可吃到雞、豬和牛，海鮮有干貝及海老天婦羅。
🥗小菜和搭配
醬汁桌上都會附上三種有燒肉醬、檸檬汁和昆布鹽隨意搭配肉類，
一上桌就會先給一碗熱呼呼的雞湯可先暖暖胃。
小菜有泡菜，可無限續有紫薯地瓜泥、
鹽蔥牛舌，及解膩的包肉生菜。
老井主廚沙拉-凱薩口味，清爽又開胃。
鮭魚炙壽司和老井特選白米飯，
當天吃到的白飯口感是偏硬的，
Ruby把飯泡在雞湯吃拯救了偏硬的米飯，還意外地美味。
醬燒酒釀雞腿肉(老井獨家)、井緻安格斯牛和稜角松阪豚。
Ruby覺得老井厲害的肉類還是牛肉和松阪豬，雞肉的表現就偏普通。
台北限定套餐獨家-澳洲牛舌厚薄拼(這會幫忙代考)
厚切牛舌厚實卻不油膩，薄切牛舌則是Ｑ彈有嚼勁。
安格斯牛小排金磚、安格斯片面雪花牛、佳人內裙。
老井特選大草蝦、海老天婦羅
如果現場打卡就可以加1元就會可再1隻，最多可加點兩隻。
白桃醋飲無限量供應，飲品我們選了老井手搖茶(冬瓜鐵觀音)，
茶味道香醇加上冬瓜的甜，味道適中。
甜點井緻烤布蕾和pols巧克力冰淇淋
【店家資訊】
👉老井極上燒肉 台北信義店
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🏠台北市信義區松仁路101號B1(Att valley)
🚈捷運市政府站或象山站
☎️02 8786 0111
⏰AM11:00~PM03:00
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
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