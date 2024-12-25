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台中鐵板燒推薦！「台烘平價鐵板燒」配菜豆芽菜換鐵板豆腐超特別。

台中 台烘平價鐵板燒 鐵板燒 奶油高麗菜 more
2024-12-25 16:28:15 文字：兔兔abrabbit
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兔兔abrabbit

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台中鐵板燒推薦！「台烘平價鐵板燒」配菜豆芽菜換鐵板豆腐超特別。

台烘平價鐵板燒很有特色，特別是它的配菜竟然沒有常見的豆芽菜！許多人對鐵板燒中的豆芽菜興趣缺缺，但這裡的配菜改成了香濃的奶油高麗菜和入味的鐵板豆腐。

台中鐵板燒推薦！「台烘平價鐵板燒」配菜豆芽菜換鐵板豆腐超特別。

台烘平價鐵板燒位於北屯區的昌平路二段，交通方便但停車位有限，建議直接騎車來最輕鬆。

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即便下午一點多已過了用餐高峰，店內外仍然人潮滿滿。店外玻璃清楚標示著與眾不同的賣點，就是那特別的配菜！

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店內佈局和大多數鐵板燒類似，客人圍繞鐵板坐成橢圓形，中央是師傅現場料理的區域。

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牆邊設有自取區，擺放餐具、飲料和湯品，今天的飲料是紅茶與冬瓜茶。

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提供的湯品內含豐富配料，絕不是只有簡單的清湯。

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另外，現場也準備了飲用水供客人自由取用。

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台烘平價鐵板燒 菜單

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餐點價格相當實惠，單點與套餐僅差50元，想吃更豐盛的可以選擇ABC三種組合，我們這次選了雙人C餐。

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入座後就看到師傅們忙碌地現場料理，這裡的菜直接裝盤上桌，和使用錫箔紙的店家略有不同，感覺更精緻。

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配菜真的是主打特色，奶油高麗菜香氣四溢，從座位上就能聞到廚師炒出的濃郁奶油香。

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鐵板豆腐也是店內招牌，搭配洋蔥與蔥花一起拌炒，甜鹹滋味交織，令人回味無窮。

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雙人C餐 牛菲力

雙人C餐中的牛菲力切成小方塊，加入蒜頭爆香，再拌入洋蔥和蔥花增添風味。牛菲力的口感嫩而不柴，搭配些許小辣更是美味。

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半熟荷包蛋

半熟荷包蛋一直是我的最愛，輕輕戳破蛋黃，濃稠的金黃蛋液緩緩流出，實在太誘人了。

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蔥蛋

蔥蛋則是老公的選擇，店家用兩顆蛋製作，份量比一般店家更足，而且香氣十足，令人滿意。

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雙人C餐 香煎雞腿排

香煎雞腿排外皮酥脆，內裡鮮嫩多汁，撒上黑胡椒調味更添層次，搭配底部墊著的洋蔥，整體風味不錯。

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雙人C餐 鮭魚

鮭魚裹上一層薄粉後煎至金黃，香氣十足，雖然略乾，但以這個價位來說依然物超所值。

整體來看，雙人套餐只要560元，包含三道主菜、兩種配菜和白飯，CP值極高，難怪總是高朋滿座。

店家資訊

  • 店名：台烘平價鐵板燒 昌平店
  • 地址：台中市北屯區昌平路二段1-11號號1樓
  • 營業時間：11:00-15:50 / 16:50-19:50
  • 電話：04-2246-6880

 

 

 

延伸連結：

永福路美食-評價兩極的京湛鐵板燒到底好吃嗎？➜ 京湛鐵板燒

在地人才知道的隱藏版排隊店 ➜ 嘉賓鐵板燒

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台烘鐵板燒昌平店

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