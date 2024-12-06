水漾芭里海景餐廳 位於潮境公園內，相當靠近潮境智能海洋館與基隆AR恐龍生態園區，同條路線上有吃也有玩，適合安排一日遊，來一趟海景生態主題的親子小旅行。

【吃喝玩樂很主觀】

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水漾芭里 海天一色的美景

緊鄰著海岸線，與潮境公園在同條街道上，鵝黃色建築外牆的水漾芭里顯得特別醒目，對面就是收費停車場，路旁也有車格，停車相對方便。

水漾芭里是一棟2層樓建築，有室內外座位，空間相當寬敞，走過濱海步道再來用餐的團體也為數不少。

二樓座位更多了，也更接近頭頂上的藍天，當然要選這裡坐嘍！

一二樓皆有戶外座位區，夏季可能會熱一些，秋冬就舒服了，沐浴陽光下，伴隨著海邊輕拂而來的微風，哪怕只是待上一會兒便己足矣。

遠方正是九份山城，白天視野開闊，入夜後萬家燈火，景色更是美不勝收。

一出門便是潮境公園，除了正午時分，其它時間都很適合造訪，可帶家人同行，也能邀三五好友一起來吹風曬太陽，這片海洋令人心曠神怡啊~

水漾芭里 豐富菜色選擇多樣化

向來對景觀餐廳不抱著太大的希望，有美景的地方不能太苛刻餐點，但看過水漾芭里的菜單之後，不免在心裡驚呼了一下。不僅餐點選擇多，種類還很多樣化，排餐、中式套餐、海味套餐、海陸雙拼、火鍋..等，甚至供應下午茶，飲料甜點選擇也很多，一間海景餐廳供應如此多元的品項，實在很特別~~~

水漾芭里 美味可口的佳餚

套餐-主廚濃湯、清燉湯品

套餐皆附例湯，而這裡的湯品可算是相當夠水準。

我們把濃湯做了升級加上酥皮，多了一個口感，較不感到單調；另外清燉湯品也需誇讚一番，湯頭清爽不油膩，以蓮子及紅棗提升風味，雞肉燉煮的相當軟嫩，入口泯一下便骨肉分離，是一道非常值得品嚐的湯品。

套餐-本港香酥小卷

三樣小菜，內容有黃金泡菜、醃蘿蔔及涼拌黃瓜海蜇皮，口味不重鹹，卻每一口都下飯，還沒動到主餐，白飯就見底了。

外表酥脆的小卷，嚐得出新鮮的味道，這裡的小卷渾厚圓潤，紮實飽嘴，僅以椒鹽蔥花調味，辣椒裝飾，簡單的美味，值得一嚐。

套餐-金沙中卷

來到海邊就是要吃海味，外層裹上金沙的中卷口味較重，但依舊能感受到中卷很新鮮，份量也很夠，還有點撐呢！

甜點與下午茶

水漾芭里有專屬的下午茶套餐，甜點櫃裡樣式不少，套餐升級後吃上幾口，肯定覺得幸福滿足吧！

套餐-甜點水果二選一

既然有二份套餐，二選一的結果當然是各來一份不同的，交換試試味道如何。

套餐-飲料三選一

酸梅汁 vs 藍色水漾芭里(升級半價)

店家自行熬煮的酸梅汁，能喝到碎果肉，不會太酸太甜；藍色水漾芭里下層像可爾必思，不攪拌只喝藍色那層的話味道還不錯，如果拌在一起就會過甜。

通常海景餐廳以景色為主，無論是餐點口味或是選擇上都比較中規中矩，但水漾芭里的菜色令人驚艷，小有水準，且還是標準的海景第一排。有機會來到附近遊玩，不妨將它納進行程裡，餐後走走吹海風賞海景，很愜意呢！

店家資訊

週一至週五 1100AM – 2130PM

週六及週日 1100AM – 2200PM

(02)2469-0123

基隆市中正區北寧路369巷48號

※ 收費停車場