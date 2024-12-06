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《苗栗❤️南庄》蘇維拉莊園餐廳介紹，視野超好超可愛的木造式氛圍餐廳，門票可抵餐飲消費唷！園內還有很多打卡點！
《苗栗❤️南庄》蘇維拉莊園餐廳介紹，視野超好超可愛的木造式氛圍餐廳，門票可抵餐飲消費唷！園內還有很多打卡點！
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薔妮老娘
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2024-12-06 21:47:00
文字：薔妮老娘
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Sud Vista 蘇維拉莊園餐廳
phone
03-7823328
place
苗栗縣南庄鄉田美村16鄰四灣92號
3.63
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star
star
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star_border
美味度
3.58
服務品質
3.42
裝潢氣氛
4.25
CP值
3.58
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