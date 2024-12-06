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> 美食 > 《苗栗❤️南庄》蘇維拉莊園餐廳介紹，視野超好超可愛的木造式氛圍餐廳，門票可抵餐飲消費唷！園內還有很多打卡點！

《苗栗❤️南庄》蘇維拉莊園餐廳介紹，視野超好超可愛的木造式氛圍餐廳，門票可抵餐飲消費唷！園內還有很多打卡點！

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2024-12-06 21:47:00 文字：薔妮老娘
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Sud Vista 蘇維拉莊園餐廳

phone03-7823328
place苗栗縣南庄鄉田美村16鄰四灣92號
3.63 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.58
服務品質
3.42
裝潢氣氛
4.25
CP值
3.58
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