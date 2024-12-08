桃園市美食「牛山．牛肉麵．燒肉飯」，位於寶慶路上的超熱門排隊餐廳，平日在店家未營業前的一小時，外頭就已經是滿滿排隊人潮，非常夯！主要販售現煮的牛肉麵和龍眼木炭火現烤的燒肉飯～另有多款小菜和飲品~還有招牌的手工布丁更是要吃！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「牛山．牛肉麵．燒肉飯」位於寶慶路上，造訪這天是平日晚上，在店家未營業前的一個小時，店外就已經是滿滿排隊人潮，真的是驚呆我了！生意好到不行耶！若開車前來可在附近找路邊停車格，或是要走一段路到大興西路那邊有收費停車場！

▲這些是店家的用餐須知，入店前可先了解一下唷！店內是寵物友善餐廳，但是在入座前要先告知店家，方便他們安排較合適的座位！

▲入座以後，桌面上會有QR CODE可以掃描點餐，用手機點完餐以後，再到門口的點餐機結帳！

▲因為已經用手機點完餐了，所以在點餐機的結帳操作就可以快速很多！

【牛山．牛肉麵．燒肉飯｜完整菜單MENU】

▲順道附上我翻拍點餐機的價目表MENU給大家參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【牛山．牛肉麵．燒肉飯｜店內環境】

▲店內以兩人位和四人位為主，但因為動線的關係，所以店內沒有提供兒童座椅，若想帶小朋友的人建議自備推車，但就是要請店家幫忙安排較好放置推車的位置👌

▲這邊也有適合一個人用餐的高腳椅座位，只是坐在這邊用餐，可能會和外面的排隊人潮面面相覷😂

▲中間這個區塊有醬料、餐具和開水讓客人自取，這個動線是雙向的，即便同時較多人取用，也不會太壅擠！

▲可以自行拿取想吃的醬料，我們是有另外拿辣醬，用來沾滷味還不賴唷😋

▲另外還有蒜頭和蔥花，看你是想要加到牛肉麵或是燒肉飯裡都沒問題！

▲走進店內可以看到他們開放式的廚房！這長時間熬煮的大鍋湯裡頭煮著牛腱、牛肋、牛尾等食材～這煙霧瀰漫的畫面～看起來就很療癒啊！

▲用大碗公裝著一整隻的牛膝大骨也太霸氣了吧！而且點這碗牛大骨不只讓你啃骨頭和吸大骨～還會另外切一大片的牛肉放進碗裡～誠意十足啊！

▲使用龍眼木現烤的燒肉飯，吃得到炭火香氣，還會加上蒜片、生蛋黃、紫洋蔥點綴，上桌前再淋上鹹鹹甜甜的果肉燒肉醬！看上去就很誘人呢🤩

【牛山｜桃園最熱門排隊小吃】

▲來這邊必點的肯定就是招牌的清燉牛肉麵和燒肉飯了！小菜就是看個人喜好選擇，而飯後肯定要來一個招牌手工布丁做完美的ENDING啦！

是說「牛山．牛肉麵．燒肉飯」沒有提供外帶服務，但如果你吃不完的餐點可以打包，店家會提供塑膠袋給客人自行裝袋，但是沒有額外提供手提袋！如果你覺得都排隊排了那麼久，想要多點一些品項嚐鮮，吃不完的可能性很高，建議可以自備保鮮盒和提袋喔👌

【誠意奶茶｜仙草茶｜金萱茶】

▲店家目前有打卡給評論送飲料的活動，每桌可以飲料三選一（誠意奶茶／仙草茶／金萱茶），但店家不會強迫你要參加，如果真心覺得好吃，給個好評又能換飲料，何樂而不為呢✌️

【手打冬瓜檸檬】

▲他們的手打冬瓜檸檬是每天新鮮現打的，基本上就是外面手搖飲料店的等級，可以說是佐餐必備的解膩飲品！

【豆乳翠綠黃瓜】

▲小黃瓜上面加了豆乳醬，吃起來口感爽脆又開胃，可說是必點的基本款開胃小菜啊！

【果醋魚皮】

▲在外面的小菜很少看到有賣魚皮的呢！這個魚皮超級咕溜～用筷子夾很難駕馭～建議直接拿湯匙舀來吃會比較方便👌

【香菜胡麻皮蛋豆腐】

▲皮蛋豆腐搭配了胡麻醬，上面還加了滿滿的香菜，身為香菜控的我很愛這一味呢🤩

【秘製牛山滷味】

▲秘製牛山滷味幾乎是每桌必點，裡面有百頁豆腐、豆干、素雞、海帶等食材，重點是這樣一大盤只要百元有找！如果吃辣的朋友，一定要到醬料區另外加辣醬，吃起來會更夠味好吃唷！

【招牌燒肉飯】

▲這道燒肉飯是我今日最愛的TOP1耶！牛山要不要考慮直接開一間燒肉飯專賣店啦，這碗燒肉飯實在太強了！現烤的菲力牛肉吃得到帶有龍眼木的炭燒香氣，口感軟嫩多汁，搭配帶有甜味的果肉燒肉醬汁，簡直完美啊！

▲而且這碗燒肉飯還有多種吃法！你可以單吃菲力牛、可以沾生蛋黃吃、可以加著蒜片一起吃、又或者可以配飯一起吃！無論怎麼吃都好吃啦😋

▲而且點燒肉飯還會另外附一碗牛肉湯，這碗牛肉湯裡面的肉量很足，簡直就是單點的等級啊！一碗燒肉飯再配上一碗牛肉湯～讓人吃得很滿足呢🥰

【招牌清燉牛肉麵】

▲清燉牛肉麵的麵條是使用刀削麵，寬麵的口感吃起來就是特別Q彈有嚼勁，滑溜又順口！而且這有別於我吃過的清燉牛肉麵，湯頭喝起來比較濃癒，算是重口味路線的那種！

▲這碗清燉牛肉麵之所以這麼熱賣，是因為他除了外面常見的牛腱以外，居然還給了牛尾和牛肋排耶！肉肉給得這麼豐富又多樣的牛肉麵，我真的還是頭一次吃到呢😘

▲清燉牛肉麵的肉量很足～如果是食量比較大的朋友也可以另外加價加麵！

▲自助醬料區那邊有蔥花和蒜頭可以自取，我們有額外加了些蔥花和蒜頭進去，湯頭喝起來又更有層次感了呢👌

【超巨牛膝大骨】

▲超巨牛膝大骨是19:00以後供應，而且還是每日限量供應的，喜歡吃大骨的朋友們不妨可以點來嚐鮮！因為我們這天實在吃太飽，最後就把牛膝大骨外帶給家人分享，他們吃了好評不斷呢！

▲只要點這碗超巨牛膝大骨，店家都會額外附上手套和吸管，你可以直接用吸管吸牛骨髓喝，也可以戴上手套，把牛膝大骨周圍的肉和筋剝下來品嚐喔！可一點都不要浪費了呢！

【招牌手工布丁】

▲這手工布丁裡面有滿滿的香草籽，吃起來口感綿密，不會太甜膩，個人覺得打趴了很多咖啡廳賣的布丁！飯後來一份美味甜點再好不過了呢！也為這一餐做了完美的ENDING🥰

***本文感謝”牛山．牛肉麵．燒肉飯”邀約,內文為真實感受分享***

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