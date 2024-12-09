週一休假一天，難得好天氣，就出門走走。

菊展週五29日開幕，雖然還沒開放，還是先來看一下吧。

今年的主題是菊伴動物派對，展場裡面出現好多動物造型唷。

菊花品種很多，相當繽紛，菊展官網也有介紹。

紫色的是鵝河菊，或稱絲河菊，原生於澳洲，分布於西澳伯斯天鵝河流域而得名。

可惜去年去的時候是冬天，沒見到鵝河菊。

福林路入口右側是台灣黑熊，很開心的樣子。

進入官邸公園，首先是綠野仙蹤展區，入口處掛了好多盆腎蕨，

旁邊在木柱上擺放菊花盆栽，看起來像叢林裡的大樹。

紅黃條紋的菊花好醒目，好像勳章一般。

紫色一串串的麒麟菊已經見過幾次，不陌生。

展場內有一面牆上布置了好幾種秋海棠，葉子就很有可看性。

展翅高飛的是老鷹吧！

場內的布置造型很特殊，但我看不出是什麼，有人知道的話請告知喔。

場邊布置了一座茅草亭，外面還有兩隻可愛的山豬。

如果遇到真的山豬，絕對不是用可愛形容，而是凶猛喔。

接著來到台日友好區－笠間菊花節，外面有隻小狐狸迎賓。

狐狸是笠間稻荷神社使者，再加上一些造型菊、日本意象裝置，

給人濃濃的和風感。

這角度看得到四隻狐狸唷。

是說(小王子的)狐狸不是出現在玫瑰園的嗎？ (大誤)

從玫瑰園邊經過，見這白色鑲桃紅邊的玫瑰嬌嫩得很。

玫瑰花開得不算多，藍眼菊顏色倒是出乎意外得多。

這對愛心天鵝在這裡好久了，菊展期間也布置了愛心造型菊花，

明年會不會生出小鴨呢？

旁邊是海漾星空的展區，旁邊這些小菊花還真有星星的感覺。

園區步道旁種了向日葵，長得不高也開了不少花。

已經過了這幾天，開幕後會更美。

從這角度來看就有船與海洋世界的感覺了。

西式庭園裡的主題是菊光遍羽，這隻長尾鳥最顯眼了。

另一邊則有企鵝和冰屋，企鵝也是鳥類喔。

冰屋外圍有三圈不同顏色的菊花，樣子像乒乓球大小的杭菊。

西式庭園的這一側踏青區布置的是攏來看菊，這隻恐龍站得直挺挺的。

另一隻是褶傘蜥或稱斗篷蜥，是澳洲特有動物。

踏青區後方有一區是大菊品種的介紹與展示，

當天還在布展中，無法進入，只欣賞到外面這幾種囉。

官網上也有詳細的介紹，有興趣了解的話也可以直接上網頁查看。

發現羊咩咩在花叢中。

菊花除了品種和顏色多之外，也可以做成造型，有好多變化。

有一對白鵝母子躲在菊花下唷。

園藝展覽館內還在布置，只從孔洞看到裡面的許多盆花，

這綠色菊花引起我的注意，不過開花變成了白色哩。

新蘭亭也還在布置中，門口放了五顏六色的菊花。

轉個彎來到八角亭，只能從門口看見裡面的壁畫，

這些花畫得真漂亮，非常逼真，可以來認認看，還有艷紅鹿子百合耶！

走到西式庭園的角落，發現心形的菊花盆，這應該算是大立菊吧。

說到大立菊，可是每年必看，今年的藏在哪兒呢？繼續follow me！

西式庭園裡有好多盆栽菊花。

另一邊中式庭園的主題是沙漠之春，不過才剛開始布置，

只見到幾隻橘色大耳狐，還看不出要布置哪些花。

玫瑰園與西式庭園間的走道兩旁都是醉蝶花，這次園內有不少醉蝶花唷。

找到大立菊了，在玻璃溫室內唷。

往中山北路入口走去，先見到一片醉蝶花，我也要來參加蝶舞派對。

兩隻螳螂大張旗鼓，快打起來了。

彩蝶翩翩， 一隻有點孤單就是了。

草地上有白色的球，這次夜間也開放賞花，可能是晚上會亮燈的唷。

走到另一邊草地上也有隻蝴蝶。

原來中山北路入口不只有梅花樹，也種了些玫瑰，

玫瑰下方還有些粉紫孔雀，又稱為孔雀紫苑。

沿著這條小徑，可以走到造型亭子拍照，亭子如果也種爬藤類植物會蠻漂亮的。

因為週一還在布展中，有些還沒布置好，也無法進入展場，看得有點不過癮。

不過接下來沒有時間去欣賞，也只能先去賞花了。

這次菊展展期為11/29-12/15，每天早上八點到晚上九點，

晚上也能賞花，也太浪漫了。

喜歡賞花的朋友，要把握時間前往士林官邸公園囉。