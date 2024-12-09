新竹市美食「邦の鐵板燒」，位於新竹市中正市場旁的高評價鐵板燒，主要販售精緻型的鐵板燒套餐，價格988元起，除了自選的主餐以外，每一份套餐均附湯品、法式麵包、開胃前菜、北海道干貝、時令鮮魚、海大蝦/活凍龍蝦、季節沙拉、邦廚炒飯、茶品及現做甜點！食材新鮮，餐點口味也很棒，很適合來這約會聚餐唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲今日造訪的「邦の鐵板燒」在Google上有4.8顆星的高評價（2093則評論）！

是說他們的招牌和門面是不一樣的Style～招牌看上去有點Local～但是走進看正門卻是走日式質感風呢！原來是因為他們以前經營平價鐵板燒，後來才轉型升級成質感滿分的預約制鐵板燒！我是覺得招牌也可以換成日式質感風～會更符合現在的餐點定位啊👌

▲「邦の鐵板燒」雖然沒有特約的停車場，但在一旁就有一個新竹市中正市場收費停車場，停車費一小時才20元真的很佛心，而且停車場還蠻新的，車位也算是好停，步行到餐廳約2-3分鐘！

▲店內有兩個鐵板燒料理區，同時最多可以容納16位客人，若要來用餐建議要先訂位，因為店家會盡量安排客人在同一個時段用餐，這樣料理和出餐會比較方便👌

▲店內也有些活海鮮的選項！如果有興趣都可以詢問店家～南非活鮑魚和活體龍蝦的時價唷！

【邦の鐵板燒｜完整菜單MENU】

▲這是「邦の鐵板燒」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

▲凡加點一份「日本鹿兒島A5和牛」只要600元（兩人限點一份）！而店家還有打卡加菜的活動，想參加的朋友都可以直接告知店家唷（活動詳情以店家現場公告為主）！

【開胃前菜】

▲這天吃到的開胃前菜是海膽豆腐，豆腐上面有松葉蟹的蟹絲和鮭魚卵，再淋上柚子醬，口感滑嫩且入口即化，是道清爽好吃的開胃前菜😋

【法式麵包】

▲放在鐵板上煎到表面微焦的法式麵包，會抹上一層蒜香奶油醬，口感相當柔軟好吃！無論要單吃、沾湯吃、搭配檸檬洋蔥一起吃都很讚！

▲檸檬洋蔥是入座後會附上的佐餐好物！無論配肉、配炒飯、配麵包都很百搭～而且是可以免費續加的唷！我這天大概就續了三次呢～愛到不行啦😍

▲湯品可以選擇海鮮清湯或南瓜濃湯，如果是兩個人來用餐，當然是各點一碗Share著喝啊！我這天兩個口味都有喝到～真的是完全不同的風味呢！

▲海鮮清湯是嚴選昆布柴魚熬製成的海鮮高湯～配料有蛤蜊、蝦子、當季的魚片、花枝片、紅蘿蔔、白蘿蔔等，喝起來新鮮甘甜，如果你是喜歡清爽派湯品的朋友，就推薦點這一碗喔！

▲南瓜濃湯喝得到南瓜的鮮甜滋味～湯面上點綴著南瓜籽～沾點麵包搭配也很不錯～這碗湯品肯定是小朋友的最愛啦！

【日本北海道干貝】

▲「日本北海道干貝」的本體是五分熟，而且只要點套餐都會附，若是想要吃得好一點，也可以+180元升級成大干貝喔！

▲「日本北海道干貝」上面搭配了松露及酸甜的油漬蕃茄，一旁橘色的沾醬是海膽和白酒熬製而成的海膽醬，可以搭配著鮮甜的干貝一起享用！

【時令鮮魚】

▲這天吃到的時令鮮魚是石狗公，他的肉質細緻嫩口，表面微微焦脆，一旁加上紫蘇梅醬、蝦夷蔥等特製醬料！每一口都能品嚐到絕佳的鮮美滋味👍🏻就連我平常沒有特別愛吃魚～都覺得這道時令魚很令人驚艷呢🤩

【彩焱活凍龍蝦｜香煎海大蝦】

▲套餐的海鮮就付了二選一，也可以額外加假升級成活體龍蝦喔！因為龍蝦上面會鋪上起司後再炙燒，主廚在料理時也會先詢問客人是否有人不吃起司！很貼心！

【香煎海大蝦】

▲香煎海大蝦是嚴選深海捕撈的肥豬蝦，更有鮮蝦界勞斯萊斯的美稱喔！他的肉質口感偏緊實，在香煎的過程中會釋放出滿滿的海味，一點也不輸給旁邊的那尾龍蝦呢！

▲海大蝦搭配一旁的昆布蛤蜊醬很好吃耶，裡面可以吃得到蛤蜊的碎肉，有種在喝蛤蜊濃湯的FU！很讚！好想敲碗請店家推出一盤用這個昆布蛤蜊醬做成的義大利麵～感覺肯定會超好吃的啦！

【彩焱活凍龍蝦】

▲特餐搭配的是活凍龍蝦，如果比較有預算的朋友，也可以加價升級成活體龍蝦唷！雖然這天吃到的不是活體龍蝦，但是這個肉質也不錯，加上起司片後炙燒，香氣很濃郁，龍蝦的肉質也是脆口鮮甜😋

【蒜香起司澎湖鮮卷】

▲只要參加店家的活動就能輕鬆加菜，雖然是打卡送的，但仍誠意十足👌

【和風沙拉】

▲在吃主餐之前主廚會端上一盤清爽的沙拉，用來轉換味蕾！當天吃到的是以綜合生菜做為基底，搭配小番茄、紫洋蔥等食材，再淋上和風油醋醬！吃起來酸酸甜甜的很解膩！

【桌邊料理show】

▲來吃「邦の鐵板燒」就是要好好欣賞料理的桌邊SHOW啊！基本上不管坐在哪個位置，都可以看到師傅們備料及料理的療癒畫面！

▲主廚建議肋眼的熟度是五分熟，主廚會先在煎台上把牛排的表面煎熟，再放到一旁的石板上靜置幾分鐘，讓牛排較乾的外部吸收中心的汁液，整塊肉變得口感比較多汁，最後再放回煎台上切成小片盛盤👌

【伊比利豬老饕】

▲伊比利豬老饕的口感相當軟嫩，是伊比利豬肉最好的部位之一，吃起來很像是在吃頂級牛肉的FU！不愧有著「世界上最好吃的豬」的美稱啊！

【美國PRIME肋眼】

▲美國PRIME肋眼點了主廚建議的五分熟，牛排的外層口感微酥，肉質軟嫩多汁，油脂香氣也很足！

牛排可以單吃，也可以搭一旁的法國鹽之花海鹽 、紅胡椒、柚子胡椒鹽、香煎大蒜，以及新鮮的櫛瓜和玉米筍！無論想要怎麼搭都很Match～也是我個人今日最愛的主餐😍

【邦廚炒飯】

▲最後還會來上一碗炒飯，吃到這裡就看到隔壁的客人舉雙手投降，請主廚幫忙外帶了😂

因為這份炒飯裡面會加牛肉，主廚還會貼心詢問沒有點牛肉主餐的客人是否有吃牛？待確認好才會開始料理！

▲主廚會先將牛肉煎至焦香，再加入洋蔥、青蔥、雞蛋及特調醬汁，炒至粒粒分明，真的是道很好吃的炒飯，好想問有沒有在單賣！這美好的滋味～會讓人平時就想來上一份耶😋

【邦廚甜點】

▲飯後甜點怎麼能少呢！主廚以店家自行調配的麵糊做成銅鑼燒的外皮，再擠上紅豆餡！

他們的銅鑼燒餅皮外層微微酥脆～口感軟Q蓬鬆～而紅豆餡沒什麼明顯的顆粒感～比較像是在吃紅豆抹醬的感覺！整體甜而不膩口～還挺不錯的！也為這一餐畫下了完美句點😘

▲整體來說，這間「邦の鐵板燒」是有質感的鐵板料理專賣店，從前菜、湯品、法式麵包、北海道干貝、時令鮮魚、海大蝦／活棟龍蝦、季節沙拉、主食、炒飯、甜點，都感覺得到店家的用心，重點是每一道的餐點調味都很不錯，個人特別喜歡的是北海道生食級大干貝、時令鮮魚、香煎海大蝦、美國PRIME肋眼、炒飯和甜點！也期待他們日後推出更不一樣的特色餐點😋

***本文感謝”邦の鐵板燒”邀約,內文為真實感受分享***

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