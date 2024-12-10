結束在月眉人工濕地參觀落羽松的行程，全家來到附近 Emmie的南法玫瑰園 尋覓午餐。聽聞這兒原本只是一處展示花卉的地方，店主人因為客人的建議而加入餐廳的經營模式，被浪漫氛圍圈住的玫瑰園，平假日皆坐無虛席，四季花兒在不同時節輪流綻放，美不勝收。

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Emmie的南法玫瑰園 環境

全家人都喜歡花草植物，尤其媽咪更是花控，家裡有個大花園還不夠，出門更是哪裡有花哪裡去，還經常從外頭帶盆栽回家。衝著Emmie的南法玫瑰園這座大花園，特別帶媽咪來用餐兼賞花。

走進玫瑰園，立刻被眼前的花草吸引住，戶外相當漂亮，很有氛圍感，相信在晚上又是另一種風情。晚餐時段僅至七點，建議大家早點來用餐，而山區日夜溫差大，務必攜帶保暖衣物。

從來不知道桃園大溪有這麼一處南法花園，此行親眼目睹，真令人驚喜。

玫瑰園佔地廣，種類可能擴及20-30種的花草，被花海包圍著的優雅浪漫，彷彿一秒瞬飛南法，還真捨不得離去呢！

玫瑰園裡許多角落適合拍照取景，伪出國風真實上演。

天氣好的時候，戶外座位區相當搶手，被花叢包圍的感覺，好浪漫啊~~~或許會巧遇有人求婚呢！

室內壁爐非常吸晴，有溫度的鄉村風，優雅舒適。

窗邊的四人座位是我個人最愛的空間，能感受陽光從窗邊滑過，與其它位子隔著不失禮貌的距離，相信這個位置平日就很搶手。

室內外各擁風情，有不同的味道，坐哪兒都好。

Emmie的南法玫瑰園 餐點

當天我們預約的是午餐，但餐廳早上八點就開門營業，所以有供應早午餐，而餐點內容還不錯，有興趣不妨來試試。只是店家相當隨性，隨時會換菜單，也不是四季都供應早午餐，記得先在店家粉專上看公告再前往。餐後再到附近走走，這樣的安排也挺愜意。

套餐麵包通常是中規中矩，不過玫瑰園的麵包雖貌似平凡，卻令人回味再三，我想這就是所謂的“簡單的美味”吧！

套餐湯品，無論是羅宋湯還是玉米濃湯，表現皆是可圈可點，挺到位的。

微辣的綠咖哩深得我心，非常下飯，配菜比較少，但整體口味是不錯的。

迷迭香雞腿飯的雞腿味道可以，肉質鮮嫩，搭配荷包蛋及當日時蔬，讓家人很滿意。

文蛤燉豬肉是一道名稱內容都比較特別的餐點，原本很難想像文蛤跟豬肉的組合，想不到還挺好吃的，唯一可惜也是蔬菜量較少。

黑啤酒燉牛肉特別吸引我們的目光，澳洲牛肋條搭配紅蘿蔔與馬鈴薯，以黑啤酒燉煮而成，提升甜度與香氣，是一道有點水準的料理。

布丁奶酪綿密滑順，一次來個2、3杯不嫌多。

有冰淇淋口感的迷你小泡芙，不太甜，大小剛好，深得我心，大家都很滿意。

尚未有機會前往南法一遊，先來Emmie的南法玫瑰園走走瞧瞧，沉浸在如此浪漫的氛圍裡，賞花啖美食，別有一番情趣，別忘了結合月眉人工濕地安排一日遊，秋冬來訪如夢似幻，拍好拍滿，滿載而歸。

店家資訊

週二 0830AM – 2000PM

週三～週日 0800AM – 1900PM

（每週一公休）*營業時間以店家公告為準

(03) 388-8872

桃園市大溪區復興路346-3號

※ 備免費停車場(有人工指引)