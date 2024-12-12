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板橋車站成真咖啡come true coffee~環球百貨2樓~不急著趕車的您~在此休息午晚餐或午茶~超方便~

2024-12-12 14:26:00 文字：小青姐姐
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小青姐姐

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   板橋車站2樓成真咖啡~環球百貨~

  ↑午餐後~腳勤健走~累了~來杯解渴消累的飲品

    人生大快事~板橋車站成真咖啡~環球百貨2樓~不急著趕車的您~在此休息午晚

   板橋車站2樓成真咖啡~環球百貨~

  ↑113年11月30日週六~歡樂四人幫~為慶祝

    中華健兒12強奪冠~到松山1001夜廚房舉杯歡慶

    相關記錄文~有興趣請點我聯結~板橋車站成真咖啡~環球百貨2樓~不急著趕車的您~在此休息午晚

   板橋車站2樓成真咖啡~環球百貨~

  ↑1001夜廚房用餐限時105分鐘~約1點20分左右

    我們就出了廚房~開始健走~當天的天空非常的特別

    在臉書上有人還特別分享了~藍天白雲的美景~板橋車站成真咖啡~環球百貨2樓~不急著趕車的您~在此休息午晚

   板橋車站2樓成真咖啡~環球百貨~

  ↑約5點左右回到板橋車站~原想再逛逛新北耶誕城

    但走的有點累了~是不是該找個點~坐下來休息呢~板橋車站成真咖啡~環球百貨2樓~不急著趕車的您~在此休息午晚

   板橋車站2樓成真咖啡~環球百貨~

  ↑菁想到板車二樓環球百貨~成真咖啡~是不錯的點

    好啊~每次都找星巴客~今日我們就到二樓逛逛~板橋車站成真咖啡come true coffee~環球百貨2

   板橋車站2樓成真咖啡~環球百貨~

  ↑成真咖啡前面~就是花團錦簇的花店

    看著就是賞心悅目~心情大好~板橋車站成真咖啡come true coffee~環球百貨2

   板橋車站2樓成真咖啡~環球百貨~

   板橋車站2樓成真咖啡~環球百貨~

  ↑圓型柱體~就是忙碌的半開放式廚房

    可看到服務人員忙碌的身影~板橋車站成真咖啡come true coffee~環球百貨2

   板橋車站2樓成真咖啡~環球百貨~

   板橋車站2樓成真咖啡~環球百貨~

  ↑圓柱櫃檯的左右兩側~也算是半開放式的用餐環境

    用了大量的綠色植栽~隔絕了逛街人潮

    在這用餐~有點像戶外的花園廣場~那般悠閒~板橋車站成真咖啡come true coffee~環球百貨2    

   板橋車站2樓成真咖啡~環球百貨~

   板橋車站成真咖啡~環球百貨2樓~不急著趕車的您~在此休息午晚

  ↑熱門的成真咖啡~我們在這~等了將近10分鐘

    才得以入場~之前歡樂四人幫也曾在台北永康商圈

    成真咖啡~等了將近30分鐘呢~記錄文有興趣點我~板橋車站成真咖啡come true coffee~環球百貨2

   板橋車站2樓成真咖啡~環球百貨~

   板橋車站2樓成真咖啡~環球百貨~

  ↑掃QR code點餐~點好保留手機畫面

    再到櫃檯結帳~板橋車站成真咖啡come true coffee~環球百貨2

   板橋車站2樓成真咖啡~環球百貨~

  ↑今天是週六下午5點30分左右~午茶及晚餐時間

    逛街及用餐的食客~著實不少~板橋車站成真咖啡come true coffee~環球百貨2  

   板橋車站2樓成真咖啡~環球百貨~

  ↑服務員端來4杯白開水~且隨時有加水服務

    都不用您東張西望的找人幫忙~板橋車站成真咖啡come true coffee~環球百貨2

   板橋車站2樓成真咖啡~環球百貨~

  ↑這回沒人想吃東西~只想休息~喝飲品

    菁夫婦與老公有志一同~都點冰卡布奇諾150元

    看來就小青不合群了~板橋車站成真咖啡~環球百貨2樓~不急著趕車的您~在此休息午晚

   板橋車站2樓成真咖啡~環球百貨~

  ↑小青點的左~冰青森蘋果美式160元

    這杯是加了青森蘋果汁的美式咖啡~喝起來

    與西西里檸檬有異曲同功~卻多了甜蜜感

    香氣十足~對於愛喝咖啡~又怕咖啡苦味的小青而言   

    真是太適合~非常的解渴好喝~板橋車站成真咖啡~環球百貨2樓~不急著趕車的您~在此休息午晚    

   板橋車站2樓成真咖啡~環球百貨~

  ↑板車環球2樓成真咖啡~歡樂四人幫在此

    聊世界12強奪冠~真是放鬆開心的時刻~板橋車站成真咖啡~環球百貨2樓~不急著趕車的您~在此休息午晚

   板橋車站2樓成真咖啡~環球百貨~

  ↑店家資訊

    店名~成真咖啡 板橋車站2樓 環球購物中心內

    地址~新北市板橋區縣民大道2段7號2樓

    電話~02-8969 9996

    營業時間：週一~週日 11:30-20:00 

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成真咖啡come true coffee 板車成真咖啡 come true coffee 環球百貨2樓
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成真咖啡-環球板車店

phone02-8969996
place新北市板橋區縣民大道二段7號2樓
4.59 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.63
服務品質
4.63
裝潢氣氛
4.56
CP值
4.50
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