↑午餐後~腳勤健走~累了~來杯解渴消累的飲品

人生大快事~

↑113年11月30日週六~歡樂四人幫~為慶祝

中華健兒12強奪冠~到松山1001夜廚房舉杯歡慶

相關記錄文~有興趣請點我聯結 ~

↑1001夜廚房用餐限時105分鐘~約1點20分左右

我們就出了廚房~開始健走~當天的天空非常的特別

在臉書上有人還特別分享了~藍天白雲的美景~

↑約5點左右回到板橋車站~原想再逛逛新北耶誕城

但走的有點累了~是不是該找個點~坐下來休息呢~

↑菁想到板車二樓環球百貨~成真咖啡~是不錯的點

好啊~每次都找星巴客~今日我們就到二樓逛逛~

↑成真咖啡前面~就是花團錦簇的花店

看著就是賞心悅目~心情大好~

↑圓型柱體~就是忙碌的半開放式廚房

可看到服務人員忙碌的身影~

↑圓柱櫃檯的左右兩側~也算是半開放式的用餐環境

用了大量的綠色植栽~隔絕了逛街人潮

在這用餐~有點像戶外的花園廣場~那般悠閒~

↑熱門的成真咖啡~我們在這~等了將近10分鐘

才得以入場~ 之前歡樂四人幫也曾在台北永康商圈

成真咖啡~等了將近30分鐘呢~記錄文有興趣點我 ~

↑掃QR code點餐~點好保留手機畫面

再到櫃檯結帳~

↑今天是週六下午5點30分左右~午茶及晚餐時間

逛街及用餐的食客~著實不少~

↑服務員端來4杯白開水~且隨時有加水服務

都不用您東張西望的找人幫忙~

↑這回沒人想吃東西~只想休息~喝飲品

菁夫婦與老公有志一同~都點冰卡布奇諾150元

看來就小青不合群了~

↑小青點的左~冰青森蘋果美式160元

這杯是加了青森蘋果汁的美式咖啡~喝起來

與西西里檸檬有異曲同功~卻多了甜蜜感

香氣十足~對於愛喝咖啡~又怕咖啡苦味的小青而言

真是太適合~非常的解渴好喝~

↑板車環球2樓成真咖啡~歡樂四人幫在此

聊世界12強奪冠~真是放鬆開心的時刻~

↑店家資訊

店名~成真咖啡 板橋車站2樓 環球購物中心內

地址~新北市板橋區縣民大道2段7號2樓

電話~02-8969 9996

營業時間：週一~週日 11:30-20:00