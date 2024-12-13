大慶夜市賣唐揚雞起家，疫情後才延伸咖哩飯和其它產品，結合中式與日式料理的做法，堅持每天早上熬煮的咖哩醬，放入了許多新鮮食材，自製的唐揚雞與雞柳是主要熱賣的產品，還有花生醬薯條、老媽私藏紅茶、奶油玉米濃湯、泡菜牛五花蓋飯也都不錯，另外紮實的飯量也深受許多學生和小資足的喜愛，內用還可以享小菜、味噌湯免費續，外帶則有推出限定優惠的中式便當可以選，滿8個就可以提供外送。

這一區是我們日常覓食的主要區域，一開始是被鵝黃色的店面和可愛的店名所吸引，原本的位置原本是間知名連鎖的雞排，愛吃男子是今年的六月份才剛開幕的，之前在五權南路已經經營一段時間，原本是小攤販，為了想給客人更好的用餐環境，才找到了這個位置開店面。

走進去後，色調漸趨溫暖，店門口有擺放幾張椅子外帶的客人在等餐時可以乘坐。

同時也有跟公益單位合作提供待用餐的服務

用餐的地方在二樓，會建議可以在一樓看好菜單後直接點，點好之後會跟美食街一樣拿到電子呼叫器，當聲音響的時候再到一樓自行取餐，半開放式的廚房，可以看到廚師的製作過程與乾淨的環境。

地上擺放的是都會加入咖喱醬裡面的食材，例如像是洋蔥就會先爆香，除此之外還會有其它蔬果跟一些獨家香料，等於把營養通通熬煮進到醬裡面......( 繼續閱讀文章 )

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