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逛逛宜蘭市區蘭陽原創館／喜歡的產品就下架帶回家

宜蘭市景點 原住民文化 蘭陽原創館
2024-12-13 16:19:00 文字：Big Fish
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逛逛宜蘭市區蘭陽原創館／喜歡的產品就下架帶回家

在宜蘭人故事館後面庭院上方就可以看到蘭陽原創館。

 

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從宜蘭人故事館後面庭院往側面走，就來到蘭陽原創館的背面。

 

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往前走才是蘭陽原創館前門，當天一早有個人數不少的學生團體在此。

這裡是宜蘭首座以原住民文化為主的生活美學展銷空間。

蘭陽原創館原為日治時期宜蘭小學校所在地，

宜蘭縣政府在戰後興建縣政府員工宿舍群，

磚造黑瓦木構單層屋，一間連著一間，結成長巷，

為戰後三線城市公職宿舍典型，有時代與地區代表性。

於105年指定為歷史建築，經過三年，透過歷史建築保存與活化，

讓宜蘭原住民產業在這裡有個發展空間。

 

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宜蘭的原住民主要分布在大同鄉、南澳鄉，大多是泰雅族。

早期五結鄉也有噶瑪蘭族分布，後來則遷往花蓮。

 

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進去逛逛，有不少產品，大多是食品，只有匆匆逛過。

 

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中間發現這個乾燥蝦仁，可以當零食吃，真蝦當然就不便宜。

 

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來到第二間，是織品館。

 

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織品館我比較有興趣。

 

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有現代服飾，也有傳統服飾。

 

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有飲品櫃台。當天也有團體在上課。

 

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還蠻常見的泰雅族傳統服飾。

 

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好多背籃，遠處有魚簍。

這些背籃看起來像是竹片做的，但以前聽過泰雅朋友說過是黃藤做的。

 

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旁邊櫃子上有各種布織產品，中間掛了不少捕夢網。

 

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這櫃子上層除了洛神果漿，其它是酒，有小米酒、青梅、桑葚、桂花。

下面的手工帽子好華麗，一頂490。逛逛宜蘭市區蘭陽原創館／喜歡的產品就下架帶回家

 

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原住民圖案的包包花紋很美。

最上層$700，第二層$250與$200，第三層$380。逛逛宜蘭市區蘭陽原創館／喜歡的產品就下架帶回家

 

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這個後背包也設計得不錯，$650。

 

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這個看起來就很精緻，要價$1500。

查了一下，LIHIYA是史瓦濟蘭大使兩位女兒創的品牌，意思是照顧與包容，

品牌結合原住民文化與非洲文化圖騰，向部落採購原料，

銷售所得又再回捐給部落居民。

 

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上層$400，下層$300。價格很實惠。

 

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走出織品館，對面有一棟二層樓，從圍牆看起來向住家，

後來走到正面門口才知道是阮忠義故事館，

這是背面，牆上掛著蘭陽尋常高等小學舊址。

 

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中間有一塊空地與走道，草地上有些布置。

LiMA是南島語系原住民族的共通詞彙(有的族是ima)，有手或五的意思。

 

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草地上有三隻山豬，山豬其實很兇喔。

 

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再往前走，有幾間餐廳，門口各有一隻貓頭鷹、山豬和水鹿。

 

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走過通道，來到後方，這是餐廳的戶外用餐區。

參觀完又好奇地往前面那一棟走，原來是另一個展覽館，改天再介紹囉。

 

蘭陽原創館 官網  臉書粉絲頁

地址：宜蘭縣宜蘭市中山路2段430巷1號

電話：(03)9360098

文章標籤
蘭陽原創館 宜蘭市景點 故事館 生活美學 宜蘭縣 歷史建築 泰雅族 傳統服飾 原住民文化
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