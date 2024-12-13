每年台北捷運雙連站與中山站周邊都會舉辦12月聖誕節活動，而今年的主題是：閃耀捷運光聚落-心拾光。

活動從12月7日開始，一直持續到明年的2月16日，今年特別將心中山線型公園打造成夢幻的海底樂園，充滿了浪漫與奇幻的氛圍。

📸2024心中山聖誕樹

📸2024閃耀捷運光聚落-心拾光

📆活動日期：2024/12/07～2025/02/16 每天17:00-21:00

📌活動地點：🚈捷運中山站4號出口｜心中山線形公園

🎄聖誕樹飄雪時間：12月20日~25日 夜間20:00-20:20 飄雪20分鐘。

▼爵士拱橋

沿著中山站➯雙連站方向，今年的燈飾設計以蔚藍的海底世界為主題，打造出夢幻而迷人的景象。

最大的亮點是2隻巨大的鯨魚，在燈光與投影的襯托下，彷彿悠遊在大海中。

一旁還有躍動的海豚與輕舞的水母相伴，搭配隨水波燈光變化的背景，整體效果粉有深邃大海洋的FU~~

在12月29日之前，每逢週五~週日，心中山線型公園還會舉辦聖誕市集，集結手作小物、特色美食以及人氣餐車，讓人邊逛邊享受節日的歡樂氣氛。

假日時刻不妨來到中山站，在星光閃耀的燈飾下拍美照、逛市集，悠閒地愜意在聖誕氛圍中，度過一個歡樂暖心的假日時光。

在捷運行政大樓附近，還有一座璀璨星光拱橋，配合夜晚點亮的粉金黃燈光隧道，散發著浪漫而迷人的光芒，走過果然非常的吸晴~~

▼心中山線形公園｜璀璨星光拱橋

心中山線型公園還有捷米樂園燈海造景，感覺有點童趣與浪漫氛圍，七彩光纖燈高掛於樹梢間，隨著燈光閃爍輝映，宛如森林在歌唱，令人陶醉其中。

還有俏皮可愛的捷米隱身在樂園內，可以一邊逛逛當中一邊來尋找，增添互動小樂趣。

雖然從中山站➯雙連站的路途並不長，但沿途卻隱藏著許多小巧思與驚喜。

感覺在下班後來此漫步，邊走邊欣賞漂亮的燈飾與小場景，好像可以紓解一天上班的疲憊，為日常忙碌的生活注入一絲絲小活力，讓人稍微充電一下下，呵呵~~

這棵黑白灰色調的聖誕樹，堪稱全台唯一的吧！？

由 Relove 與誠品生活南西店攜手打造，整體設計低調中散發著奢華感，這座聖誕樹在白天與夜晚各有不同的迷人風貌，而傍晚點燈時更美~~令人沉醉於簡約的優雅氛圍~~

聖誕樹的展期將持續至2025年1月12日，並於12月20日至25日的每晚8點至8點20分，會有浪漫的飄雪場景，彷彿瞬間置身於北國的夢幻聖誕村，增添節日的溫馨與感動。

在百貨公司前，還有一棵瑪莉歐兄弟為主題的聖誕樹，充滿童趣與歡樂的氛圍。

色彩繽紛的設計搭配經典角色形象，讓人不禁會心一笑，成為吸引大人、小孩的另類亮點，可愛~~