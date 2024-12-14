桃園區的早午餐多到不勝枚舉，一間間的開， Make Eat Work早方法 選在一處距離我步行5分鐘即可抵達的位置，也因此開幕至今己數訪，美味的早午餐店一定得介紹並分享給大家。

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Make Eat Work早方法 環境與空間

Make Eat Work早方法是一間二年品牌的店，還很新穎，青埔店先運營，一年後又有了藝文店，對附近住戶來說，是最好最棒的鄰居了，而我也佔盡地利之便，步行3-5分鐘便可抵達，因此經常來報到，菜單上美味佳餚幾乎嚐過一遍。

Make Eat Work早方法鄰近交流道，地處車水馬龍的大馬路旁，店面不大，簡約純白的外觀讓人有些小確幸。

雖然不大，但二層樓的空間，座位加總也能有近30人入座，沒有太多的裝飾，俐落乾淨是我對Make Eat Work早方法的第一眼印象。

窗邊位子是一樓最熱門的選項，提前預訂即有機會坐在這兒賞街景啖美食，若正好伴隨陽光灑落，更美更舒心。

上至二樓，空間大小如出一徹，不同的是有間六人座包廂，適合與家人朋友相聚用餐。

桌子可拆分可整併，多少人用餐皆不成問題，溫暖的色調讓人的心也跟著暖了起來。

Make Eat Work早方法 菜單

菜單品項雖不多，卻也樣樣齊全，有飯麵、早午餐盤、點心、飲品，就來個幾趟每樣嚐嚐吧！

Make Eat Work早方法 豐盛佳餚

精選麵包+主廚濃湯

濃湯是西式餐點的標配，這款南瓜濃湯香甜濃郁，搭配附近一家小有名氣麵包店的海鹽奶油法棍，絕配！

冰熱紅茶、冰熱美式咖啡、桂花烏龍鮮奶茶

Make Eat Work早方法的飲品選擇不少，試過的每一樣皆具水準，紅茶甘醇，咖啡順口，奶茶甜度剛好，喝著沒有負擔。

綠葉法式肉腸燉蛋鐵鍋

口感偏硬的天然酵母酸種麵包，不沾醬吃愈嚼愈香，手工腸搭配生菜正合適，微微的辣吃著很合味。

斯佩爾特經典拼盤早餐

二條飽滿結實的法式手工腸，表皮焦脆爽口，煎過的杏鮑菇丁QQ軟軟的，味道不錯。

低溫慢烤手撕豬開放三明治(酸種麵包)

這道是店員推薦，組合的內容與一般的早午餐盤不同，光是手撕豬肉的名稱就很特別了，口感細緻，相當入味，與酸種麵包配著吃，那種無法形容的滋味，只有親自品嚐才能感受。

馬告松阪豬青醬義大利麵

每訪必點的馬告松阪豬青醬義大利麵，源自於我與家人對松阪豬的喜愛。這兒的松阪豬肉片厚實Q彈，非常有份量，特別喜歡那焦脆的表面，一口接一口的好滿足啊！除了我本人，家人也點了好幾次，青醬製作的相當夠水準，不太油也不過鹹，若滿分是100，它肯定有95分。

清炒中卷蛤蜊義大利麵

向來鮮少在外優先選擇海鮮料理，可在Make Eat Work早方法吃過一次清炒中卷蛤蜊義大利麵之後，從此念念不忘那鮮甜的海味，食材新鮮，中卷脆口，蛤蜊飽嘴多汁，推薦給喜歡海鮮料理的朋友。

日暮汁干貝義大利麵

此道另一個選項是天使紅蝦，孩子對干貝特感興趣，故選擇了它。它是紅醬義大利麵，與我們平常喜好的蒜味清炒完全不同，為了干貝才難得點了它來試試，想不到竟也成了我們的心頭好之一。大顆飽滿的干貝，讓孩子豪邁的吃個過癮，醬汁不馬虎，調和出我們喜歡的味道。

必點招牌薯條佐自製松露醬

看著明細表上寫著”激推“二字，就知道這道薯條點對了！在沒有厚重裹粉的情況下，幾乎是原汁原味的呈現，特調的松露奶油可續乙次，在尚未續之前，薯條便己見底，尤其剛炸好那溫度，特別涮嘴啊！

套餐焦糖布丁

從布丁表面看得出是手工製作，口感綿密滑順，不會太甜，在餐後來一份過個嘴解膩，很享受~

無論是生日聚會、家庭聚餐，亦或是平常日來吃個飯，坐一下喝杯飲品，都是一處非常合適的場所。

Make Eat Work早方法在靜謐的住宅區裡顯得特別被需要，曬太陽吹個風，慢慢地散步過來，很舒服很慵懶也很自在。服務週到，餐點水準更是不在話下，相信大家會跟我一樣，首次來訪便愛上。

店家資訊

平日：1100AM – 1530PM/1730PM – 2030PM

假日：1030AM – 1530PM/1730PM – 2030PM

（每週一公休）

可攜寵物，需繫繩或放推車

(03)302-2188

桃園市桃園區中正路1413號

※ 對面有收費停車場