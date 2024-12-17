來啦～今天要帶大家認識一家超有故事感的餐廳： 下營田媽媽鵝鄉園！不僅是農發會「田媽媽」認證，還用心守護在地白鵝產業，把家鄉滋味端上桌～

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田媽媽認證，家鄉味的保證！

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鵝鄉園不僅用心守護家鄉的白鵝產業，還把土地的故事端上了餐桌。你知道嗎？這裡的鵝肉全是選用在地白鵝，堅持每天新鮮直送，口感真的不是一般鵝肉店可以比的！品嚐時彷彿感受到土地溫度的美味～

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鵝鄉園必吃推薦：

- 蜜汁燻茶鵝 ：茶香融入嫩口鵝肉，香氣超迷人～

- 鵝油麵線 ：滑順麵線配鵝油香氣，老饕最愛！

- 麻香鵝血糕 ：麻油搭九層塔，傳統小吃也能驚艷～

- 鵝肉香腸 ：煙燻香氣與鵝肉甜美完美融合，配蒜頭更對味！

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用餐環境友善！

寬敞用餐空間、貼心服務，有包廂有宴會廳，無論家庭聚餐或商務活動相約都超適合～

來鵝鄉園，不只是吃飯，更像一場充滿人情味的味蕾旅行，趕快找時間和家人朋友一起來享受吧～

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下營田媽媽鵝鄉園餐廳田媽媽

地址： 735台南市下營區中興南路21號

營業時間： 10:00–21:00

電話號碼： 06 679 2318